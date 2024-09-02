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ПолитикаНовостиВыборы председателя

Чтобы погасить финансовые обязательства, дома Руди Джулиани были на грани конфискации до того, как были возвращены.

Руди Джулиани решительно sovereigntistc за победу Дональда Трампа на выборах 2020 года, используя доступные методы. Однако это неизбирательное преследование имело для него значительные финансовые и репутационные последствия.

 and  Grigoriy Williams
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- Чтобы погасить финансовые обязательства, дома Руди Джулиани были на грани конфискации до того, как были возвращены.

Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и бывший адвокат бывшего президента США Дональда Трампа, испытывает финансовые трудности. В декабре 2023 года суд постановил, чтобы Джулиани выплатил более $148 миллионов (€134 миллионов) в качестве компенсации за клевету в отношении двух работников выборов, Руби Ф. и Шей М. Конфликт возник из-за видео, выпущенного Джулиани, в котором он ложно обвинял их в фальсификации выборов после президентских выборов в ноябре 2020 года.

В результате Джулиани теперь должен пустить пыль в глаза. В течение нескольких дней он должен передать несколько активов, в том числе свой роскошный пентхаус в Манхэттене стоимостью $6 миллионов (€5.4 миллиона), свою квартиру в Пам-Бич, Флорида, стоимостью $3.5 миллионов (€3.2 миллиона), несколько роскошных часов, высококлассное транспортное средство и разные личные вещи.

Дорогие активы Джулиани под угрозой

Среди целевых объектов - роскошный пентхаус Джулиани в Манхэттене и его солнечный рай в Флориде.

После выборов Джулиани распространял ложные утверждения о том, что Ф. и М., среди других, отбрасывали бюллетени Трампа. Он также намекал на введение фиктивных голосов за Байдена в подсчет. В результате Ф. и М. стали объектом презрения со стороны сторонников Трампа, появившись в видео, используемом для поддержки этих утверждений.

Каждый истец имеет право на около $37 миллионов (€33 миллионов) в качестве компенсации за клевету и ее эмоциональное воздействие, а также $75 миллионов (€68 миллионов) компенсационных убытков.

После решения суда Джулиани, скорее всего, столкнется с финансовыми трудностями во время выборов президента из-за своих существенных финансовых обязательств. Несмотря на финансовые трудности, Джулиани должен будет сдать свой роскошный пентхаус в Манхэттене и его рай в Пам-Бич, Флорида.

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