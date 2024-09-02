- Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?

Самый редко встречающийся дорожный знак в Германии существует всего 13 раз - и это только на примерно 140 километрах автострады к северу от Мюнхена. Неудивительно, что многие люди остаются в неведении о знаке и его значении. Часто туристы, путешествующие по А9 между Паффенхофеном и Кройц-Холледау, задаются вопросом, как правильно поступить.

Решение: Его можно проигнорировать. Это не типично для Правил дорожного движения, но случается время от времени. Указанные знаки с черно-белым рисунком являются частью "Цифрового испытательного поля автострады" (ДТА), запущенного в 2016 году. Пиктограмма используется как навигационная помощь для самоуправляемых автомобилей, проходящих испытания в этом районе. Камеры автомобиля могут определять свое местоположение с точностью до сантиметра благодаря этим указателям.

Когда эти знаки были введены в 2016 году, тогдашний Федеральный министр транспорта Александр Добриндт заявил: "Продвинутые и сетевые автомобили идеально маневрируют на дороге. Вместе с передовой сенсорной технологией и цифровой картой с точностью до сантиметра новые знаки являются еще одним значительным шагом на пути к нашей первой полностью цифровизированной и полностью сетевой дороге".

Федеральное министерство цифровых и транспортных технологий и Федеральный институт исследования дорожного движения (BASt) предлагают некоторые информационные ресурсы о зонах испытаний. В их числе есть карта, показывающая, где в настоящее время, по состоянию на август 2021 года, проводятся проекты исследований, подобные ДТА, по всей стране. Упоминаются 26 зон испытаний и 142 проекта.

"Цифровое испытательное поле автострады" в действии

"Цифровое испытательное поле автострады" продвигается министерством как "включающее технологии предложение для промышленности и исследований". Оно получило признание как "инкубатор для будущих инноваций". Научная оценка, проведенная BASt в прошлом году, показала, что ДТА успешный.

Несмотря на то, что его редко видят, проигнорировать дорожный знак нельзя. Он выполняет важную техническую функцию в "Цифровом испытательном поле автострады" (ДТА), помогая самоуправляемым автомобилям точно определять свое местоположение.

Если вас интересует больше информации о ДТА и его зонах испытаний, вы можете найти соответствующие информационные ресурсы, предоставленные Федеральным министерством цифровых и транспортных технологий и Федеральным институтом исследования дорожного движения (BASt). Их подробная карта выделяет текущие проекты исследований по всей стране, в том числе 26 зон испытаний и 142 проекта по состоянию на август 2021 года.

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