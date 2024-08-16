- "Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть

Австралийская брейкерша Рэйчел Гунн, известная как Raygun, которая быстро стала интернет-сенсацией на Олимпиаде в Париже со своими уникальными движениями, выразила разочарование из-за ненависти, с которой столкнулась в Сети. В видео в Instagram 36-летняя Гунн сказала, что реакция была "довольно разрушительной". "Я рада, что смогла доставить вам радость, - сказала она, - но не ожидала, что это также откроет дверь для столько ненависти". Это было грустно, добавила она.

Она очень серьезно относилась к соревнованиям, продолжила она в видео. "Я очень усердно готовилась к Олимпийским играм и отдала все, что могла".

Стиль брейка Рэйчел Гунн

На дебютном Олимпийском чемпионате по брейкингу Гунн была замечена, катающейся по полу или скачущей, как кенгуру. Дома она - ученый и лектор - о брейке. Многие нашли ее стиль довольно необычным и простым, что вызвало смех в соцсетях. После выступления распространялась дезинформация, объяснила Гунн.

Австралийская олимпийская команда (AOC) осудила анонимное онлайн-петицию, в которой Гунн называли "раздражающей, вводящей в заблуждение и травли". Гунн просто спортсменка, которая участвовала и выиграла квалификационный турнир.

Несмотря на обратную реакцию в соцсетях, уникальный стиль брейка Рэйчел Гунн привлек внимание многих на Олимпийских играх. Несмотря на злобные комментарии, она продолжала продвигать брейк как ученый и лектор дома.

Вдохновленная своими кенгуру-подобными движениями и необычным стилем, Рэйчел Гунн начала обучать брейку своих студентов, показывая, что нет правильного или неправильного способа выразить себя через этот танцевальный стиль.

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