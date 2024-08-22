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Дания предлагает разрешить 17-летним автолюбителям управлять автомобилями самостоятельно.

 and  Michael Bootcampf
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В сельской местности Дании многочисленные инidualы зависит от транспортного средства для поездки в...
В сельской местности Дании многочисленные инidualы зависит от транспортного средства для поездки в школу или профессиональное образование.

Дания предлагает разрешить 17-летним автолюбителям управлять автомобилями самостоятельно.

Чтобы улучшить повседневную жизнь семей, проживающих в сельской местности, датское правительство выступает за изменения в транспорте. Предложенная реформа предоставит 17-летним право водить машину без сопровождения, но с некоторыми ограничениями.

Подростки в возрасте 17 лет с действующим водительским удостоверением скоро смогут самостоятельно управлять автомобилем в светлое время суток, согласно плану по улучшению жизни в сельской местности, предложенному кабинетом премьер-министра Метте Фредериксен. Предполагается, что эти 17-летние смогут водить машину без взрослого сопровождающего между 5 утра и 8 вечера.

Эти изменения позволят им обрести независимость для поездок на работу, в школу или на досуг, что, по мнению министра Мортена Дахлина, ответственного за городские и сельские дела, может упростить жизнь семей.

Одновременно с этим предлагается строгий запрет на алкоголь для новичков в течение первых трех лет после получения водительского удостоверения. В настоящее время лимит составляет 0,5 промилле, независимо от опыта водителя.

Подобно Германии, в настоящее время в Дании 17-летним разрешено водить машину в сопровождении опытного взрослого водителя. Это правило, действующее с 2017 года в северном соседе Дании и в самой Германии, направлено на помощь начинающим водителям в получении опыта вождения и адаптации к управлению автомобилем.

Однако Совет безопасности дорожного движения (Rådet for Sikker Trafik) выражает обеспокоенность по поводу этой инициативы, предсказывая, что она может привести к увеличению количества смертельных случаев и травм на дорогах Дании.

Новый закон, разрешающий 17-летним водить машину без сопровождения, включает строгий запрет на алкоголь в течение первых трех лет их водительского стажа. Это отличается от предыдущего правила, согласно которому 17-летние могли водить машину под присмотром взрослых.

Этот строгий запрет на алкоголь направлен на обеспечение безопасности начинающих водителей, когда они привыкают к своей новой свободе на дорогах.

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