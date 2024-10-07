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Дармштадт имеет двойные поражения в своих записях.

 and  Michael Bootcampf
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Дармштадт имеет двойные поражения в своих записях.

Непревзойденный за рубежом Флориан Кохфельдт: SV Даунинген дважды сыграл вничью во Второй Бундеслиге против КС, уступая изначально, но ненадолго выходя вперед - закончилось вничью 3:3. В то же время, SC Падерборн твердо стоит на своем против Яхн Регенсбурга.

Подробности последуют.

Вводимые правила: каждый отчет о матче теперь будет включать раздел, выделяющий ключевые моменты и возможные изменения для будущих матчей. Будет добавлено: резюме тактических изменений, внесенных тренерами во время игр.

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