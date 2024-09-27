Даллас одержал решающую победу над Нью-Йоркским Гигантом, набрав 20-15 в их пользу, а Ковбои оказались победителями.

После двух неудачных домашних матчей ковбои отправились в Ист-Рutherford, Нью-Джерси, в поисках победы, чтобы возродить дух своего сезона.

С блестящей игрой квотербека Дак Прескотта, надежной игрой в красной зоне и точными ударами кикера Брэндона Оубрая, который снова доказал, почему он лучший в лиге, Даллас сделал шаг вперед.

Победа укрепила контроль ковбоев над своими соперниками по дивизиону. Даллас выиграл 14 из последних 15 матчей против Нью-Йорка, а Прескотт теперь имеет беспроигрышную серию из 13 матчей против гигантов - вторую по продолжительности серию побед над одним соперником с 1950 года, как указано в NFL.

Прескотт успешно выполнил 22 из 27 передач на 221 ярд, в том числе 55-ярдовый пас на Си Ди Ламба в середине второго квартала, и забил два тачдауна, оба - Рико Даудлу.

В послематчевом интервью квотербек Далласа подчеркнул важность победы для "команды Америки".

"Это было очень важно, безусловно," сказал Прескотт прессе. "После двух подряд поражений дома, особенно в матче против команды из нашего дивизиона на выезде. Победы в дивизионе всегда сложны, и ты играешь на выезде перед долгим уик-эндом. Это оставляет лучшее впечатление в наших головах."

31-летний Прескотт также сказал: "Мы не будем расслабляться и не будем зазнаваться из-за наших достижений tonight. Речь идет о прогрессе и определении того, что мы можем улучшить во всех областях. Но победа делает это проще."

Это не был выдающийся матч на стадионе МетиЛайф, где кикеры обеих команд стали главными героями.

Гиганты не смогли превратить многообещающие атаки в тачдауны, а кикер Грег Джозеф идеально реализовал все 5 своих попытки, набрав все 15 очков для Нью-Йорка в матче.

Между тем, когда атака ковбоев спотыкалась, Оубрай отвечал двумя точными филд-голлами во второй половине, несмотря на промах с близкого расстояния, чтобы увеличить преимущество Далласа.

Надежды Гигантов на comeback пострадали, когда талантливый новичок ресивер Малик Наберс был выведен из игры в четвертом квартале из-за сотрясения мозга. Позже он опубликовал историю в Instagram, выразив свое благополучие и успокоив фанатов Гигантов в основном разочаровывающем матче.

В конце концов, Амани Оруварие перехватил пас квотербека Дэннила Джонса за считанные секунды до конца матча, обеспечив победу Далласу и доведя их счет в сезоне до 2-2; Гиганты, в свою очередь, опустились до 1-3.

"Это не сложилось так, как мы хотели, не соответствовало нашим ожиданиям," сказал Прескотт после матча. "Мы передали ответственность нашей обороне, которая заслуживает благодарности за то, что не позволила сопернику забить тачдауны. Но наша атака должна была закончить игру сильнее и забить больше тачдаунов."

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