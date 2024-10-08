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ПолитикаНовости

Давайте углубимся в последствия предложенного Харрисом налога на неосуществленную прибыль для индивидуальных налогоплательщиков.

Предложение Вилentino Камалы Харрис по налогообложению, ориентированному на богатство, которое поддерживалось ею, привлекло внимание в неожиданном месте для дискуссии о политике: социальных платформах.

 and  James Williams
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Камала Харрис произносит речь на кампусе Дугласа колледжа Кочиса, расположенном в Дугласе, Аризона,...
Камала Харрис произносит речь на кампусе Дугласа колледжа Кочиса, расположенном в Дугласе, Аризона, 27 сентября

Давайте углубимся в последствия предложенного Харрисом налога на неосуществленную прибыль для индивидуальных налогоплательщиков.

Различные посты игнорируют правду о том, что план в основном затрагивает лиц с чистой стоимостью более $100 миллионов, что составляет менее 1% налогоплательщиков, и распространяет дезинформацию о потенциальном новом крупном налоговом счете для всех собственников жилья. Пользователь TikTok, например, заявил, что люди потеряют свои дома и будут финансово разорены IRS.

Вопрос заключается в предложенной политике, часто называемой налогом на минимум для миллиардеров. Этот проект предусматривает увеличение стоимости активов - таких как недвижимость, акции и частные компании - как налогооблагаемый доход ежегодно, даже если эти активы не проданы. Это широко известно как нереализованный капитальный доход.

Если вы хотите лучше понять это, представьте себе налог, взимаемый с прибыли, которая существует только на бумаге.

Как объяснил Марк Фридлих, вице-президент по вопросам государственной политики в Wolters Kluwer Tax & Accounting, "Это довольно радикальное предложение".

Во время предвыборной кампании Харрис выразила поддержку налогу на минимум для миллиардеров. Хотя она не уточнила подробности, недавнее бюджетное предложение администрации Байдена-Харрис дает ясное представление.

Налог на минимум для миллиардеров - это всего лишь одно из многих налоговых предложений, выдвинутых демократами в последнее время для налогообложения состоятельных граждан. tanto Biden и Harris неоднократно выступали за то, чтобы "самые богатые американцы платили свою справедливую долю" налогов. Эти дополнительные источники доходов потенциально могли бы финансировать социальные программы, такие как помощь семьям с расходами на уход за детьми или предоставление помощи при первоначальном взносе для впервые покупающих жилье.

В настоящее время средне- и высокодоходные налогоплательщики платят налог на реализованный капитальный доход, который взимается при продаже актива по цене, превышающей ту, по которой владелец его приобрел. В сущности, это налог на прибыль. Харрис специально призвала повысить максимальную ставку налога на долгосрочный реализованный капитальный доход для миллионеров с 20% до 28%.

Ключевые моменты о том, как могут развиваться эти налоговые изменения:

Большинство налогоплательщиков остаются без изменений

Налог на минимум для миллиардеров на нереализованный капитальный доход, предложенный в последнем бюджетном предложении администрации Байдена-Харрис, затрагивает налогоплательщиков с чистой стоимостью более $100 миллионов.

По данным последних доступных данных IRS, в 2019 году менее 0,01% (прибл. 20 209 налогоплательщиков) имели чистую стоимость, превышающую $50 миллионов.

Недавние данные от Altrata, частной компании, свидетельствуют о росте числа лиц с высоким чистым доходом за последние 5 лет. Однако процент всех американских налогоплательщиков, зарабатывающих более $100 миллионов, остается небольшим.

План Харрис по повышению максимальной ставки налога на реализованный капитальный доход до 28% для лиц с годовым доходом более $1 миллиона затрагивает около 0,54% (875 500 налогоплательщиков), согласно данным IRS за 2021 год.

Те, кто затронут, классифицируются как "самый маленький процент очень богатых" Эрикой Йорк, старшим экономистом и директором исследований в правом Фонде налогообложения.

Введение налога на нереализованный капитальный доход

Давайте рассмотрим, как налог на минимум для миллиардеров - то есть налог на нереализованный капитальный доход - мог бы повлиять на собственников жилья.

В настоящее время собственники жилья платят налог на рост стоимости недвижимости при ее продаже или реализации. Однако налог на нереализованный капитальный доход потребует от собственников жилья ежегодной уплаты налога на рост стоимости их недвижимости, даже если дом не продан.

Например, если дом стоил $500 000, а его стоимость увеличилась до $520 000 в следующем году, владелец должен будет уплатить налог на увеличение на $20 000.

Налог также распространяется на другие активы, такие как акции и частные компании. Однако предложение администрации Байдена-Харрис будет затрагивать только тех, у кого чистая стоимость превышает $100 миллионов.

Распространенное заблуждение касается того, сколько должны платить состоятельные налогоплательщики. Это не будет новым отдельным налоговым счетом.

В соответствии с предложением администрации Байдена-Харрис затронутые налогоплательщики должны будут уплатить минимальную эффективную ставку налога в размере 25% со всего своего дохода, включая нереализованный капитальный доход. Если их эффективная ставка налога на этот пересчитанный доход окажется ниже 25%, они должны будут уплатить дополнительные налоги.

Вызовы при реализации и правовые вопросы

Введение налога на нереализованный доход создаст значительные трудности для IRS. Вероятно, потребуется разработать метод измерения ежегодного изменения стоимости частной компании и недвижимости, которые агентство в настоящее время не отслеживает.

Марк Фридлих, вице-президент по вопросам государственной политики в Wolters Kluwer Tax & Accounting, заявил, что "Это создает огромную административную нагрузку на IRS, и так хватает вызовов".

Приспособление к этому новому вызову может повлиять на основные обязанности агентства, такие как своевременная обработка возвратов и помощь в обслуживании клиентов. Возможные решения могли бы облегчить эту нагрузку в зависимости от деталей предложения. Например, проект 2021 года председателя комитета по финансам Сената Рона Вайдена не предполагал ежегодного налогообложения неподвижных активов, таких как недвижимость или компании.

Вызовы в Конгрессе

Даже если демократы получат контроль над Палатой представителей и Сенатом во время потенциального президентства Харрис, принятие налога на минимум для миллиардеров или повышение ставки налога на долгосрочный капитальный доход может стать сложной задачей в Конгрессе.

В 2021 году сенаторы Мэнчин из Западной Виргинии и Синема из Аризоны, оба перебежчика-демократы, помешали аналогичным налоговым предложениям продвинуться вперед.

Если будет принят, налог на минимум для миллиардеров, скорее всего, столкнется с многочисленными правовыми вызовами.

Некоторые скептически настроенные лица выражают сомнения в том, что эти налоговые планы демократов в конечном итоге не затронут семьи со средним доходом.

История показывает, что правительства имеют привычку корректировать и изменять налоги после их первоначального введения. Например, федеральный налог на доходы со временем охватывал все больше людей, в то время как влияние налога на наследство сокращалось.

В соответствии с идеологией Байдена, Харрис не давала никаких признаков того, что собирается повышать налоги для людей с годовым доходом менее $400,000.

Еще одно потенциальное изменение налогов может затронуть наследства

Харрис не высказывалась явно по этому вопросу, но финансовый план Байдена содержит положение, которое может изменить налогообложение наследуемого имущества.

В настоящее время вы освобождаетесь от уплаты налога на прирост капитала при наследовании недвижимости, акций или бизнеса, которые увеличились в стоимости, благодаря положению, называемому "повышение базы". Однако в соответствии с предложением Байдена некоторые состоятельные individuals могут быть обязаны платить этот налог при передаче ценного актива по наследству. Идея заключается в том, что повышение базы в основном выгодно богатым, чье богатство, как правило, связано с недвижимостью и акциями. В настоящее время это освобождает часть богатства от налогообложения при передаче от одного члена семьи к другому.

Предложение Байдена затронет наследства с прирощенной стоимостью более $5 миллионов для individuals или $10 миллионов для супружеских пар. Пожертвования в пользу благотворительных организаций также не будут облагаться налогом.

Предложение о минимальном налоге для миллиардеров, как уже говорилось, в основном направлено на individuals с чистой стоимостью более $100 миллионов, что составляет менее 0,01% налогоплательщиков. В то же время в социальных сетях распространено заблуждение о том, что этот налог обанкротит всех домовладельцев с новым внушительным налоговым счетом.

Предложение администрации Байдена-Харрис о минимальном налоге для миллиардеров не означает отдельного налогового счета для всех домовладельцев, а требует от затронутых налогоплательщиков уплаты минимальной эффективной ставки налога в размере 25% от общего дохода, включая нереализованный прирост капитала.

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