- Чтобы погасить финансовые обязательства, дома Руди Джулиани были на грани конфискации до того, как были возвращены.

Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и бывший адвокат бывшего президента США Дональда Трампа, испытывает финансовые трудности. В декабре 2023 года суд постановил, чтобы Джулиани выплатил более $148 миллионов (€134 миллионов) в качестве компенсации за клевету в отношении двух работников выборов, Руби Ф. и Шей М. Конфликт возник из-за видео, выпущенного Джулиани, в котором он ложно обвинял их в фальсификации выборов после президентских выборов в ноябре 2020 года.

В результате Джулиани теперь должен пустить пыль в глаза. В течение нескольких дней он должен передать несколько активов, в том числе свой роскошный пентхаус в Манхэттене стоимостью $6 миллионов (€5.4 миллиона), свою квартиру в Пам-Бич, Флорида, стоимостью $3.5 миллионов (€3.2 миллиона), несколько роскошных часов, высококлассное транспортное средство и разные личные вещи.

Дорогие активы Джулиани под угрозой

Среди целевых объектов - роскошный пентхаус Джулиани в Манхэттене и его солнечный рай в Флориде.

После выборов Джулиани распространял ложные утверждения о том, что Ф. и М., среди других, отбрасывали бюллетени Трампа. Он также намекал на введение фиктивных голосов за Байдена в подсчет. В результате Ф. и М. стали объектом презрения со стороны сторонников Трампа, появившись в видео, используемом для поддержки этих утверждений.

Каждый истец имеет право на около $37 миллионов (€33 миллионов) в качестве компенсации за клевету и ее эмоциональное воздействие, а также $75 миллионов (€68 миллионов) компенсационных убытков.

После решения суда Джулиани, скорее всего, столкнется с финансовыми трудностями во время выборов президента из-за своих существенных финансовых обязательств. Несмотря на финансовые трудности, Джулиани должен будет сдать свой роскошный пентхаус в Манхэттене и его рай в Пам-Бич, Флорида.

Читайте также: