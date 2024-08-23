Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиИстория

Что произошло 24 августа?

Каждый проходящий день приносит несколько значимых событий, личных историй, дней рождения или воспоминаний для отмечания.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Каждый день вы будете сталкиваться с обзорами событий, забавными историями, примечательными...
Каждый день вы будете сталкиваться с обзорами событий, забавными историями, примечательными рождениями или смерти, связанными с этой датой.

- Что произошло 24 августа?

Страница календаря на 24 августа 2024 года

День прозвищ

Амадеус, Барт

Исторические события

2023 - Впервые в истории сфотографирован экс-президент США, который находится под следствием. После того, как Дональд Трамп явился к органам правопорядка в тюрьму Атланты, он разместил фотографию в социальных сетях.

1989 - Красный Крест помогает 108 восточногерманским беженцам покинуть свое убежище в западногерманском посольстве в Будапеште и отправиться в Баварию.

1989 - Тадеуш Мазовецкий избран первым послевоенным некоммунистическим премьер-министром Польши в Варшаве.

1814 - Британские войска захватывают столицу США, Вашингтон, во время войны и поджигают несколько общественных зданий.

79 - Извержение Везувия засыпает итальянский город Помпеи, а также соседние города Геркуланум и Оплиенты на заливе Неаполя под слоем пепла толщиной 25 метров (по некоторым источникам, это произошло в октябре 79 года).

Дни рождения

1959 - Михаэль Клееберг (65), известный немецкий писатель ("Блуждающий Протей")

1948 - Жан-Мишель Жарр (76), популярный французский музыкант и композитор ("Оксиджен", "Эквинокс", "Метаморфозы")

1942 - Хансптер Корфф (82), признанный немецкий актер ("Эти Дромбуши", "Аделаида и ее убийцы")

Уходы

2009 - Тони Сайлер, уважаемый австрийский горнолыжник, выигравший первые золотые медали во всех трех дисциплинах: скоростной спуск, слалом и гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортине-д'Ампеццо, умирает в возрасте 74 лет.

2004 - Элизабет Кюблер-Росс, известный американо-швейцарский психиатр и исследователь смерти ("Понимание того, что хотят сказать умирающие люди", "Разговоры с умирающими"), уходит из жизни в возрасте 78 лет.

История 24 августа 2024 года может принести значительные события, подобные инциденту со снимком бывшего президента США в 2023 году. Изучая исторические события, можно также найти упоминание об извержении Везувия в 79 году, которое засыпало итальянский город Помпеи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Предстоящие события в Африке формируют наше будущее.
Панорама

Предстоящие события в Африке формируют наше будущее.

Предстоящие события в Африке формируют наше будущее. Прибытие в Лагос: Это был мой первый визит в Нигерию, и волнение от того, что я ступаю на землю новой, неизведанной страны, пробежало по моей спине. Стоя в очереди на визу, я наблюдал за нигерийцами, гордыми людьми, которые грациозно перемещались вокруг меня. Их

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Взаимодействуйте с тестом под вашими ладонями, наблюдайте, как мука осыпается с ваших кончиков...
Панорама

Звук, окружающий ежедневные хлебные изделия

Звук, окружающий ежедневные хлебные изделия В противовес господствующей тенденции цепей пекарен и хлеба, произведенного на фабриках, появились уютные, ремесленные пекарни, где можно наблюдать за замесом теста и понять, из чего состоит ваш утренний завтрак. В один влажный летний утренний час первые посетители начинают просачиваться в "Backwelt", рассматривая полки,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
42-летний водитель грузовика переведен в отделение реанимации из-за тяжелых ранений
Панорама

Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь.

Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь. Разбитый, предположительно, грузовик лежит раскинувшись на многочисленных железнодорожных путях после аварии, в результате которой он сорвался с моста. Сперва спасатели предполагают, что водитель получил лишь незначительные травмы. Однако более тщательное обследование выявляет более серьезную ситуацию. В

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.
Главные темы

Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.

Во время ножевого нападения на городском празднике в Соллингене трое человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения. Преступник находится на свободе, ведутся активные поиски, как сообщает представитель полиции для AFP поздно вечером в пятницу. Место преступления было оцеплено после...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В передовики эко-политики выдвинули набор стратегий для борьбы с недостатком квалифицированных...
Политика

Ограничение отменено: беженцам теперь разрешено заниматься заграничной работой

Международные соискатели сталкиваются со множеством препятствий в Германии, несмотря на нехватку квалифицированной рабочей силы. Представители партии «Зелёные» предложили комплекс инициатив.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Прошлые действия Лили Эллен трехлетней давности приводят к тому, что у неё немного поклонников.
Общество

Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных.

Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных. Критики обвиняют певицу Лили Аллен в бессердечности из-за своих недавних действий. Она поделилась в подкасте, что отказалась от собаки, которую взяла во время пандемии, потому что питомец случайно съел их паспорта. Аллен заявила, что собака была плохо дрессирована, и ее ошибка

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Байден обеспечил помощь для украинской ПВО
Политика

Байден обеспечил помощь для украинской ПВО

Байден обеспечил помощь для украинской ПВО Зеленский продолжает призывать к дополнительному вооружению и боеприпасам, и Вашингтон откликается на эти призывы. США объявили о новом военном пакете для Украины, который будет сосредоточен на экстренной помощи в области ПВО. Возможны усилённые российские атаки в ближайшие выходные, что делает этот период особенно тревожным.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно