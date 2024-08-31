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Что произошло 1 сентября?

Ежедневные события, интригующие истории, дни рождения или памятные даты ушедших душ заслуживают воспоминания.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
УВАЖАЕМЫЙ ПУНКТ: Исключительно предназначен для редакторского использования в сочетании с...
УВАЖАЕМЫЙ ПУНКТ: Исключительно предназначен для редакторского использования в сочетании с календарем dpa и должен осуществляться полностью с признанием.

- Что произошло 1 сентября?

Сегодняшняя страница на 1 сентября 2024 года

Именины

Аегидий, Верена

Исторические события

2023 - Если вы планируете зарегистрировать свой автомобиль или мотоцикл, нет необходимости посещать офис. Закон о цифровой трансформации правительства теперь позволяет обрабатывать заявки на регистрацию транспортных средств онлайн. Ваш сертификат и штампы будут доставлены по почте в течение 10 дней.

2004 - В городе Беслан в Северной Осетии группа из 32 хорошо вооруженных людей захватила школу, взяв в заложники около 1100 человек. Два дня спустя, во время попытки спасения сил безопасности, погибли более 360 человек, в том числе 186 детей и 31 нападавший.

1969 - Вступает в силу измененная статья 175 Уголовного кодекса Германии, принятая социально-либеральным правительством. Интимные акты между взрослыми мужчинами старше 21 года больше не подлежат наказанию. Статья 175 полностью отменяется в 1994 году.

1949 - Немецкое телеграфное агентство (dpa) начинает вещание в Гамбурге.

1939 - Начало Второй мировой войны отмечено нападением Германии на Польшу.

Дни рождения

1989 - Билл и Том Каулитц (35), известные немецкие музыканты и вокалисты группы Tokio Hotel ("Through the Monsoon")

1954 - Филип Вуянович (70), Distinguished Montenegrin politician, serving as President 2003-2018

1939 - Лили Томлин (85), признанная американская актриса ("Большой бизнес", "Грейс и Франки")

1854 - Энгельберт Хумпердинк, знаменитый немецкий композитор (опера "Ханsel и Гретель"), умер в 1921 году

Уходы

2014 - Готфрид Джон, талантливый немецкий актер ("007: Золотой глаз", "Берлин, Александрплац"), родился в 1942 году

На 1 сентября 2024 года, если вы планируете купить новую машину, возможно, стоит подумать о удобстве онлайн-регистрации транспортных средств, так как закон о цифровой трансформации правительства делает этот процесс возможным. В противном случае, вы можете отправиться на приятную поездку на своем текущем автомобиле, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, возможно, посетив исторические места, такие как Беслан, где вы можете поразмышлять о значительных событиях прошлого.

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