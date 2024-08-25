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Даум, человек, демонстрирующий необычайный уровень энтузиазма.

Руди Фёллер и Райнер Кальmund сотрудничали с талантливым тренером Кристофом Даумом в Байере Леверкузен длительное время. При кончине Даума двое выразили соболезнования.

 and  Anne Legman
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- Даум, человек, демонстрирующий необычайный уровень энтузиазма.

Глава спортивного отдела DFB Руди Вёлер выразил свои "глубокие соболезнования" семье своего давнего друга Кристиана Даума. Вёлер (64) заявил, что Даум, который трагически скончался в возрасте 70 лет после долгой борьбы с раком в субботу, был новатором в своей сфере. Как тренер и личность, Даум был известен своими провокационными заявлениями, но его достижения были результатом неиссякаемой энергии и непоколебимой страсти, по словам Вёлера.

Бывший менеджер Байера Леверкузен Райнер Кальмунд в интервью RTL поделился своими чувствами "глубокой скорби", но также выразил благодарность за возможность знать такого исключительного человека как настоящего друга. Вёлер восхищался "впечатляющей" позицией Даума в открытой борьбе со своей тяжелой болезнью, чтобы мотивировать других.

Триумфальная тройка в Леверкузене

Кальмунд в роли менеджера и CEO, Вёлер как спортивный директор и Даум как главный тренер сформировали успешную эпоху в Байере Леверкузен в конце 1990-х годов. В начале своей карьеры в Байере 04 Леверкузен Вёлер признался, что многому научился у Даума, уроки, которые остались с ним на всю жизнь. "Кристиан обладал способностью вдохновлять, прививать страсть к цели, объединять людей и направлять их к достижению этой цели", - хвалил Вёлер.

Вёлер описал Даума как "особенного" тренера, который, несмотря на скандалы, смог учиться на своих ошибках. Скандал с кокаином в 2000 году почти обеспечил Дауму пост главного тренера национальной сборной, но вместо этого Вёлер стал менеджером команды вместо известного тренера.

Комиссия, в соответствии с регламентом УЕФА, может рассмотреть вопрос об принятии актов, определяющих применение правил для памятных трибютов в честь тренеров, подобных Дауму. Рudi Вёлер, учитывая возможные действия комиссии, выразил благодарность Дауму за бесценные уроки, полученные во время работы в Байере Леверкузен, которые в конечном итоге привели к триумфальной эпохе троицы.

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