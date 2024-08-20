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Команда дайверов возобновила поиски шести пропавших пассажиров яхты во вторник

После инцидента с лодкой у побережья Сицилии поиски шести человек, судьба которых до сих пор неизвестна, продолжаются. Яхта "Байезиан", на которой находились десять членов экипажа и двенадцать пассажиров, затонула во вторник утром после столкновения с водоворотом во время шторма. Яхту обнаружили на глубине 50 метров, где специалисты-пожарные, имеющие опыт проведения подводных работ в ограниченном пространстве, были направлены для проведения операции.

В результате инцидента погиб один пассажир, а шестеро числятся пропавшими без вести. Среди них британский технологический магнат Майк Линч, его 18-летняя дочь, менеджер Morgan Stanley Джонатан Блумер и юрист из фирмы Clifford Chance Крис Морвилло, а также их супруги, согласно информации от Саверио Кокины, главы гражданской защиты Сицилии.

Пассажиры на яхте Линча

Итальянские СМИ сообщают, что пассажиры находились на борту в качестве гостей Линча, который якобы праздновал свой оправдательный приговор по делу о мошенничестве на яхте.

После своего оправдания в июне в США газета "Sunday Times" оценила состояние Линча в 587 миллионов евро. Известный предприниматель был оправдан от обвинений в мошенничестве в связи с продажей своей компании Autonomy Hewlett-Packard. Линча обвиняли в подделке записей и завышении доходов своей компании.

Сломанный мачта "Байезиана"

Яхта "Байезиан" была построена в Тоскане в 2008 году и отремонтирована в 2020 году, гордясь самым высоким в мире алюминиевым мачтой для парусных судов, высотой 75 метров.

Капитан другой яхты, стоявшей в порту Порчелло во время инцидента, Карстен Бонер, сообщил газете "Корriere della Sera", что сильные ураганные ветры появились накануне, что потребовало от него значительных усилий, чтобы удержать свою лодку на плаву. Он наблюдал, как мачта "Байезиана" раскачивалась, прежде чем сломаться под давлением.

Возможный сюрприз для экипажа

Необычные погодные условия, сопровождающиеся необычайно сильными штормами, могли застать экипаж "Байезиана" врасплох. Метеоролог Лука Меркалли объяснил, что температура поверхностной воды вокруг Сицилии составляла около 30 градусов Цельсия, что на 3 градуса выше средней для этого сезона. Меркалли предположил, что источник тепла может потенциально приводить к таким сильным штормам, хотя он не стал полностью винить глобальное потепление.

Ссылаясь на анонимный источник, британское правительство направило четырех следователей на Сицилию для расследования морского инцидента. Их основной задачей является выяснить, имел ли экипаж достаточно времени, чтобы подготовиться к надвигающемуся шторму и закрепить судно заранее.

Несмотря на то, что Майк Линч был главным хозяином яхты, он также числился среди шести человек, судьба которых до сих пор неизвестна после инцидента. Поисково-спасательные операции продолжаются с надеждой найти Майка Линча и других пятерых пропавших пассажиров.

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