- Дамар временно приобретает талант Хоффенхайма у Эльверсберга.

Полузащитник Дамар присоединяется к SV Elversberg в аренду — так гласит новый заголовок истории.

Дамар начал оттачивать свои навыки в «Эйнтрахте Франкфурт», а затем обосновался в Берлине. Он все еще связан контрактом с Крайхгау до 2026 года. «Мухаммед Дамар — умный игрок с впечатляющей техникой и острым игровым чутьем. С его талантом и способностями он имеет потенциал для прочного места на высоком уровне в долгосрочной перспективе», — прокомментировал спортивный директор СВЕ Оле Бук. Саарландцы в прошлом имели положительные впечатления от арендованного из «Баварии» Пола Ваннера, который сейчас играет за 1. FC Heidenheim в высшей лиге.

20-летний Дамар теперь присоединяется к SV Elversberg в аренде после пребывания в Hannover 96, где он был временно направлен из Крайхгау.

Навыки Дамара в футболе, проявившиеся во время его пребывания в «Эйнтрахте Франкфурт», должны существенно способствовать SV Elversberg в течение срока аренды. Несмотря на уход из Hannover 96, любовь Дамара к прекрасной игре остается незыблемой.

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