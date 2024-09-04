Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиМать

Дальнейшее исследование с Дэнни Бюхнером: реалити-шоу на RTL Zwei

Данни Бухнер вступает в спор с shops Siegel в джунглях и готовится вновь появиться в скором времени, лично рассказывая историю своей семьи в документальном сериале.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Реалити-звезда Даний Бухнер поделилась личной семейной информацией в новом документальном сериале....
Реалити-звезда Даний Бухнер поделилась личной семейной информацией в новом документальном сериале. Ранее участвовала в 'Большом братстве' в 2021 году.

- Дальнейшее исследование с Дэнни Бюхнером: реалити-шоу на RTL Zwei

Данни Бучнер готова вернуться на наши экраны в скором времени после своего пребывания в летнем лагере RTL. На этот раз реальная звезда пригласит нас в свой личный дом в новом документальном сериале RTLzwei под названием "Семейные проблемы под пальмами: Бучнеры". Если вы следили за ней в Instagram, возможно, вам попадались кадры со съемок на Майорке.

Сериал выйдет в эфир на RTLzwei 25 сентября, каждую среду в 9:15 вечера, и будет состоять из четырех эпизодов. После первого показа эти эпизоды также будут доступны для просмотра на RTL+.

Данни Бучнер не новичок в мире телевизионной реальности. С годами опыта она появилась на наших экранах в различных форматах. Она и ее покойный муж, певец Jens Buchner, появились в сериале Vox "Прощай, Германия". Она также участвовала в "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen" и "Летний дом звезд" RTL. Недавно она прошла далеко в летнем выпуске "Я — звезда! Вытащите меня отсюда!" в ЮАР. Она даже объединилась со своей дочерью, Joelina, для "Reality Queens — На высоких каблуках через джунгли" на платформе потокового вещания RTL+.

Данни Бучнер часто делится фотографиями и обновлениями о своей семье в Instagram, в том числе о своей матери, которая является постоянным источником поддержки и любви. В предстоящем документальном сериале RTLzwei "Семейные проблемы под пальмами: Бучнеры" зрители смогут ближе познакомиться с личной жизнью Данни и ее отношениями с матерью.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Неизвестные или ранее не показывавшиеся произведения знаменитого художника Герхарда Ричера...
Культура

Иногда в туалете.

Некоторые из произведений искусства Gérarda Рихтера не хранятся в музеях. На выставке, проходящей в Дюссельдорфе, представлен выбор его семейных портретов, которые были скрыты в течение десятилетий и выставлены частными коллекционерами.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Демни Мур в фильме "Материальное"
Культура

Новая позиция помогла ей сбросить 10 килограммов.

- Новая позиция помогла ей сбросить 10 килограммов. 19 сентября в немецких кинотеатрах выходит ожидаемый фильм ужасов "Вещество" с участием Демі Мур (61). Фильм снят французским режиссером Корали Фарже (48), Мур играет стареющую актрису, которая прибегает к незаконному рискованному омолаживающему сыворотке. В интервью "L.A. Times"

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Буря любви: Элли борется с растущей напряжённостью, пытаясь полностью развеять Скептицизм Тео.
Культура

Текущая драма, разворачивающаяся в дневных сериалах.

15:10, ARD: Вихрь нежности - Текущая драма, разворачивающаяся в дневных сериалах. Стелла решительно отрицает вмешательство в приложение Тейо для лечения ADHD, и Лайле не верится в это. Лайле предполагает, что Тейо мог случайно не сохранить запись встречи. Однако Тейо остается скептичен и не извиняется перед Стеллой. Стелла понимает, что

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Министр экономики Нижней Саксонии Лиз выразила одобрение планам федерального правительства ввести...
Главные темы

Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный

- Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный Оlaf Ляйс, министр экономики Нижней Саксонии, согласен с акцентом Volkswagen на электромобилях, несмотря на ужесточение мер по сокращению затрат. По словам Ляйса, члена партии СДПГ, трансформация часто проходит через взлёты и падения, и мы сейчас переживаем низкий период, который особенно

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Дитер Кюгельманн, как уполномоченный по правам государства, испытывает настоящее восхищение и...
Федеральные земли Германии

Устойчивый уровень жалоб на конфиденциальность данных остается значительным

Кждый год, государственный комиссар в Рейнланд-Пфальце обрабатывает множество жалоб на защиту данных. В настоящее время ИИ не вносит значительного вклада в эту область, но это может измениться в будущем.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Хартманн остается лидером христианско-демократической фракции в Саксонском ландтаге
Федеральные земли Германии

Хартманн вновь занимает лидерство в группе ХДС.

Саксонский союз придает приоритет стабильности кадров. Даже на высшем уровне законодательной группы состояния нет перемен в персонале.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
На неограниченном японском острове нет особей хищников
Главные темы

На неограниченном японском острове нет особей хищников

На неограниченном японском острове нет особей хищников Изначально, виды мангустов были завезены на островах Амами Осима около полувека назад с целью контроля над популяциями вредных змей. Однако власти недооценили ночной образ жизни этих змей, в результате чего мангусты практически полностью уничтожили популяцию местных редких кроликов. В итоге остров официально объявил

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно