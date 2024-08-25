- Дармштадт ускоряется на полную скорость, но обеспечивает себе только один очко против своих соперников.

SV Darmstadt 98 все еще ищет свою первую домашнюю победу в году. Команда, вылетевшая из Бундеслиги, смогла лишь сыграть вничью 1:1 (1:0) с 1. FC Nürnberg под руководством Мирослава Клозе во Второй Бундеслиге. Шведский новичок Исак Лидберг (23-я минута) открыл счет для хозяев, но замененный Михал Севечик сравнял счет потрясающим ударом (62-я минута) перед 17 810 зрителями на переполненном стадионе Merck-Stadion am Böllenfalltor.

"Мы контролировали игру, поэтому естественно, что мы разочарованы. Мы заслуживали лучшего", - сказал автор гола Лидберг в интервью Sky TV. Тренер Торстен Либеркнехт также поделился своими впечатлениями о матче, выглядя разочарованным: "С моей точки зрения, это были два потерянных очка. Кроме нескольких исключений, мы играли на пределе возможностей в течение 95 минут".

После трех матчей команда все еще не одержала победы в этом сезоне. Последний домашний триумф "Лилии" состоялся 1 октября 2023 года (4:2 против "Вердера"). Франконцы испытали трудности против решительной и энергичной команды из Дармштадта. Проникающий пас Фынна Лакенмахера помог Лидбергу открыть счет для хозяев.

Дебютант клуба, родившийся в Юте, и бывший игрок "Дармштадта" Юстуван инициировал 1:1. После этого Янс Кастроп имел два шанса против вратаря СВД Марселя Шухена. Дебютант Юлиан Юстуван продемонстрировал свои навыки на первом пасе: бывший игрок "Хоффенхайма" играл на правах аренды в Дармштадте во время предыдущего раунда вылета и теперь подписан "Нюрнбергом".

Даже после перерыва южные Гессены продолжали давить: Лидберг не воспользовался возможностью забить второй гол с острого угла. Неожиданно равновесие было восстановлено, когда Юстуван сделал пас на Севечика, который забил потрясающий гол в верхний угол. Севечик уже забивал гол в кубковом матче в Саарбрюкене. Вратарь "Нюрнберга" Ян Рейхерт затем спас свою команду от ничьей, совершив впечатляющий сейв в конце матча.

Несмотря на неудачу, Либеркнехт признал прогресс своей команды: "Результаты не складываются, но то, что сложится - и в этом я полностью убежден, - это наше продвижение".

Лидберг выразил разочарование после матча, сказав: "Хотя мы контролировали игру, мы разочарованы тем, что не получили полных трех очков, так как чувствуем, что заслуживали больше, чем ничью". Либеркнехт, с другой стороны, подчеркнул усилия команды, сказав: "На полной скорости мы отдались игре в течение 95 минут, но, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы и упустили два ценных очка".

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