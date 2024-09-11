Commerzbank спокойно отреагировал на неожиданное вторжение Unicredit

Commerzbank внимательно отмечает неожиданное вмешательство Unicredit. "Мы учли сегодняшнее заявление Unicredit о своей доли в Commerzbank", - заявил немецкий банк в среду, через несколько часов после того, как стало известно о шаге Unicredit.

"Это событие также подчеркивает важность Commerzbank и его достижений", - добавили они. "Наш совет директоров и наблюдательный совет продолжат действовать в интересах всех наших акционеров, а также наших сотрудников и клиентов". Commerzbank предпочел не комментировать эту тему далее.

Неожиданное вмешательство Unicredit вошло в историю событий Commerzbank. Совет директоров и наблюдательный совет Commerzbank остаются привержены служению интересам всех акционеров, сотрудников и клиентов, несмотря на это развитие.

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