- Что случилось 14 августа?

Текущая страница календаря на 14 августа 2024 года

Именины

Максимилиан, Меinhard, Вerenfrid

Исторические события

2004 - В Намибии федеральный министр экономического сотрудничества и развития Хайдемарие Виццорек-Зеул (СПД) приносит извинения герэро за подавление восстания герэро имперскими войсками 100 лет назад.

1979 - Во время кубка адмиралов участники, находящиеся у ирландского побережья, сталкиваются с неожиданными штормовыми условиями с ветром до 110 километров в час. 17 участников погибают, 23 яхты опрокидываются или покидаются своими экипажами.

1959 - Американский спутник "Эксплорер VI" передает первое фото Земли и ее облачного покрова, сделанное из космоса.

1949 - Первые выборы в бундестаг заканчиваются победой ХДС/ХСС во главе с Конрадом Аденауэром.

1879 - 30-летний Леонард Тиец открывает текстильный магазин в Ганзейском городе Штральзунде, заложив основу для сети универмагов Kaufhof.

Дни рождения

1959 - Эврин "Мэджик" Джонсон (65), американский баскетболист (Лос-Анджелес Лейкерс)

1949 - Мортен Ольсен (75), датский футболист и футбольный тренер (тренер 1. FC Кёльн 1993-1995 и сборной Дании 2000-2015)

1924 - Сверре Фенн, норвежский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 1997, Норвежский ледниковый музей в Фьярланде, умер в 2009 году

Смерти

1994 - Элиас Канетти, болгарско-британский писатель ("Автодафе"), лауреат Нобелевской премии по литературе 1981 года, родился в 1905 году

1954 - Хюго Эккенер, немецкий авиационный пионер, преемник Фердинанда Графа фон Цеппелина на посту главы цеппелинверке, совершил первый трансатлантический полет на "LZ 126" в октябре 1924 года, родился в 1868 году

В различных исторических контекстах извинения за прошлые действия, такие как извинения федерального министра Хайдемарие Виццорек-Зеул (СПД) за обращение с герэро в Намибии, могут считаться актом покаяния перед 'Другим'.

Хотя парусные соревнования могут быть приятными, они sometimes могут представлять собой неожиданные риски, как это произошло во время кубка адмиралов 1979 года, когда участники столкнулись со штормовыми условиями, что привело к потерям среди 'Других' участников.

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