Даниела Клет считает себя жертвой "отречения"

Шесть месяцев спустя после своего ареста подозреваемая бывшая члена РАФ Даниэла Клетте опубликовала заявление по поводу обвинений против нее. В заявлении нет упоминания о раскаянии. Вместо этого 65-летняя Клетте жалуется на "государственную клевету" и "медийную истерию".

Подозреваемая в принадлежности к РАФ Даниэла Клетте, которая находится под стражей уже полгода, впервые прокомментировала обвинения против нее. В личном заявлении, полученном "Süddeutschen Zeitung", она отрицает попытку убийства и говорит о "государственной клеветне" и "медийной истерии" против нее и бывших членов РАФ Буркхарда Гарвега и Эрнста-Волькера Штауба. Расследование в Нижней Саксонии обвиняет их в совершении восьми вооруженных ограблений между 1999 и 2016 годами для финансирования своей подпольной жизни.

"Прокуратура в Вердене строит историю, в которой я, вместе с Волькером Штаубом и Буркхардом Гарвегом, которых все еще преследуют с большими усилиями и сопровождают вызывающей истерией со стороны СМИ, должны были быть жестокой бандой", - начинается заявление Клетте, состоящее из пяти предложений. "26 лет после распада РАФ государство продолжает эскалировать и клеветать. Они утверждают, что мы были готовы убивать людей ради денег, чтобы выжить в нелегальности. Для людей из истории радикальной левой в ФРГ это никогда не было опцией", - заявляет Даниэла Клетте.

"В борьбе за освобождение речь идет о мире без жажды денег"

Прокурор в Вердене обвиняет 65-летнюю Клетте в том, что она сама несла ракетную установку во время одного из ограблений, и что все трое преступников знали, что они могут принять жертвы. Даниэла Клетте пишет: "Наоборот: в борьбе за освобождение речь идет о мире без жажды денег, свободном от эксплуатации и любой формы угнетения".

В то время как прокурор обвиняет ее в том, что она последние 26 лет занималась исключительно эгоистичной криминальной деятельностью, Клетте сохраняет самоидентификацию активиста. В заявлении нет упоминания о раскаянии. Также нет сочувствия к людям, которых атаковали во время ограблений.

Адвокаты: ДНК Клетте не найдено на местах ограблений

Согласно сообщению, адвокаты Клетте указали суду, что ДНК-следов, на которых основаны обвинения против Клетте следствием в Нижней Саксонии, очень слабы. ДНК Клетте не было найдено ни на одном из мест ограблений. Его находили только в некоторых автомобилях для отступления. Даже в одном из ограблений, в 2006 году в Bochum-Wattenscheid, его не было.

Даниэла Клетте в настоящее время содержится в женской тюрьме в Вechta, Нижняя Саксония. Процесс против нее за ограбления должен начаться весной.

Полиция тщательно следит за случаем Даниэлы Клетте из-за ее предполагаемой причастности к ограблениям. Несмотря на ДНК-следов, найденные в некоторых автомобилях для отступления, нет никаких доказательств, напрямую связывающих Клетте с ограблениями на местах преступлений.

В своем заявлении Даниэла Клетте критикует полицию и СМИ за их отношение к ее делу, обвиняя их в "государственной клеветне" и "медийной истерии".

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