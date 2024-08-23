Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНебо

Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе

После двух поражений в лиге Дауменштадт стремится одержать первую победу против Нуспек с наставником Мирославом Клозе. К сожалению, два летних новичка недоступны для главного тренера Дауменштадта, Либеркнехта.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе

Без недавней подписи Гуилле Буэно, SV Darmstadt 98 пытается заполучить свои первые очки в этом сезоне во второй футбольной лиге. Взятый в аренду крыло от "Боруссии Дортмунд" не сможет принять участие в домашнем матче против 1. FC Nürnberg в воскресенье (13:30 по CET, Sky) из-за травмы мышц, полученной во время пребывания в БВБ.

Тренер Торстен Либеркнехт из Дармштадта также не сможет рассчитывать на еще одного летнего новичка в матче с FCN и его тренером Мирославом Клозе. Серхио Лопес выбыл из-за травмы бедра и, как ожидается, присоединится к тренировкам команды на следующей неделе, как и Буэно.

Несмотря на победу в первом раунде Кубка Германии над Теутонией Оттенсен, Лилии все еще испытывают давление. Они потерпели поражения в своих первых двух матчах лиги. Тренер Либеркнехт прокомментировал: "Победа в кубке была великолепной. Но это все. Мы серьезно относились к игре, и теперь пришло время для 2-й Бундеслиги и 1. FC Nürnberg".

Над тренировочной базой SV Darmstadt 98 нависла мрачная туча, когда тренер Торстен Либеркнехт обсуждал их проблемы в лиге. С обоими Гуилле Буэно и Серхио Лопесом вне игры, небо становится все более облачным для Дармштадта, чтобы заработать свои первые очки.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.
Федеральные земли Германии

Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.

В субботу, тренер Манchéя Хильдманн испытывает отличные чувства. Во многом, как он пытался проигнорировать их во время памятного Кубка во вторник.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Нация, наряду с финансированием заболеваний животных, спонсирует процедуру вакцинации.
Федеральные земли Германии

Правительственный орган: Распределение средств на программу вакцинации от болезни голубого языка

За последние несколько месяцев болезнь синее язык была широко распространена среди населения крупного рогатого скота, овец и коз в Германии, в том числе в Тюрингии. Фермерам помогают покрыть расходы на вакцинацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Ожидается, что на фестиваль придется побывать миллион человек
Федеральные земли Германии

Ожидается, что на фестиваль придется побывать миллион человек

- Ожидается, что на фестиваль придется побывать миллион человек Приблизительно миллион человек ожидается на этом уик-энде на фестивале Frankfurt Museum Embankment. В программе двадцать семь музеев, четырнадцать сцен и примерно четыреста киосков, представляющих широкий ассортимент товаров. По словам Томаса Феды, CEO Tourism and Congress GmbH, это один из крупнейших культурных

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В последнее время ChatGPT набирает популярность, и вместе с ним становится популярным включать...
Технологии

ChatGPT издевается над трендами в Instagram, которым мы пытались следовать

В Соединенных Штатах многие молодые люди делятся снимками, демонстрирующими оценки ChatGPT их Instagram-профилей. Эта ситуация может быть сложной для восприятия, что побуждает нашего автора попробовать это самостоятельно.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Дженни Ясберг, лидер фракции Зеленой партии, выражает расположение к Робби Уильямсу.
Общество

Певец Робби Уильямс замыкает губы с политиком из партии зеленых

В качестве со-главы фракции Зеленой партии в Hambургском парламенте и как международно известная поп-звезда они встретились в первых рядах выступления в Hambурге.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно