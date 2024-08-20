- "Давайте добьемся этого": Energy Cottbus добивается первоначальных побед

Энергетик Котбус обретает уверенность во второй половине матча против «Вердера» для предстоящих игр в 3-й футбольной лиге. «Мы увидели свой настоящий потенциал. Мы можем это сделать. Если мы сможем стабильно воспроизводить игру из последних 45 минут, мы выиграем много матчей», - оценил Аксель Боргманн, вернувшийся в поражении 1:3 в Кубке Германии. Предсказуемое поражение от команды Бундеслиги уже стало третьим разочарованием для бранденбуржцев в этом сезоне. Команда Клауса-Дитера Вольлица также потерпела поражения в первых двух матчах лиги. Против «Алеманнии Аахен», с которой они встретятся в субботу, им нужно набрать первые очки, чтобы избежать ненужного давления в сезоне.

«Нам нужно показать противоположную картину. Картину из последней стадии против «Бремена». Вторая половина сегодня показала мне, что у нас есть потенциал», - сказал защитник Генри Рориг. Игрок Котбуса стал единственным автором гола в домашней команде, забив великолепный штрафной.

«Великолепная игра Генри Рорига во второй половине матча против «Бремена» демонстрирует наш потенциал в футболе. Команда должна стремиться сохранить эту форму против «Алеманнии Аахен», чтобы набрать первые очки в лиге».

«С учетом проявленной стойкости и мастерства во второй половине матча против «Бремена», я верю, что мы можем улучшить результаты в футболе и потенциально переломить сезон».

Читайте также: