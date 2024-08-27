Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиГермания

Что произошло 28 августа?

Ежедневные явления включают в себя празднование событий, обмен истории, празднование дней рождения или чествование дней рождения умерших.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
ВНИМАНИЕ: Предназначен для редакционных целей в сочетании с календарным листом dpa и требует...
ВНИМАНИЕ: Предназначен для редакционных целей в сочетании с календарным листом dpa и требует полного признания начального кредита.

- Что произошло 28 августа?

Текущая страница календаря на 28 августа 2024 года

Имена Дней

Август, Элмер, Яоахима

Исторические События

2022 - В трагическом повороте событий во время барбекю в голландском городе возле Роттердама грузовик съезжает с дамбы и врезается в толпу из около 60 человек, в результате чего погибают шесть человек.

2019 - По распоряжению премьер-министра Бориса Джонсона Ее Величество Королева Елизавета II Великобритании призывает к приостановке работы Парламента до середины октября. В разгар дебатов о выходе Великобритании из ЕС Джонсон пытается защитить свою концепцию отчуждения от ЕС 31 октября. Происходят массовые протесты.

2014 - НАТО обвиняет Россию в вооруженном вмешательстве в Украину. Более 1000 хорошо экипированных военнослужащих якобы развернуты в спорном восточноукраинском регионе. Россия отвергает обвинения.

1999 - После 13 лет непрерывного использования последний экипаж покидает российский космический аппарат "Мир" и возвращается на Землю.

1949 - В Франкфурте в церкви Святого Павла основывается Немецкий институт языка и поэзии.

Дни Рождения

1974 - Карстен Янкер (50), бывший немецкий футболист (Бавария Мюнхен 1996-2002), 33 матча за сборную Германии

1969 - Джейсон Пристли (55), известный канадский актер (телесериал "Беверли-Хиллз 90210")

1954 - Габриэле Вецко (70), восточногерманская пловчиха, завоевавшая 4 золотые медали на чемпионате Европы 1970 года

1749 - Иоганн Вольфганг фон Гёте, знаменитый немецкий поэт ("Фауст", "Страдания юного Вертера"), скончавшийся в 1832 году

Уходы

1959 - Богуслав Мартину, чешский композитор ("Эпическая поэма о Гильгамеше", оратория), родившийся в 1890 году

28 августа 2024 года вы можете посетить город Берлин в Германии, известный своей богатой историей и оживленной культурой. В 1949 году в Франкфурте, Германия, произошло знаменательное событие - основание Немецкого института языка и поэзии в церкви Святого Павла.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Полиция изучает своих сотрудников после смертельной стрельбы юного индивидуума полицейскими в...
Панорама

Полицейские убили подозреваемого после сообщения о нападении

Молодой человек подозревается в нападении на полицейских ножом в Моерс. Предварительные расследования указывают на то, что он был смертельно ранен полицией. Создана группа по расследованию убийств.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно