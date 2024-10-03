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CNN вводит цифровую подписку, требующую от определенных пользователей оплаты за доступ к статьям.

Канал CNN, всемирно известный как ведущая новостная платформа, начинает запрашивать у выбранных пользователей 3,99 доллара в месяц за доступ к сайту.

 and  Grigoriy Williams
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Баннеры CNN к дебатам о кандидатах в президенты видны на кампусе Techwood корпорации Turner...
Баннеры CNN к дебатам о кандидатах в президенты видны на кампусе Techwood корпорации Turner Broadcasting System, готовящиеся к противостоянию бывшего президента Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена, которое состоится в Атланте 26 июня 2024 года.

CNN вводит цифровую подписку, требующую от определенных пользователей оплаты за доступ к статьям.

Начиная с сегодняшнего дня, мы просим пользователей, проживающих в Соединенных Штатах, сделать небольшой регулярный платеж за неограниченный доступ к престижным статьям CNN.com.

В заявлении Алекс МакКаллум, исполнительный вице-президент CNN по цифровым продуктам и услугам, рассказала об этой стратегии. Она отметила, что частые посетители сайта CNN, которые не читают несколько статей регулярно, не будут просить платить в настоящее время. Вместо этого они будут приглашены подписаться только после просмотра определенного числа бесплатных статей.

Подписчики, в свою очередь, получат преимущества, такие как эксклюзивные политические функции, оригинальные документальные фильмы, отборный ежедневный выбор нашей самой захватывающей журналистики и сниженная нагрузка рекламы.

Оба, МакКаллум и ее начальник Марк Томпсон, который является председателем и CEO CNN, имеют обширный опыт работы в The New York Times, организации, известной своим успехом в превращении веб-читателей и геймеров в подписчиков.

Ранее этим летом Томпсон объявил о планах CNN разрабатывать превосходные, готовые к подписке продукты, которые выведут их на первое место в новостной индустрии, начиная с премиальной подписной службы CNN.com, запланированной к выпуску до конца 2024 года.

Ожидаемая подписная служба дебютирует сегодня в предварительной форме, которая будет расширяться по мере прохождения месяцев. МакКаллум выразила оптимизм в своем мемо, намекая на потенциальные "новые продукты и бизнес" в ближайшем будущем.

Для организаций, подобных CNN, которые в основном зависят от доходов от кабельного телевидения, необходимость создавать новые цифровые каналы доходов очевидна. В прошлом CNN создала платформу потокового видео под названием CNN+ в 2022 году, чтобы установить прямые связи со своей аудиторией. Однако этот проект, запущенный всего за несколько недель до того, как новый корпоративный родитель Warner Bros. Discovery взял на себя управление и искал сокращения расходов, был быстро отменен.

Теперь CNN стремится получать подписки на свои основные предложения, в то время как часть контента останется доступной бесплатно без подписки, включая домашнюю страницу CNN, прямые новости, отдельные страницы видео и спонсируемые статьи.

Thomson Reuters объявила вчера о планах ввести платную стену для своего веб-сайта и приложения в начале октября, с еженедельными подписками по цене 1 доллара, доступными во всем мире.

Президент Reuters Пол Баскоbert сказал в заявлении: "Эта новая схема подписок позволит Reuters расширить охват своей ценной освещаемой информации по доступной цене, а также позволит нам дальнейшие инвестировать в наших репортеров и продукты для наших подписчиков".

Бизнес цифровых подписок одновременно прибыльный и сложный для многих новостных организаций. Недавний опрос, проведенный Институтом Рейтер по изучению журналистики в Оксфордском университете, показал, что лишь около 20% американских потребителей в настоящее время платят за цифровые новости.

Грег Пьетчота, исследователь Международной ассоциации новостных СМИ, заявил, что есть много места для развития отрасли. "Нет потолка подписок для цифровых новостей", - отметил Пьетчота. "Представьте себе, что вы стоите у подножия небоскреба One World Trade в центре Нью-Йорка и смотрите вверх на верхнюю смотровую площадку. Большинство брендов новостей достигли только первого этажа, а 100-й этаж все еще далеко в облаках".

The Times лидирует с большим отрывом, с примерно 10 миллионами цифровых подписчиков. Мелкие новостные организации борются с усталостью от подписок и сопротивлением, что свидетельствует о том, что освещение новостей в основном было бесплатным, когда Всемирная паутина стала популярной в 1990-х годах.

Компании СМИ всех размеров вкладывали последние десять лет или около того в изменение норм доступа к новостям. Хотя многие читатели и зрители все еще не понимают связи между личным платежом за новости и поддержкой отрасли в целом, Пьетчота считает, что "когда они осознают финансовые трудности коммерческих СМИ, их готовность платить за журналистику достигает своего пика".

При реализации этой стратегии CNN предложит преимущества, такие как эксклюзивные политические функции и сниженную нагрузку рекламы своим подписчикам, которые в основном зависят от доходов от кабельного телевидения и стремятся создать новые цифровые каналы доходов.

Алекс МакКаллум намекнула на потенциальные "новые продукты и бизнес" в будущем, предполагая, что медиаиндустрия имеет много места для роста в ландшафте цифровых подписок.

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