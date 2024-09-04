- Дальнейшее исследование с Дэнни Бюхнером: реалити-шоу на RTL Zwei

Данни Бучнер готова вернуться на наши экраны в скором времени после своего пребывания в летнем лагере RTL. На этот раз реальная звезда пригласит нас в свой личный дом в новом документальном сериале RTLzwei под названием "Семейные проблемы под пальмами: Бучнеры". Если вы следили за ней в Instagram, возможно, вам попадались кадры со съемок на Майорке.

Сериал выйдет в эфир на RTLzwei 25 сентября, каждую среду в 9:15 вечера, и будет состоять из четырех эпизодов. После первого показа эти эпизоды также будут доступны для просмотра на RTL+.

Данни Бучнер не новичок в мире телевизионной реальности. С годами опыта она появилась на наших экранах в различных форматах. Она и ее покойный муж, певец Jens Buchner, появились в сериале Vox "Прощай, Германия". Она также участвовала в "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen" и "Летний дом звезд" RTL. Недавно она прошла далеко в летнем выпуске "Я — звезда! Вытащите меня отсюда!" в ЮАР. Она даже объединилась со своей дочерью, Joelina, для "Reality Queens — На высоких каблуках через джунгли" на платформе потокового вещания RTL+.

Данни Бучнер часто делится фотографиями и обновлениями о своей семье в Instagram, в том числе о своей матери, которая является постоянным источником поддержки и любви. В предстоящем документальном сериале RTLzwei "Семейные проблемы под пальмами: Бучнеры" зрители смогут ближе познакомиться с личной жизнью Данни и ее отношениями с матерью.

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