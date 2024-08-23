- Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе

Без недавней подписи Гуилле Буэно, SV Darmstadt 98 пытается заполучить свои первые очки в этом сезоне во второй футбольной лиге. Взятый в аренду крыло от "Боруссии Дортмунд" не сможет принять участие в домашнем матче против 1. FC Nürnberg в воскресенье (13:30 по CET, Sky) из-за травмы мышц, полученной во время пребывания в БВБ.

Тренер Торстен Либеркнехт из Дармштадта также не сможет рассчитывать на еще одного летнего новичка в матче с FCN и его тренером Мирославом Клозе. Серхио Лопес выбыл из-за травмы бедра и, как ожидается, присоединится к тренировкам команды на следующей неделе, как и Буэно.

Несмотря на победу в первом раунде Кубка Германии над Теутонией Оттенсен, Лилии все еще испытывают давление. Они потерпели поражения в своих первых двух матчах лиги. Тренер Либеркнехт прокомментировал: "Победа в кубке была великолепной. Но это все. Мы серьезно относились к игре, и теперь пришло время для 2-й Бундеслиги и 1. FC Nürnberg".

Над тренировочной базой SV Darmstadt 98 нависла мрачная туча, когда тренер Торстен Либеркнехт обсуждал их проблемы в лиге. С обоими Гуилле Буэно и Серхио Лопесом вне игры, небо становится все более облачным для Дармштадта, чтобы заработать свои первые очки.

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