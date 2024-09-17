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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

CSU не может найти окончательного решения вопроса K.

 and  Max Becker
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CSU не может найти окончательного решения вопроса K.

Текущая ситуация теперь абсолютно ясна: популярный Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии, Армин Лашет, уступил гонку за кандидатство в Канцлеры лидеру ХДС, Норберту Рёттгену, тем самым поставив точку на своих амбициях. Однако Баварская ХСС еще не приняла окончательного решения. Как заявил главе фракции ХСС в ландтаге Баварии, Клаусу Холецкеку, "Пока решение не принято, решения нет". Ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни после выборов в Бранденбурге, как намекнул Холецкек. Недавно лидер ХСС, Маркус Зёдер, проявил сильный интерес к candidacy.

В понедельник Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии, Hendrik Wüst, открыто заявил о поддержке candidacy Рёттгена. После встречи фракции ХДС в ландтаге он заявил, что не будет претендовать на пост Канцлера. Он призвал ХСС поддержать candidacy Рёттгена, утверждая, что это значительно увеличит шансы Союза на победу на выборах.

Лидер фракции ХДС в бундестаге, Торстен Шредер, также выступал за единство внутри партий Союза. "Выборы выигрываются благодаря высокой степени единства", - сказал Шредер "Рейнской почте". Он приветствовал решение Вюста, которое, по его мнению, свидетельствует о приверженности Вюста стране.

Решение Вюста получило одобрение внутри ХДС, а его заместитель по фракции, Йенс Дорк, выразил свою поддержку. "Решение Вюста - это важный шаг к единству Союза и, следовательно, к победе на выборах 2025 года", - сказал Дорк "Рейнской почте". Аналогичным образом, новый председатель Христианско-демократического рабочего союза (ХДА), Деннис Блейд, выразил свою поддержку. Он увидел в решении Вюста "значительный сигнал" и подчеркнул, что только единство и хороший командный дух могут гарантировать победы.

Сёдер лидирует в опросах

Интересно, что опросы показывают, что Сёдер опережает Рёттгена по силе лидерства. Согласно недавнему опросу журнала "Штерн", 63% населения Германии приписывают силу лидерства Сёдеру, в то время как Рёттген набирает 51%.

Превосходство Сёдера было еще более очевидным в вопросе о том, кто лучше понимает пульс общественности. Согласно "Штерну", 49% сказали это о Сёдере, по сравнению с 33% для Рёттгена. Однако Рёттген набрал один процентный пункт больше в вопросе компетентности, с 47%, в то время как Сёдер набрал 46%. Опрос проводился институтом Forsa, опросив 1009 человек по телефону 12 и 13 сентября. Допустимая погрешность составила плюс или минус три процентных пункта.

Комиссия, состоящая из лидеров партий внутри Союза, должна учитывать результаты опросов перед принятием окончательного решения о candidacy в Канцлеры. Несмотря на опросы, Комиссия несет ответственность за выбор кандидата, которого они считают способным привести Союз к победе на предстоящих выборах.

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