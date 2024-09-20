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DAX превысил 19000 марок - сдвиг процентных ставок вызвал интерес инвесторов

 and  Lauren Adams
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DAX преодолел отметку в 19 000 – внимание инвесторов привлекает заманчивая доходность кривой...
DAX преодолел отметку в 19 000 – внимание инвесторов привлекает заманчивая доходность кривой доходности

DAX превысил 19000 марок - сдвиг процентных ставок вызвал интерес инвесторов

Центральные банки по обе стороны Атлантического океана отступают от своих политик высоких процентных ставок. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже дважды ослабил свои монетарные ограничения, а теперь Федеральная резервная система (ФРС) присоединилась к этому, совершив значительный разворот. Этот сдвиг в политике вызвал настоящий переполох на фондовых биржах, где индекс Dax преодолел свой предыдущий пик в 19 000 пунктов.

Инвесторы восприняли снижение процентных ставок как приглашение окунуться в фондовые рынки. Индекс Dax Германии преодолел свой предыдущий рубеж в 19 000 пунктов впервые. Федеральная резервная система США возглавила это движение по снижению ставок накануне и планирует сделать свою монетарную политику еще более мягкой. С другой стороны, ЕЦБ уже провел свой разворот ставок в июне на последнем заседании и принял решение дальнейшим снизить ключевые ставки.

Тем не менее, некоторые трейдеры обеспокоены близостью Dax к отметке 19 000. Они ссылаются на значительную дату экспирации сентябрьских опционов и фьючерсов в пятницу, которая является одним из самых влиятельных моментов года на международных фьючерсных рынках. "Обычно пытаются пробить круглые числа в такие дни", - замечает трейдер опционов. Такие попытки могут временно толкать отметки выше их текущих уровней, но в конечном итоге желание покупать может ослабнуть: "Мы сможем узнать в течение следующих недель, есть ли здесь настоящие долгосрочные покупки инвесторов".

Скоро последуют обновления

Изменения в процентных ставках, в частности, снижение ставок ФРС, побуждают инвесторов больше исследовать фондовые рынки. Несмотря на близость Dax к 19 000 пунктов, некоторые трейдеры не уверены, представляет ли этот рост настоящий долгосрочный интерес или это всего лишь краткосрочные попытки пробить круглые числа.

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