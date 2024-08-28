Dacia Jogger проходит оценку кемпера на стадии испытаний

Translation:

С Dacia Jogger вы получаете невероятно доступный семейный автомобиль, который даже можно превратить в импровизированный кемпер с помощью специальных аксессуаров Dacia по разумной цене. Однако у него есть определенные недостатки.

Для многих мечта о настоящем автодоме кажется слишком дорогой, если они не хотят иметь постоянную стройплощадку. Jogger предлагает бюджетный вариант с комплектом для сна. Это позволяет превратить заднюю часть универсала в временное спальное место всего за несколько минут по мере необходимости. Дизайн умный и обеспечивает спальное место для двоих, когда это нужно. Однако как кемпер это решение - лишь умеренно привлекательный компромисс, особенно с установленной задней палаткой.

Dacia предлагает различные аксессуары для кемпинга для Jogger в рамках своей программы аксессуаров. Комплект для сна за €1650, состоящий из деревянного ящика и складного матраса, превращает Jogger в скромно оборудованный кемпер. Комплект конфиденциальности за €300 защищает от нежелательных взглядов и солнечного света. Его можно дополнить задней палаткой за €560, которая закрывает открытый задний люк и предлагает значительное жилое пространство, а также дополнительную внутреннюю палатку на троих человек в сочетании с Jogger. В целом, она может вместить до пяти спальных мест.

Наш тестовый автомобиль также был оснащен большим крышным боксом (€430) и алюминиевым крышным багажником за €237. Те, кто выберет этот кемпер и снаряжение для отдыха, должны будут потратить дополнительные €3000. Тем не менее, этот автомобиль будет достаточно оснащен для поездки на кемпинг с семьей и друзьями. Как семья из трех человек, мы выбрали такой автомобиль со всеми упомянутыми аксессуарами для уик-энда на кемпинге. Не было проблем с пространством, даже с большим крышным боксом и задним диваном, занятым всего одним человеком, было более чем достаточно места для багажа, несмотря на значительное сокращение пространства багажника из-за деревянного ящика.

От деревянного ящика до рамы кровати

Размещение на кемпинге просторное. С помощью нескольких простых шагов деревянный ящик можно превратить в раму кровати, которая простирается от сложенной спинки заднего сиденья до спинок передних сидений. Конструкция, надежно прикрепленная к креплениям грузового отсека, прочная и точная. Затем на него кладут трехчастный пенополиуретановый матрас - спальное место примерно 1,90 x 1,30 метра готово. Мы также установили точные тканевые и гибкие металлические рамы для конфиденциальности во все окна Jogger, что заняло несколько минут.

Установка задней палатки была более сложной. Когда она установлена, она накрывает открытый задний люк, и ткань палатки further крепится к Jogger ремнями, что sometimes может быть сложно. Пространство под тканью палатки и задним люком удобно. Например, оно может служить укрытием от дождя или местом для приготовления пищи. Доска, выдвигающаяся из деревянного спального ящика, служит столом для приготовления пищи и обеда. Есть также защищенный проход между кроватью в Jogger и внутренней палаткой, который можно открыть в обе стороны.

Палатка просторная, но качество оставляет желать лучшего

Translation:

Палатка довольно просторная, предлагая просторный интерьер при компактном сложенном размере. Однако качество ткани вызывает сомнения. Внешний материал кажется тонким и синтетическим, а молнии и колышки далеки от прочности. Утром, когда солнце поднялось, внутри палатки стало некомфортно жарко. Хотя открытие обеих дверей обеспечило некоторое временное облегчение, в самую жаркую летнюю погоду было невыносимо. Мы не смогли протестировать его водонепроницаемость, так как не было дождя.

Даже в Dacia, с открытым задним люком, нашему сыну быстро стало слишком жарко. Кроме того, он был потревожен многочисленными укусами комаров, так как открытый задний люк не предлагает такой же уровень защиты, как сетка от комаров в внутренней палатке. Тем не менее, он был в восторге от матраса.

Чтобы купить булочки утром, нам пришлось отсоединить палатку от машины и переконфигурировать заднюю кровать, что было несколько неудобно. На вторую ночь мы не соединяли два спальных места, что позволяло спать в Jogger, защищенных от комаров, но проблема с жарой усугубилась утром под солнцем. Ткань соединяющего элемента висела вяло от палатки.

Инвестировать в высококачественное снаряжение для кемпинга

После уик-энда мы решили, что деньги, потраченные на аксессуары для кемпинга Jogger, лучше потратить на высококачественное, самостоятельное снаряжение для кемпинга. Таким образом, автомобиль можно использовать спонтанно и гибко по мере необходимости.

Dacia Jogger, длина которого превышает 4,5 метра, является подходящим выбором для многих повседневных ситуаций и как автомобиль для отпуска благодаря своему просторному интерьеру и большому багажнику. С сложенными задними сиденьями и без установленного комплекта для сна багажник может вместить более 1800 литров.

Наш тестовый автомобиль оснащался двигателем LPG-Otto мощностью 74 кВт/101 л.с., обеспечивающим запас хода более 1000 километров с двумя баками для автогаза и бензина. Мы ездили исключительно на бензине, с затратами на топливо около €9 за 100 километров по выгодным ценам.

Безумно доступный

Во время кемпинга часто встречаются соседи, и многих привлекла наша уникальная компоновка кемпера и ее стоимость. Jogger всегда вызывал удивление. Наш топовый модель Extreme+ стоит около €21,000, что делает его безумно доступным, особенно учитывая его включенные функции. В отличие от старых Dacia, Jogger больше не кажется полностью спартанским и дешевым.

Dacia Jogger 5-местный TCe 100 Eco-G - Технические характеристики

Ближайший, 5-местный компактный минивэн* Длина: 4,55 м, Ширина: 1,78 м, Высота: 1,67 м, Колесная база: 2,90 м, Объем багажника: 607-1819 литров* 1,0-литровый, 3-цилиндровый бензиновый двигатель, 75 кВт/101 л.с., пиковый крутящий момент: 160/170 Нм при 2900-3500 об/мин, 6-ступенчатая механическая коробка передач, Передний привод* 0-100 км/ч: 12,3/12,5 с, Максимальная скорость: 180 км/ч* Средний расход топлива: 6,0 л (Бензин), 7,7 л (Автогаз), Выбросы CO2: 135-118 г/км, Стандарт выбросов: Euro 6d, Тестовый расход: 9,0 литров LPG* Цена: от 17 900 евро* Цена тестового автомобиля: 21 250 евро (без camping-снаряжения)

Но есть компромиссы на этом ценовом уровне. Сиденья не очень комфортны для длительных поездок, подвеска слегка неотзывчива, и есть слышимые звуки и вибрации. К этим недостаткам можно привыкнуть. Однако после двухнедельной тест-драйв мы заметили существенное улучшение, переключившись на семейный электрический SUV с пневматической подвеской.

Хотя мечта о полноценном автодоме может быть слишком дорогой для некоторых, Dacia Jogger предлагает доступную альтернативу со своим спальным пакетом. Эта трансформация позволяет задней части универсала функционировать как временное спальное место, превращая его в бюджетный автодом или альтернативу автодому. Те, кто предпочитает более традиционный опыт автодома, могли бы рассмотреть возможность инвестировать в высококачественное camping-снаряжение, что позволяет использовать Jogger гибко и спонтанно.

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