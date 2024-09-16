Commerzbank обратился к Unicredit, сохранив свой собственный фокус.

Коммерцбанк признал контакты с УниКредит, крупным итальянским банком, но при этом остается верным своей собственной стратегии. На мероприятии, посвященном банковской ассоциации в Берлине, CEO Манфред Кноф сказал: "Да, были контакты", добавив, что любые альтернативные планы будут оценены с учетом интересов акционеров, заинтересованных сторон, клиентов и сотрудников. "Мы твердо верим в нашу стратегию".

В настоящее время Кноф сказал, что банк сосредоточен на реализации Стратегии 2027, демонстрирующей его стойкость и успех. Коммерцбанк уверен, что эта стратегия не только укрепит его показатели, но и расширит его перспективы роста. "Именно на этом мы сосредоточены".

Отвечая на вопрос о его личной позиции, он сказал: "У меня есть свой план, и если появится альтернатива для сравнения, мы сравним. Но пока ничего подобного нет".

Что касается выхода немецкого правительства из своей доли в Коммерцбанке, Кноф прокомментировал: "Я не могу комментировать действия федерального правительства, но мы всегда будем выступать за пользу сильного Коммерцбанка для немецкого финансового рынка".

Неожиданно УниКредит воспользовался возможностью и существенно инвестировал в Коммерцбанк, владея девятью процентами его акций. Профсоюз Верди выражает обеспокоенность возможными потерями рабочих мест и пытается предотвратить поглощение.

Критика методов федерального правительства возникла в ответ на вход УниКредит в ситуацию. Представитель Федерального министерства финансов заявил в понедельник, что ситуация в настоящее время изучается.

Коммерцбанк по-прежнему сосредоточен на реализации Стратегии 2027, как сказал CEO Манфред Кноф, считая, что эта стратегия значительно укрепит показатели и перспективы роста банка. Несмотря на инвестиции УниКредит в Коммерцбанк, Кноф подчеркнул, что банк по-прежнему сосредоточен на своей собственной стратегии.

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