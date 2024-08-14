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"Даллас Ковбоис" стал первой спортивной франшизой, стоимость которой превысила 10 миллиардов долларов, по данным "Спортико".

Даллас Ковбойс стали первой спортивной командой, оцененной более чем в $10 миллиардов, согласно рейтингу NFL от Sportico за 2024 год, который был выпущен во вторник.

 and  Christian Meier
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Команда 'Америки' сделала историю за пределами поля.
Команда 'Америки' сделала историю за пределами поля.

"Даллас Ковбоис" стал первой спортивной франшизой, стоимость которой превысила 10 миллиардов долларов, по данным "Спортико".

Ковбои, принадлежащие Джерри Джошу, были оценены в $10,32 миллиарда, намного опережая другие франшизы лиги и увеличившись более чем на миллиард долларов по сравнению с предыдущей оценкой в $9,2 миллиарда в феврале.

Джошу, 81 год, приобрел «Команду Америки» в 1989 году за оцененные $140 миллионов (примерно $355 миллионов в 2024 году) и превратил организацию в финансовую империю. Также выступая в качестве генерального менеджера команды, он руководил первоначальными успехами и помог создать одну из самых доминирующих команд 90-х годов, выиграв Супербоул в сезонах 1992, 1993 и 1995 годов.

Однако в последние годы Ковбои столкнулись с трудностями в повторении этого успеха и смогли одержать всего пять побед в плей-офф за последние 28 лет после последнего поднятия трофея Ломбарди. Недавно Даллас потерпел унизительное поражение в раунде уайлд-кард против Гринов Бэй Пэкерс в постсезоне 2023 года, несмотря на то, что закончил как второй сеяный в НФК и имел в составе игрока, ставшего вице-чемпионом MVP, Дак Прескотта.

После этого последовала относительно тихая оффсезонная кампания, несмотря на заявление Джошу о том, что он и команда полностью сосредоточены на сезоне 2024 года. Тем не менее, Ковбои остаются крайне популярными, генерируя оцененную прибыль в размере $1,2 миллиарда в 2023 году, что на 50% больше, чем у второго по рейтингу НФЛ команды, Лос-Анджелес Рэмс, согласно Sportico.

Рэмс оценены в $7,79 миллиарда и обогнали Нью-Йорк Джайентс, заняв второе место, но не находятся в том же финансовом диапазоне, что и Даллас. Нью-Ингленд Пэтриотс остаются на четвертом месте в списке, несмотря на трудности на поле и уход Билла Белличика, с оценкой в $7,31 миллиарда, в то время как Сан-Франциско Форти Найнерс замыкают пятерку самых дорогих команд с оценкой в $6,86 миллиарда.

Самыми большими ростерами по сравнению с прошлогодними рейтингами стали Тампа-Бэй Бакканирс, которые поднялись на 12 позиций до 16-го места с оценкой в $5,5 миллиарда, что на 33% больше, чем в прошлом году. Лос-Анджелес Чарджерс стали самыми большими аутсайдерами, опустившись на четыре позиции до 22-го места.

По данным исследования Sportico, средняя стоимость франшизы НФЛ составляет $5,93 миллиарда, что на 15,4% больше, чем в прошлом году, что делает лигу самой прибыльной в мире по стоимости команд.

Цинциннати Бенгалс являются самой дешевой командой лиги с оценкой в $4,71 миллиарда, что лишь немногим больше, чем у 15 не-НФЛ франшиз, вошедших в февральский список Sportico самых ценных спортивных команд мира.

Несмотря на недавние трудности на поле, Даллас Ковбои продолжают демонстрировать отличные финансовые результаты, генерируя оцененную прибыль в размере $1,2 миллиарда в 2023 году, в основном благодаря своей популярности в мире спорта. Участвуя в различных спортивных мероприятиях, Ковбои остаются значительной силой в индустрии.

Решения Джоунса, связанные с футболом, не всегда нравились фанатам, но ковбои функционируют на другом уровне финансово с ним во главе.

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