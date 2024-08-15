Что означает предупреждение о Mpox для Германии?

Из-за быстрого роста числа случаев моксовируса в Африке, возможно, из-за особо опасного подвида вируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила "международную чрезвычайную ситуацию". Эксперты считают возможным распространение заболевания в Европе, но предупреждают о панике.

Второй раз с 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самую высокую степень тревоги из-за распространения вируса моксовируса. Это в основном подвид патогена, который, как считается, передается легче и может вызывать более тяжелые заболевания. Немецкие эксперты считают этот шаг необходимым для своевременного предотвращения дальнейшего распространения. Однако они в настоящее время оценивают риск для Европы как низкий.

В настоящее время моксовирус в основном распространяется в Демократической Республике Конго и ее соседних странах. Сейчас по крайней мере 13 африканских стран затронуты. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (АРОК) сообщил о более чем 17 000 подозрительных случаях за этот год, в том числе 2863 подтвержденных случая и 517 смертей. Однако это "только верхушка айсберга, учитывая многие слабые места в мониторинге, лабораторных тестах и ​​контакте с больными", как сказано в пресс-релизе от 13 августа.

Моксовирус передается ортопоксвирусом с таким же названием. Частые симптомы включают кожную сыпь или повреждение слизистых оболочек, которые могут длиться от двух до четырех недель. Зараженные individuals часто также испытывают лихорадку, головную боль, мышечные и спинные боли, усталость и увеличение лимфатических узлов.

Возможно, более опасный подвид

Существует два типа вируса моксовируса: тип Конго (Кlade I) и тип Западной Африки (Кlade II), который также распространился в Европе в 2022 году. Кlade относится к группе вирусных вариантов с общим предком. В настоящее время доминирует Кlade I, который, как считается, имеет более высокую инфекционность и смертность по сравнению с другим типом на основе текущих знаний. Ученые и власти пристально следят за подвидом Ib, обнаруженным в сентябре 2023 года, так как он может быть особенно опасным.

Однако пока не достаточно изучено, действительно ли это так. "Из-за все еще неудовлетворительной ситуации с данными в Африке, особенно из-за ограниченного доступа к медицинской помощи и ограниченных лабораторных диагностических возможностей, пока сложно сделать выводы о смертности и инфекционности Кlade I по сравнению с Кlade II", - говорит Кристина Франк. Она научный сотрудник и эпидемиолог в Департаменте желудочно-кишечных инфекций, зоонозов и тропических инфекций в Институте Роберта Коха (РКИ).

Неподтвержденные спекуляции

Марьон Коопманс, директор Центра пандемии и катастроф в Университете Эразма в Роттердаме, критикует неподтвержденные утверждения в СМИ. Есть спекуляции о более эффективной передаче, но это может быть связано с тем, что в регионе, где происходит подвид, передача, похоже, происходит в основном через сексуальные контакты. Роман Вольфел, старший врач и директор Института микробиологии Вооруженных сил Германии в Мюнхене, также подозревает это. Из глобальной вспышки моксовируса в 2022 году мы знаем, как быстро он может распространяться через сексуальные контакты, говорит он.

В основном люди заражаются оспой обезьян, прикасаясь к инфицированному человеку с поражениями, корками, телесными жидкостями или кожным контактом. Однако он также может передаваться через контакт с инфицированными животными или загрязненными объектами. Риск в семьях с инфицированными individuals очень высок.

В настоящее время нет надежных научных данных, указывающих на то, что это "более смертельный" подвид, говорит Вольфел. Смертность от оспы обезьян у детей в Африке в прошлом была очень высокой. В настоящее время наблюдаются высокие показатели заболеваемости у детей в Центральной Африке. "Без лучшей доступности диагностики в затронутых странах будет сложно точно оценить фактическое количество случаев и, следовательно, коэффициент летальности у детей", - добавляет он.

Низкий риск для Европы

Все эксперты согласны с тем, что распространение оспы обезьян в Европе возможно, но вероятность относительно низкая. Это частично связано с ограниченным числом путешественников и прямых рейсов в Европу, говорит Вольфел. "Кроме того, в Европе и Германии достаточно лабораторий для диагностики оспы обезьян. Таким образом, случай оспы обезьян можно быстро обнаружить и содержать с помощью мер, таких как изоляция, карантин и вакцинация".

Поскольку прямой контакт необходим, вирус теоретически легко остановить, если он диагностирован и распознан, говорит Марьон Коопманс. Однако, поскольку распространение нельзя исключить, она призывает следить за ситуацией за пределами Африки и типировать новые случаи. Это, по крайней мере, должно быть сделано, говорит она.

Африканским странам срочно нужна помощь

Однако объявление ВОЗ особенно важно для ныне затронутых стран в Африке. Это может позволить принять или усилить дальнейшие меры в затронутых странах, например, в отношении доступности вакцины и расширения диагностических возможностей, объясняет Клаус Янсен. В Демократической Республике Конго в течение многих лет было много случаев оспы обезьян, но средств на диагностические возможности, общественное здравоохранение, лечение и вакцинацию было недостаточно, говорит Марьон Коопманс.

Нет необходимости разрабатывать новую вакцину, как в случае с пандемией COVID-19. Препарат против классической натуральной оспы также утвержден для защиты от инфекции вирусом оспы обезьян и рекомендован РКИ, среди прочих. Лекарство (Имванекс) производится датской компанией Bavarian Nordic и доступно во многих индустриально развитых странах. Однако вакцина дорогая, и цена за дозу оценивается в 100-150 евро в Европе.

В странах глобального Юга по-прежнему отсутствует адекватное снабжение вакцинами, считает Роман Вольфел. "Быстрые и решительные действия международного сообщества и использование доступных и необходимых вакцин, скорее всего, позволят содержать нынешнюю вспышку оспы обезьян".

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний призвал глобальное сообщество к обеспечению двух миллионов доз вакцины 13 августа. Первым небольшим шагом стало объявление агентства ЕС по управлению кризисами и устойчивости (HERA) о закупке и пожертвовании 175 420 доз Имванакс. Производитель Баварский нордик также предоставил дополнительные 40 000 доз бесплатно. Кроме того, HERA планирует предоставить Африканскому центру по контролю и профилактике заболеваний грант в размере 3,5 миллиона евро ранней осенью для расширения доступа к диагностике и генетическому секвенированию Mpox в регионе.

В свете продолжающегося распространения вируса Mpox, особенно потенциально более опасной подварианты Ib, Всемирная организация здравоохранения призвала к международному сотрудничеству для оказания помощи африканским странам. В частности, Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний запросил два миллиона доз вакцины Имванакс, агентство ЕС по управлению кризисами и устойчивости (HERA) обязалось пожертвовать 175 420 доз, а Баварский нордик предоставил дополнительные 40 000 доз бесплатно. Усилия ВОЗ по координации международной помощи направлены на расширение диагностических возможностей, улучшение мер общественного здравоохранения и обеспечение распределения вакцин в пострадавших африканских странах.

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