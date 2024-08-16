Что нужно знать о серии <unk>Alien<unk>, от А до ксеноморфа

Ужасающий научно-фантастический хоррор-франшизы «Чужой» возвращается на этой неделе с «Чужим: Ромулус», представляя новую команду молодых, отчаянных космонавтов. К сожалению для них, на борту также есть лицевые хьюггеры, грудные взрывы и ксеноморфы, как видно из трейлеров и пугающей кампании вирусного маркетинга, в которой лицевые хьюггеры атаковали актеров здесь на Земле.

Если «Чужой: Ромулус» — ваше первое погружение в извращенный мир будущего франшизы, вы, возможно, почувствуете себя немного потерянным в космосе.

Где в хронологии «Чужого» происходит «Ромулус»? Возвращается ли легендарная героиня Рипли? И почему эти пришельцы продолжают выпрыгивать из грудей людей? Вот что вам нужно знать о фильмах «Чужой» перед последним выпуском.

Что такое ксеноморфы?

Долгошеие, остромордые, часто слюнявые злодеи — одни из самых страшных монстров, когда-либо показанных на экране. Помимо своей внеземной силы, роста и хитрости, они имеют кислотную кровь, которая разъедает космические корабли. Но на самом деле они просто хотят заселить космос, stuffing свои эмбрионы в оболочки человеческих тел. Большинство, кто встает у них на пути, встречают быструю смерть.

Жизнь ксеноморфа начинается, когда «королева» откладывает яйца, которые могут выживать в стазисе в течение лет, пока не почувствуют поблизости подходящего хозяина.

В конце концов, из яйца вылупляется жуткий, паучьего вида лицевой хьюггер, который, как и следует из названия, прикрепляется к лицу хозяина и заталкивает эмбрион в его нежелательное горло. Хозяин вскоре почувствует пульсирующую боль в груди — у этой боли есть название!

Бедный хозяин умирает, когда грудной взрывник выпрыгивает из его тела, забирая его жизнь. На свет появляется кровожадный маленький ксеноморф с хвостом.

После того, как они взорвали грудь хозяина, ксеноморф быстро превращается во взрослого и начинает охотиться на остальную команду. Самый страшный из всех взрослых ксеноморфов — королева, возвышающаяся и смертельно защищающая свое потомство. Но она не соперник для серии героини Эллен Рипли и люка.

Был также, спорно, гибридный ксеноморф-человек в четвертом фильме франшизы «Чужой 4: Воскрешение» 1997 года. Он такой же отвратительный, как и звучит.

Ксеноморфы — традиционные плохие парни — жестокие, убийственные, инопланетные. Но сознательно злые злодеи серии «Чужой» — это руководители корпорации Weyland-Yutani, всемирной компании, пытающейся доминировать в космосе, жертвуя своими неосведомленными сотрудниками пришельцам, которых они надеются в конечном итоге захватить и превратить в оружие. По крайней мере, пришельцы заботятся о выживании своего собственного вида!

Кого мы поддерживаем?

Самый запоминающийся протагонист — Эллен Рипли, офицер-координатор космической команды, исполненная неотразимой храбростью Сигурни Уивер. За четыре фильма она присоединяется к команде ученых, солдат или офицеров, но почти каждый из них умирает, обычно от рук ксеноморфов — она ​​является последней девушкой.

Команда «Чужого: Ромулус» полностью новая. Ее возглавляет Рэн, исполненная «Присциллой» Кайли Спенни, и ее команда молодых космонавтов. Они находятся на несанкционированной миссии на заброшенную космическую станцию, чтобы украсть топливо, чтобы убежать от безнадежного будущего. Не так безнадежно, как умереть от рук ксеноморфа, но они не знают об этом, когда мы впервые видим их.

В фильмах «Чужой» также есть несколько андроидов, иногда маскирующихся под человеческих членов команды космоса. Некоторые кажутся добрыми, как новый андроид-персонаж Анди в «Чужой: Ромулус», который ведет себя как брат Рэн. Другие служат для продвижения дела корпорации Weyland-Yutani, как было в случае с Эшем, научным офицером из первого фильма, который был приказано привезти пришельца на Землю для изучения — и позволить своим членам экипажа умереть.

Андроиды — которые предпочитают называться «искусственными лицами» в мире «Чужого» — встречали жестокие смерти в фильмах, теряя головы (или целые половины своих синтетических тел) и выплевывая молочно-белую жидкость вместо крови. Удачи, Анди!

Какие еще фильмы «Чужой»?

С «Ромулусом» теперь есть семь официальных фильмов «Чужой». Четыре из них с участием Рипли — оригинал 1979 года; сиквел Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года; «Чужой 3», срежиссированный Дэвидом Финчером, в 1992 году; и «Чужой 4: Воскрешение» Жана-Пьера Жене 1997 года. (Последний широко считается худшим в серии; он возвращает Рипли в виде подкачанного клона после того, как она пожертвовала собой в конце «Чужого 3». Она просто не может избавиться от этих ксеноморфов.)

Есть также два приквела к фильмам «Чужой», оба снятые оригинальным режиссером Ридли Скоттом: «Прометей» 2012 года и «Чужой: Завет» 2017 года. В этих фильмах есть, возможно, самый злой андроид в серии, Дэвид, скромный блондин-слуга, одержимый созданием «идеальной» формы жизни ... подобной пришельцу, который похож на ксеноморфа.

Где в хронологии серии находится «Чужой: Ромулус»?

«Ромулус» происходит между первым и вторым фильмами «Чужой», которые происходят с разницей в более чем 50 лет, но оба фильма с участием Рипли, выжившей в криосна. Экипажи «Чужого» и «Ромулуса» не связаны, но события «Чужого» может быть что-то общее с «Ромулусом». Ролики к предстоящему фильму намекают на то, что Weyland-Yutani ищет «идеальный образец», то есть единственного ксеноморфа из первого фильма, которого Рипли победила, открыв воздушный шлюз своего корабля и выстрелив в него в космос.

Space.com распределил серию в хронологическом порядке:

«Прометей»: 2093

«Чужой: Завет»: 2104

«Чужой»: 2122

«Чужой: Ромулус»: примерно через 20 лет после «Чужого»

«Чужие»: 2179

«Чужой 3»: 2179

«Воскрешение чужих»: 2381

И о названии нового фильма: Ромулус — отсылка к римской мифологии и отношения между близнецами Ромулом и Ремом, как недавно сказал режиссер Феде Альварес. Мы не будем слишком много рассказывать о мифе, чтобы не спойлерить «Ромулус», но ожидайте, что семья будет основной темой.

А как насчет фильмов «Чужой против Хищника»?

Эти фильмы не считаются каноном «Чужого». Кроссоверы не подходят ни к одной франшизе, но они развлекают фанатов, которые хотят увидеть, как главные злодеи сталкиваются и творчески расправляются с людьми. Во втором «AVP» они даже гибридизируются, образуя «Предочужого» с дредами.

Пугающие ксеноморфы известны как одни из самых страшных монстров в кино, с их длинными головами, острыми зубами и кислотой в крови, которая может повредить космические корабли. (из исходного текста)

Исследуя серию «Чужой» перед «Ромулусом», поклонники могут захотеть узнать, кто является окончательной «девушкой, которая пережила», и ее зовут Эллен Рипли, которую играет Сигурни Уивер. (новое предложение)

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