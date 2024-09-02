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Даниэла Катценбергер в 35 лет проходит процедуру по бесплодию

 and  Ksenia Johnson
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Даниэла Катценбергер в 35 лет проходит процедуру по бесплодию

Даниэла Катценбергер и ее муж Лукас Кордалис завершили свою семью, решив прибегнуть к постоянному контролю над рождаемостью. В недавнем интервью Катценбергер раскрыла, что два года назад она прошла стерилизацию, о чем до сих пор не сообщалось. На это решение повлияло тревожное медицинское открытие во время визита к гинекологу.

Даниэла Катценбергер и Лукас Кордалис воспитывают прекрасную девятилетнюю дочь Софию, которая не получит младших братьев или сестер. В интервью "Нойе Пост" Катценбергер призналась: "Я стерилизована уже два года".

В 38 лет Катценбергер решила, что больше не хочет планировать свою семью. Ее гинеколог обнаружил несколько кист в груди, которые потенциально могли перерасти в злокачественные опухоли. Врач посоветовал ей найти альтернативный метод контроля над рождаемостью, так как гормоны в противозачаточных таблетках могли способствовать росту таких кист.

Катценberger не хотела использовать внутриматочные спирали из-за своей истории пластических операций и наличия инородных тел в организме. В результате она решила пройти стерилизацию. Она также с нетерпением ждала наступления менопаузы, задаваясь вопросом, почему она должна испытывать связанные с ней симптомы дольше.

Ее муж, Лукас Кордалис, поддержал это решение, хотя изначально не был в восторге. "Он не exactly прыгал от радости", - призналась Катценбергер в недавнем эпизоде ​​ее реалити-шоу "Даниэла Катценбергер" на Vox. Она объяснила, что чувствует, что выполнила свой долг в передаче своих генов, и что это ее тело, ее выбор.

Катценбергер не жалеет о стерилизации и наслаждается "невероятным расслаблением" от того, что больше не нужно беспокоиться о контрацепции. "Нет необходимости вставлять, вставлять или закрывать что-либо", - сказала она, выражая свое облегчение и удовлетворение.

Даниэла Катценбергер открыто обсудила свое решение пройти стерилизацию в популярном немецком развлекательном шоу "RTL Plus", объяснив причины своего выбора. После того, как она узнала о потенциальных кистах в груди, которые могли перерасти в злокачественные опухоли, Катценбергер выбрала стерилизацию вместо гормональных противозачаточных средств или внутриматочных спиралей.

Интервью RTL Plus привлекло внимание к решению Даниэлы Катценбергер пройти постоянный контроль над рождаемостью, которое изначально держалось в секрете из-за тревожных медицинских результатов.

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