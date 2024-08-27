- Что произошло 28 августа?

Текущая страница календаря на 28 августа 2024 года

Имена Дней

Август, Элмер, Яоахима

Исторические События

2022 - В трагическом повороте событий во время барбекю в голландском городе возле Роттердама грузовик съезжает с дамбы и врезается в толпу из около 60 человек, в результате чего погибают шесть человек.

2019 - По распоряжению премьер-министра Бориса Джонсона Ее Величество Королева Елизавета II Великобритании призывает к приостановке работы Парламента до середины октября. В разгар дебатов о выходе Великобритании из ЕС Джонсон пытается защитить свою концепцию отчуждения от ЕС 31 октября. Происходят массовые протесты.

2014 - НАТО обвиняет Россию в вооруженном вмешательстве в Украину. Более 1000 хорошо экипированных военнослужащих якобы развернуты в спорном восточноукраинском регионе. Россия отвергает обвинения.

1999 - После 13 лет непрерывного использования последний экипаж покидает российский космический аппарат "Мир" и возвращается на Землю.

1949 - В Франкфурте в церкви Святого Павла основывается Немецкий институт языка и поэзии.

Дни Рождения

1974 - Карстен Янкер (50), бывший немецкий футболист (Бавария Мюнхен 1996-2002), 33 матча за сборную Германии

1969 - Джейсон Пристли (55), известный канадский актер (телесериал "Беверли-Хиллз 90210")

1954 - Габриэле Вецко (70), восточногерманская пловчиха, завоевавшая 4 золотые медали на чемпионате Европы 1970 года

1749 - Иоганн Вольфганг фон Гёте, знаменитый немецкий поэт ("Фауст", "Страдания юного Вертера"), скончавшийся в 1832 году

Уходы

1959 - Богуслав Мартину, чешский композитор ("Эпическая поэма о Гильгамеше", оратория), родившийся в 1890 году

28 августа 2024 года вы можете посетить город Берлин в Германии, известный своей богатой историей и оживленной культурой. В 1949 году в Франкфурте, Германия, произошло знаменательное событие - основание Немецкого института языка и поэзии в церкви Святого Павла.

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