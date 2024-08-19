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ОбществоНовостиСлухи о разлуке

Дакота Джонсон надевает обручальное кольцо?

После спекуляций о их расставании, актриса Дакota Джонсон замечена в общественном месте с кольцом, похожим на обручальное.

 and  James Williams
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- Дакота Джонсон надевает обручальное кольцо?

Шёпоты о разногласиях между Дакотой Джонсон (34) и её бойфрендом Крисом Мартином (47) из Coldplay начали циркулировать 16 августа. Однако представитель актрисы быстро опровергла эти слухи. Позже в тот же день появились фотографии Джонсон в Малибу, Калифорния, на пальце которой был кольцо, которое многие подозревали, что это обручальное кольцо, якобы пытаясь развеять слухи о расставании.

Слухи и быстрое опровержение

Камень изумрудного цвета украшал кольцо, виденное на фотографиях, полученных американским журналом "People". Джонсон носила его, гуляя по Малибу с друзьями, в том числе с актером "Медведь" Джереми Алленом Уайтом (33).

Кроме того, 16 августа британская "Дейли Мейл" сообщила, ссылаясь на анонимный источник, что пара отдалилась друг от друга, расторгла якобы помолвку и признала конец своего семилетнего романа. Однако представитель Джонсон позже опровергла эти утверждения, подтвердив журналу "People", что Джонсон и Мартин "по-прежнему вместе".

Дакota Джонсон и Крис Мартин: тайная помолвка некоторое время назад?

Джонсон и Мартин предпочитают держать свою relationship в секрете с самого начала. Пара редко появляется вместе на публичных мероприятиях. В последний раз они появились на публике на фестивале Гластонбери в Великобритании в конце июня, где Мартин выступил в качестве основного акта со своей группой. В феврале этого года их сфотографировали папарацци, держась за руки на пляжном отдыхе в Мексике.

Роман Джонсон и Мартина стал достоянием общественности во время публичного свидания в 2017 году. Годом ранее Мартин расстался со своей бывшей женой Гвинет Пэлтроу (51). Они были женаты с 2003 по 2016 год и воспитывают двоих детей.

Поговаривают о возможной, но не подтвержденной помолвке между Джонсон и Мартином с декабря 2020 года, когда Джонсон впервые заметили в изумрудном обручальном кольце. В марте 2024 года источник рассказал журналу "People": "Они помолвлены уже несколько лет, но не торопятся официально регистрировать отношения".

Несмотря на слухи о расставании, циркулирующие 16 августа, представитель Дакоты Джонсон быстро опровергла их, заверив общественность, что эти сообщения не соответствуют действительности. Однако слухи о помолвке между Джонсон и Крисом Мартином продолжают циркулировать, с источниками, утверждающими, что они были помолвлены несколько лет, хотя еще не официально женаты.

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