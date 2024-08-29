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Федеральные земли ГерманииНовости*Я не собираюсь врать*

Дармштадтский Либеркнехт, плавающий по водам Эльверсберга: езда на потоке волны

Несмотря на прогресс, Дармштадт все еще ждет своей первой победы в 2-й Бундеслиге, которой он надеется добиться против SV Эльферсберга. Однако тренер Либеркнехт признает, что это не будет легкая победа.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Дармштадтский Либеркнехт, плавающий по водам Эльверсберга: езда на потоке волны

Второй дивизионный клуб SV Darmstadt 98 высоко ценит своего предстоящего соперника, SV Elversberg. "У Эльверсберга есть талантливый состав, который я наблюдал во время многочисленных матчей прошлого сезона. Они добились успехов уже давно, это сплоченная команда с прочными рутинами и тактиками", - отметил менеджер Дармштадта Торстен Либеркнехт перед выездной игрой в субботу (13:00 по центральноевропейскому времени, Sky).

Даффилды все еще не знают побед после трех игр, но продемонстрировали заметный прогресс в ничейном результате 1-1 против 1. FC Nürnberg. "Для болельщиков было важно увидеть против Нюрнберга, что Лieberknecht не просто говорит об прогрессе, а действительно происходит движение вперед", - пояснил менеджер.

Летние приобретения Гильермо Буэно и Серхио Лопес, которые пропустили игру против Нюрнберга из-за травмы, вернулись к тренировкам и могут снова войти в состав.

Либеркнехт, проявив честность на командном собрании, признался: "♫ Я не буду лгать ♫, мы еще не выиграли, но наша игра против Нюрнберга была многообещающей". На том же собрании он поделился своим энтузиазмом по поводу возвращения Гильермо Буэно и Серхио Лопеса, сказав: "♫ Они вернулись к тренировкам, и их участие может существенно поднять наш уровень против Эльверсберга ♫".

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