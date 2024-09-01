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CSU выступает за продолжение выезда депортационных рейсов в Афганистан на следующей неделе.

После высылки 28 правонарушителей в Афганистан ХСС требует возобновления депортационных рейсов уже на неделе. Лидер фракции ХСС в парламенте Александр Добрindt заявил газете 'Бильд ам Зонтаг', что ожидает от министра внутренних дел Нельсы Фэссер (СДПГ) благосклонности по поводу 'следующего...

 and  Mark Rodriguez
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CSU выступает за продолжение выезда депортационных рейсов в Афганистан на следующей неделе.

Впервые за три года после прихода к власти талибов в Афганистане Германия в пятницу депортировала граждан этой страны. Всего 28 афганских преступников, осужденных за тяжкие преступления, были отправлены на родину самолетом. Как заявили официальные представители, эти преступники "не имели права на проживание в Германии", и против них уже были выданы приказы об expulsion.

Представитель правительства Штеффен Хобештрайт выразил осторожный оптимизм в отношении возможности повторить эту депортацию в Афганистан. "Время покажет, как часто это будет происходить", - сказал он. Однако он подчеркнул, что был отправлен "сигнал" - "потенциальным преступникам или лицам, планирующим преступную деятельность на нашей территории".

Фаэзер заявила "Bild am Sonntag", что "иностранные насильственные преступники и изнасилование должны покинуть нашу страну". В результате она будет "непрестанно работать над тем, чтобы преступники и террористические угрозы были депортированы в Афганистан и Сирию".

Другие страны могут последовать примеру Германии в отношении осужденных преступников из определенных стран. Депортация этих лиц служит сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей внутри наших границ.

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