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ПолитикаНовостиГермания

Дания подтверждает суверенитет над границами с Германией.

 and  Anthony Ross
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Дания подтверждает суверенитет над границами с Германией.

Несмотря на периодические вспышки беспорядков в Северной Европе из-за продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, Дания усиливает меры безопасности на своих границах после инцидентов возле своего посольства в Израиле. После взрывов в Копенгагене и стрельбы в Стокгольме, власти Дании усиливают присутствие полиции и проводят тщательные проверки транспортных средств и путешественников, пересекающих границу с Швецией и Германией. Усиленные меры безопасности последовали за серией инцидентов в обоих городах.

Двое молодых шведов, 16 и 19 лет, находятся под стражей по подозрению в причастности к взрывам в Копенгагене, якобы использовав ручные гранаты. Пара останется под стражей до конца месяца.

В Стокгольме во вторник на израильское посольство было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего никто не пострадал. В Копенгагене в среду были зарегистрированы два взрыва возле посольства.

Начальник полиции Дании Петер Экебьерг сказал, что эскалация насилия служит мрачным напоминанием о постоянной угрозе терроризма в регионе. "Мы постоянно отслеживаем ситуацию, влияющую на нашу оценку обшей ситуации с безопасностью, и принимаем дополнительные меры для борьбы с этой угрозой", - заявил Экебьерг.

Шведская служба безопасности Сапо также пролила свет на возможную связь с Ираном, при этом операционный менеджер Сапо Фредрик Халльстрём заявил, что есть некоторые признаки иранского участия. "Однако это всего лишь регулятивный уровень подозрения, а не доказанные факты", - предостерег Халльстрём.

В ответ на возросшее напряжение в Северной Европе Германия решила усилить контроль на границе с Данией, чтобы гарантировать безопасность. Это решение принято после того, как Дания усилила свои меры из-за инцидентов возле своего посольства в Израиле в Копенгагене и Стокгольме.

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