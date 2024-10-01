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Coca-Cola планирует закрыть пять производственных и логистических объектов в Германии.

На протяжении следующих двенадцати месяцев

 and  Carmen Simpson
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Кока-Кола планирует закрыть пять производственных и распределительных цехов в Германии
Кока-Кола планирует закрыть пять производственных и распределительных цехов в Германии

Coca-Cola планирует закрыть пять производственных и логистических объектов в Германии.

Корпорация Coca-Cola планирует закрыть пять производственных и распределительных хабов в Германии в течение следующего года. Как сообщила Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), ответственная за розлив, продажу и распределение напитков американской корпорации в Германии, под угрозой находятся объекты в Кёльне, Ноймюнстере, Берлине-Хоэншёнхаузен, Билефельде и Меммингене.

Ожидается, что будет уволено около 505 человек, а 207 сотрудников переведут на другие объекты, и появятся 78 новых рабочих мест. Как заявили в компании, цель состоит в том, чтобы "улучшить операционную эффективность на конкурентном рынке, справиться со сдвигами в логистике напитков и увеличить использование производственной и логистической сети Германии". В Кёльне CCEP управляет комбинированным производственным и логистическим объектом, а остальные четыре города служат исключительно логистическим назначением.

"Мы осознаем, что предлагаемые изменения приведут к значительным трудностям для затронутых сотрудников. Поэтому крайне важно провести все запланированные изменения гуманно и прозрачно", - заявил Тильман Ротхаммер, глава отдела обслуживания клиентов и цепочки поставок в CCEP.

В контексте объявления производственные и распределительные хабы в Кёльне, Ноймюнстере, Берлине-Хоэншёнхаузен, Билефельде и Меммингене, управляемые Coca-Cola Europacific Partners, находятся в Германии. Предложенные изменения существенно затронут работников этих объектов, и для CCEP крайне важно провести этот переход с сочувствием и ясностью.

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