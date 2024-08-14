"Даллас Ковбоис" стал первой спортивной франшизой, стоимость которой превысила 10 миллиардов долларов, по данным "Спортико".

Ковбои, принадлежащие Джерри Джошу, были оценены в $10,32 миллиарда, намного опережая другие франшизы лиги и увеличившись более чем на миллиард долларов по сравнению с предыдущей оценкой в $9,2 миллиарда в феврале.

Джошу, 81 год, приобрел «Команду Америки» в 1989 году за оцененные $140 миллионов (примерно $355 миллионов в 2024 году) и превратил организацию в финансовую империю. Также выступая в качестве генерального менеджера команды, он руководил первоначальными успехами и помог создать одну из самых доминирующих команд 90-х годов, выиграв Супербоул в сезонах 1992, 1993 и 1995 годов.

Однако в последние годы Ковбои столкнулись с трудностями в повторении этого успеха и смогли одержать всего пять побед в плей-офф за последние 28 лет после последнего поднятия трофея Ломбарди. Недавно Даллас потерпел унизительное поражение в раунде уайлд-кард против Гринов Бэй Пэкерс в постсезоне 2023 года, несмотря на то, что закончил как второй сеяный в НФК и имел в составе игрока, ставшего вице-чемпионом MVP, Дак Прескотта.

После этого последовала относительно тихая оффсезонная кампания, несмотря на заявление Джошу о том, что он и команда полностью сосредоточены на сезоне 2024 года. Тем не менее, Ковбои остаются крайне популярными, генерируя оцененную прибыль в размере $1,2 миллиарда в 2023 году, что на 50% больше, чем у второго по рейтингу НФЛ команды, Лос-Анджелес Рэмс, согласно Sportico.

Рэмс оценены в $7,79 миллиарда и обогнали Нью-Йорк Джайентс, заняв второе место, но не находятся в том же финансовом диапазоне, что и Даллас. Нью-Ингленд Пэтриотс остаются на четвертом месте в списке, несмотря на трудности на поле и уход Билла Белличика, с оценкой в $7,31 миллиарда, в то время как Сан-Франциско Форти Найнерс замыкают пятерку самых дорогих команд с оценкой в $6,86 миллиарда.

Самыми большими ростерами по сравнению с прошлогодними рейтингами стали Тампа-Бэй Бакканирс, которые поднялись на 12 позиций до 16-го места с оценкой в $5,5 миллиарда, что на 33% больше, чем в прошлом году. Лос-Анджелес Чарджерс стали самыми большими аутсайдерами, опустившись на четыре позиции до 22-го места.

По данным исследования Sportico, средняя стоимость франшизы НФЛ составляет $5,93 миллиарда, что на 15,4% больше, чем в прошлом году, что делает лигу самой прибыльной в мире по стоимости команд.

Цинциннати Бенгалс являются самой дешевой командой лиги с оценкой в $4,71 миллиарда, что лишь немногим больше, чем у 15 не-НФЛ франшиз, вошедших в февральский список Sportico самых ценных спортивных команд мира.

Несмотря на недавние трудности на поле, Даллас Ковбои продолжают демонстрировать отличные финансовые результаты, генерируя оцененную прибыль в размере $1,2 миллиарда в 2023 году, в основном благодаря своей популярности в мире спорта. Участвуя в различных спортивных мероприятиях, Ковбои остаются значительной силой в индустрии.

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