- Что произошло 24 августа?

Страница календаря на 24 августа 2024 года

День прозвищ

Амадеус, Барт

Исторические события

2023 - Впервые в истории сфотографирован экс-президент США, который находится под следствием. После того, как Дональд Трамп явился к органам правопорядка в тюрьму Атланты, он разместил фотографию в социальных сетях.

1989 - Красный Крест помогает 108 восточногерманским беженцам покинуть свое убежище в западногерманском посольстве в Будапеште и отправиться в Баварию.

1989 - Тадеуш Мазовецкий избран первым послевоенным некоммунистическим премьер-министром Польши в Варшаве.

1814 - Британские войска захватывают столицу США, Вашингтон, во время войны и поджигают несколько общественных зданий.

79 - Извержение Везувия засыпает итальянский город Помпеи, а также соседние города Геркуланум и Оплиенты на заливе Неаполя под слоем пепла толщиной 25 метров (по некоторым источникам, это произошло в октябре 79 года).

Дни рождения

1959 - Михаэль Клееберг (65), известный немецкий писатель ("Блуждающий Протей")

1948 - Жан-Мишель Жарр (76), популярный французский музыкант и композитор ("Оксиджен", "Эквинокс", "Метаморфозы")

1942 - Хансптер Корфф (82), признанный немецкий актер ("Эти Дромбуши", "Аделаида и ее убийцы")

Уходы

2009 - Тони Сайлер, уважаемый австрийский горнолыжник, выигравший первые золотые медали во всех трех дисциплинах: скоростной спуск, слалом и гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортине-д'Ампеццо, умирает в возрасте 74 лет.

2004 - Элизабет Кюблер-Росс, известный американо-швейцарский психиатр и исследователь смерти ("Понимание того, что хотят сказать умирающие люди", "Разговоры с умирающими"), уходит из жизни в возрасте 78 лет.

История 24 августа 2024 года может принести значительные события, подобные инциденту со снимком бывшего президента США в 2023 году. Изучая исторические события, можно также найти упоминание об извержении Везувия в 79 году, которое засыпало итальянский город Помпеи.

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