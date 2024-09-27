Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Даллас одержал решающую победу над Нью-Йоркским Гигантом, набрав 20-15 в их пользу, а Ковбои оказались победителями.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

Даллас одержал решающую победу над Нью-Йоркским Гигантом, набрав 20-15 в их пользу, а Ковбои оказались победителями.

После двух неудачных домашних матчей ковбои отправились в Ист-Рutherford, Нью-Джерси, в поисках победы, чтобы возродить дух своего сезона.

С блестящей игрой квотербека Дак Прескотта, надежной игрой в красной зоне и точными ударами кикера Брэндона Оубрая, который снова доказал, почему он лучший в лиге, Даллас сделал шаг вперед.

Победа укрепила контроль ковбоев над своими соперниками по дивизиону. Даллас выиграл 14 из последних 15 матчей против Нью-Йорка, а Прескотт теперь имеет беспроигрышную серию из 13 матчей против гигантов - вторую по продолжительности серию побед над одним соперником с 1950 года, как указано в NFL.

Прескотт успешно выполнил 22 из 27 передач на 221 ярд, в том числе 55-ярдовый пас на Си Ди Ламба в середине второго квартала, и забил два тачдауна, оба - Рико Даудлу.

В послематчевом интервью квотербек Далласа подчеркнул важность победы для "команды Америки".

"Это было очень важно, безусловно," сказал Прескотт прессе. "После двух подряд поражений дома, особенно в матче против команды из нашего дивизиона на выезде. Победы в дивизионе всегда сложны, и ты играешь на выезде перед долгим уик-эндом. Это оставляет лучшее впечатление в наших головах."

31-летний Прескотт также сказал: "Мы не будем расслабляться и не будем зазнаваться из-за наших достижений tonight. Речь идет о прогрессе и определении того, что мы можем улучшить во всех областях. Но победа делает это проще."

Это не был выдающийся матч на стадионе МетиЛайф, где кикеры обеих команд стали главными героями.

Гиганты не смогли превратить многообещающие атаки в тачдауны, а кикер Грег Джозеф идеально реализовал все 5 своих попытки, набрав все 15 очков для Нью-Йорка в матче.

Между тем, когда атака ковбоев спотыкалась, Оубрай отвечал двумя точными филд-голлами во второй половине, несмотря на промах с близкого расстояния, чтобы увеличить преимущество Далласа.

Надежды Гигантов на comeback пострадали, когда талантливый новичок ресивер Малик Наберс был выведен из игры в четвертом квартале из-за сотрясения мозга. Позже он опубликовал историю в Instagram, выразив свое благополучие и успокоив фанатов Гигантов в основном разочаровывающем матче.

В конце концов, Амани Оруварие перехватил пас квотербека Дэннила Джонса за считанные секунды до конца матча, обеспечив победу Далласу и доведя их счет в сезоне до 2-2; Гиганты, в свою очередь, опустились до 1-3.

"Это не сложилось так, как мы хотели, не соответствовало нашим ожиданиям," сказал Прескотт после матча. "Мы передали ответственность нашей обороне, которая заслуживает благодарности за то, что не позволила сопернику забить тачдауны. Но наша атака должна была закончить игру сильнее и забить больше тачдаунов."

Оубрай внес дважды, забив решающие штрафные мячи в четвертой четверти, чтобы скрепить победу над Нью-Йоркскими Гигантами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Актеры Том Хэнкс, MC Hammer и город Окленд выражают свою скорбь по поводу смерти создателя инновации Moneyball.
Спорт

Актеры Том Хэнкс, MC Hammer и город Окленд выражают свою скорбь по поводу смерти создателя инновации Moneyball.

Актеры Том Хэнкс, MC Hammer и город Окленд выражают свою скорбь по поводу смерти создателя инновации Moneyball. Американская спортивная система может быть суровой, не щадя традиций. Команда может появиться и так же быстро исчезнуть. В настоящее время Окленд оплакивает уход всех своих спортивных команд. С последней игрой "Атлетикс"

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Берлинские лисы легко одолели датскую оппозицию
Спорт

Берлинские лисы легко одолели датскую оппозицию

Берлинские лисы легко одолели датскую оппозицию Путь к победе в групповом этапе Лиги чемпионов для ручного мяча Берлинских лис полон вызовов и трудностей. Однако их неукротимая атака и усиленная оборона в конце концов ставят их в фавориты в Дании. В последней гостевой игре против вице-чемпионов Дании Фредерисии ХК Берлинские лисы

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ранее, Эйнге積 также одержал победы над «Боруссией Дортмунд» в периоды своего расцвета.
Спорт

Томас Райс испытывает дискомфорт, наблюдая за горшком издалека.

Томас Райс испытывает дискомфорт, наблюдая за горшком издалека. Томас Рейс пережил немало приключений в Рурском регионе, играя за «Шальке 04» и «ВфЛ Bochum», не все из которых закончились успешно. Несмотря на трудности, его верность остается с клубами Рурского региона, хотя они сейчас испытывают трудности. С другой стороны, Рейс процветает в

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Гиганты не столкнутся с таким же жестоким поражением в этот раз.
Спорт

Гиганты не столкнутся с таким же жестоким поражением в этот раз.

Гиганты не столкнутся с таким же жестоким поражением в этот раз. В этом футбольном сезоне Нью-Йоркские Гиганты вновь не смогли забить touchdown самостоятельно и потерпели поражение, что стало их третьим поражением. Несмотря на лидерство в различных статистических показателях, они были повержены своими заклятыми друзьями, Даллас Ковбойз. Ковбойз одержали победу в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности...
Политика

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности. Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.
Экономика

Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

В первой половине года уровень бедности в Аргентине поднялся почти до 53%, как показали данные, представленные в четверг, свидетельствуют о первых конкретных последствиях строгих политик в области жесткой экономии президента-λυберала Хавиера Милеи.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно