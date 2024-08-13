Что за и против инвестирования в стартапы

Инвестиции в стартапы сопряжены с высоким риском. "Я была напугана вначале", - признается Диана цур Лёвен. Почему 29-летняя девушка все же выбрала путь инвестора, она рассказывает в подкасте ntv "Стартап - Давайте будем честными".

Многие знают ее как инфлюенсера, но Диана цур Лёвен уже несколько лет инвестирует в стартапы. Она начала шесть лет назад со своего первого вложения, тогда у нее было мало знаний о стартап-среде. С тех пор она профессионализировала свои инвестиции: в 2020 году она основала свою собственную холдинговую компанию, в портфеле которой несколько стартапов.

Один из них - модный бренд Saint Sass, известный блестящими боди, заявленными колготками и нижним бельем. Во время визита Диана цур Лёвен все осматривает и дает свою обратную связь: "Я считаю, что очень важно всегда встречаться с основателями лично. Это почти как брак. Вы работаете вместе долгое время, через хорошие и плохие времена, и важно давать обратную связь. Я также много работаю в социальных сетях, поэтому могу помочь и там. Я инвестировала в Saint Sass, потому что была клиентом раньше и действительно люблю продукты. Это очень захватывающе быть напрямую вовлеченным в развитие".

Основатели тоже довольны своим инвестором, которого они выбрали не случайно. "Диана вошла с пятизначной инвестицией и принесла идеальный пакет", - говорит Ларисса Шмид. "С одной стороны, у нее есть этот опыт в социальных сетях, а с другой стороны, ее сеть. Оба приносят нам много пользы, и это идеальное сочетание".

Высокий риск

Однако инвестиции в стартапы сопряжены с высоким риском, и 29-летняя Диана цур Лёвен советует своим подписчикам не следовать ее примеру. "Я знала, что было бы красиво поддерживать молодых людей своими финансовыми средствами и менять что-то", - говорит инвестор. "Но я была напугана вначале. Вы не можете просто сказать, 'Я вывожу свои деньги', как на фондовой бирже. Вам приходится ждать определенных сценариев".

Саиди Сулилату согласен: "В большинстве случаев нецелесообразно для частных лиц инвестировать в стартапы, потому что риск очень высок для обещанной прибыли", - предупреждает главный редактор Finanztip. "Это может дойти до полной потери. Поэтому, как частное лицо, я должен инвестировать в стартапы только теми деньгами, которые могу полностью обойтись без них".

В подкасте ntv "Стартап - Давайте будем честными" Диана цур Лёвен раскрывает, почему она выбрала путь инвестора. Она объясняет, почему предпочитает инвестировать в основателей, а не в моду или роскошные отпуска, как она справляется с критикой в свой адрес, на что обращает внимание в своих инвестициях и что для нее абсолютные табу в процессе инвестирования.

Несмотря на высокий риск, связанный с инвестициями в стартапы, Диана цур Лёвен продолжает вкладывать в них из-за своей страсти к поддержке молодых предпринимателей. Ее первое вложение шесть лет назад было с ограниченными знаниями о сцене, но она с тех пор профессионализировала свой подход и основала свою собственную холдинговую компанию в 2020 году.

Узнавая о значительном риске, Диана призывает своих подписчиков не копировать свое поведение в инвестировании. Она делится тем, что ее мотивация исходила из желания использовать свои финансовые средства для изменения чего-то, но процесс связан с ожиданием определенных сценариев и не так ликвиден, как инвестирование в акции.

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