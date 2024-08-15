- Даниела Клетте отрицает попытку убийства и обвиняет СМИ в подстрекательстве

Бывшая террористка RAF Даниэла Клетте отрицает попытки убийств. Об этом сообщает "Южнedeutsche Zeitung" со ссылкой на заявление подозреваемой, находящейся под стражей в Вechта, Нижняя Саксония. Адвокат Клетте подтвердил это агентству "Дойче Прессе-Агентур".

В своем заявлении Клетте speaks о "государственном доносе" и "медиа-притеснении" в отношении себя и своих бывших соратников по RAF Буркхарда Гарвега и Эрнста-Волькера Штауба. С 2015 года прокуратура в Вердене расследует троих по обвинению в покушении на убийство и попытке и совершении тяжких грабежей в нескольких случаях. Клетте была арестована в конце февраля этого года в своей квартире в Берлине-Кройцберге, где она жила под вымышленным именем до этого.

"Прокуратура в Вердене строит историю, в которой я, вместе с Волькером Штаубом и Буркхардом Гарвегом, которых все еще активно разыскивают и сопровождают вызывающее внимание медиа-притеснение, якобы были жестокой бандой", - цитирует Клетте. "26 лет после распада RAF государство продолжает эскалировать и доносить. Они утверждают, что мы были готовы убивать людей за деньги, чтобы выжить в нелегальности. Для людей из истории революционного левого движения в ФРГ это никогда не было опцией".

Даниэла Клетте принадлежала к 3-й генерации RAF

По данным прокуратуры, Клетте якобы носила ракетную установку во время одного из грабежей. Кроме того, все трое подозреваемых якобы были готовы понести жертвы. Однако Клетте заявляет: "Напротив: борьба за освобождение именно о мире без жажды денег, свободном от эксплуатации и любой формы угнетения".

Также существуют ордера на арест Клетте, Штауба и Гарвега по подозрению в причастности к террористическим атакам. Они принадлежали к так называемой третьей генерации левоэкстремистской Рабочей армии фракийцев (RAF). В 1998 году RAF, которая убила более 30 человек, объявила себя распущенной. Адвокат Клетте объявил в среду, что обвинительное заключение против 65-летней женщины будет предъявлено осенью, и региональный суд в Вердене будет отвечать за судебный процесс.

Я не склонен вступать в дискуссию с нарративом, представленным прокуратурой. Продолжающееся государственное доношение моих действий является ошибочным и необоснованным.

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