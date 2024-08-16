Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиБрейк-данс

"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть

Внешний вид брейкdanсерши Рэйчел Ганн на Олимпиаде остался у многих неприятное впечатление, к котором она впервые начала обращать внимание.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- "Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть

Австралийская брейкерша Рэйчел Гунн, известная как Raygun, которая быстро стала интернет-сенсацией на Олимпиаде в Париже со своими уникальными движениями, выразила разочарование из-за ненависти, с которой столкнулась в Сети. В видео в Instagram 36-летняя Гунн сказала, что реакция была "довольно разрушительной". "Я рада, что смогла доставить вам радость, - сказала она, - но не ожидала, что это также откроет дверь для столько ненависти". Это было грустно, добавила она.

Она очень серьезно относилась к соревнованиям, продолжила она в видео. "Я очень усердно готовилась к Олимпийским играм и отдала все, что могла".

Стиль брейка Рэйчел Гунн

На дебютном Олимпийском чемпионате по брейкингу Гунн была замечена, катающейся по полу или скачущей, как кенгуру. Дома она - ученый и лектор - о брейке. Многие нашли ее стиль довольно необычным и простым, что вызвало смех в соцсетях. После выступления распространялась дезинформация, объяснила Гунн.

Австралийская олимпийская команда (AOC) осудила анонимное онлайн-петицию, в которой Гунн называли "раздражающей, вводящей в заблуждение и травли". Гунн просто спортсменка, которая участвовала и выиграла квалификационный турнир.

Несмотря на обратную реакцию в соцсетях, уникальный стиль брейка Рэйчел Гунн привлек внимание многих на Олимпийских играх. Несмотря на злобные комментарии, она продолжала продвигать брейк как ученый и лектор дома.

Вдохновленная своими кенгуру-подобными движениями и необычным стилем, Рэйчел Гунн начала обучать брейку своих студентов, показывая, что нет правильного или неправильного способа выразить себя через этот танцевальный стиль.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

С нулевыми очками, 36-летняя была худшей из 16 участников.
Спорт

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной"

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной" После выступления на Олимпиаде брейкдансер Рэйчел Гунн стала предметом насмешек в социальных сетях. 36-летняя спортсменка подверглась всеобщему осмеянию из-за своей "кенгуруподобной" рутины. В Instagram Гунн заявила, что "отдала все силы" на свое выступление. Австралийская брейкдансерша Рэйчел Гунн, ставшая

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лора Людвиг на грани окончания карьеры.
Спорт

Лора Людвиг на грани окончания карьеры.

Лора Людвиг на грани окончания карьеры. После объявления об уходе после разочаровывающих Олимпийских игр в Париже Лауре Людвиг также пришлось рано покинуть последний ЕМ: олимпийская чемпионка Рио в пляжном волейболе выбыла в 1/8 финала вместе со своей партнершей Луизой Липпманн. Людвиг осталось всего два выступления. Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Открытый турнир Цинциннати: защитник чемпионата Коко Гауфф проиграла в первом раунде финала турнира перед Открытым чемпионатом США
Спорт

Открытый турнир Цинциннати: защитник чемпионата Коко Гауфф проиграла в первом раунде финала турнира перед Открытым чемпионатом США

Защита Ко코 Гаauff своего титула на открытом чемпионате Цинциннати не продвинулась дальше первого раунда, так как американка неожиданно потерпела поражение от Юлии Путинцевой со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно