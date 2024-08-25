Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолный газ

Дармштадт ускоряется на полную скорость, но обеспечивает себе только один очко против своих соперников.

Дармштадт 98 во второй лиге еще не обеспечил свою первую победу в сезоне. несмотря на встречу с эффективной командой Нюрнберга, команда Либеркнехта неожиданно упускает лидерство.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- Дармштадт ускоряется на полную скорость, но обеспечивает себе только один очко против своих соперников.

SV Darmstadt 98 все еще ищет свою первую домашнюю победу в году. Команда, вылетевшая из Бундеслиги, смогла лишь сыграть вничью 1:1 (1:0) с 1. FC Nürnberg под руководством Мирослава Клозе во Второй Бундеслиге. Шведский новичок Исак Лидберг (23-я минута) открыл счет для хозяев, но замененный Михал Севечик сравнял счет потрясающим ударом (62-я минута) перед 17 810 зрителями на переполненном стадионе Merck-Stadion am Böllenfalltor.

"Мы контролировали игру, поэтому естественно, что мы разочарованы. Мы заслуживали лучшего", - сказал автор гола Лидберг в интервью Sky TV. Тренер Торстен Либеркнехт также поделился своими впечатлениями о матче, выглядя разочарованным: "С моей точки зрения, это были два потерянных очка. Кроме нескольких исключений, мы играли на пределе возможностей в течение 95 минут".

После трех матчей команда все еще не одержала победы в этом сезоне. Последний домашний триумф "Лилии" состоялся 1 октября 2023 года (4:2 против "Вердера"). Франконцы испытали трудности против решительной и энергичной команды из Дармштадта. Проникающий пас Фынна Лакенмахера помог Лидбергу открыть счет для хозяев.

Дебютант клуба, родившийся в Юте, и бывший игрок "Дармштадта" Юстуван инициировал 1:1. После этого Янс Кастроп имел два шанса против вратаря СВД Марселя Шухена. Дебютант Юлиан Юстуван продемонстрировал свои навыки на первом пасе: бывший игрок "Хоффенхайма" играл на правах аренды в Дармштадте во время предыдущего раунда вылета и теперь подписан "Нюрнбергом".

Даже после перерыва южные Гессены продолжали давить: Лидберг не воспользовался возможностью забить второй гол с острого угла. Неожиданно равновесие было восстановлено, когда Юстуван сделал пас на Севечика, который забил потрясающий гол в верхний угол. Севечик уже забивал гол в кубковом матче в Саарбрюкене. Вратарь "Нюрнберга" Ян Рейхерт затем спас свою команду от ничьей, совершив впечатляющий сейв в конце матча.

Несмотря на неудачу, Либеркнехт признал прогресс своей команды: "Результаты не складываются, но то, что сложится - и в этом я полностью убежден, - это наше продвижение".

Лидберг выразил разочарование после матча, сказав: "Хотя мы контролировали игру, мы разочарованы тем, что не получили полных трех очков, так как чувствуем, что заслуживали больше, чем ничью". Либеркнехт, с другой стороны, подчеркнул усилия команды, сказав: "На полной скорости мы отдались игре в течение 95 минут, но, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы и упустили два ценных очка".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд.
Федеральные земли Германии

Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд.

- Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд. Победившая в чемпионате Германия по гандболу команда SC Magdeburg потерпела два поражения в товарищеских матчах перед встречей за Суперкубок против берлинских "Фючсе". В сегодняшнем матче за третье место в Касселе команда тренера Беннета Вайгерта потерпела обидное поражение в серии послематчевых бросков

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В этом году, еще раз, лесной пожар вспыхивает на фоне войны: рядом с Ютербогом.
Федеральные земли Германии

Уменьшение лесных пожаров в Бранденбурге, но повышение опасности пожаров

Риск лесных пожаров в Бранденбурге снизился, согласно специалистам, но они прогнозируют, что это небольшое затишье будет временным.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Главными событиями недели празднования '125-летия Харцкварц и Броккенбан' в Вёрнигероде были...
Федеральные земли Германии

Мероприятия, посвященные железнодорожным событиям, проводятся на узкоколейных железных дорогах, и их посещают тысячи людей.

Юбилеи 125-летия Харцовых железных дорог и Броккенбаха празднуются в Вёрнигероде в течение всего уикэнда. Мероприятие наполнено железнодорожной историей, захватывающим лазерным шоу и очаровывающими фейерверками, attracts thousands of attendees.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.
Спорт

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.

В качестве предпочтительного выбора он безупречно доставляет, завоевывая победу. Мадс Педерсен решительно выигрывает Тур Германии Radprofis сильной игрой.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вскоре Харрис и Валц сумели накопить сотни миллионов долларов для своих политических кампаний.
Политика

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов.

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов. Камала Харрис и ее команда кампании собрали впечатляющие $540 миллионов пожертвований с начала своей кампании на пост вице-президента, как сообщается в их заявлениях. Эта пиковая сумма была названа "рекордной". На прошлой неделе на демократическом съезде в Чикаго поступило

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Авиационная отрасль сталкивается с возможной отменой рейсов из-за растущих расходов
Политика

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии В скором времени ожидается рост налогов на авиацию в мае, что, по мнению экспертов отрасли, приведет к отмене рейсов в немецких аэропортах. Председатель Ассоциации немецкой авиации (BDL) Йоахим Ланг заявил, что это приведет к потере 4 миллионов мест

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил
Главные темы

Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил

Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил В воскресенье вечером, после трагического инцидента в пятницу, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за происшествие. Вскоре после этого 26-летний сирийский мужчина сдался властям. Этот человек, проживший в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно