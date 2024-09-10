Что касается лиц, которые контролируют подкаст.

Люк Мокридж приносит позор себе оскорбительными замечаниями в подкасте, что приводит к его отчуждению от аудитории. Тем не менее, его со-ведущие, Низар Акреми и Шайан Гарсия, также вносят свой вклад в непристойность. Где же расплата?

Более недели циркулирует короткий отрывок из записи "Подкаста немцев", который силой лишил телеведущего-комика Люка Мокриджа большей части его запланированных выступлений. Немецкий телеканал Sat.1 даже решил не транслировать новый викторин-шоу, запланированный на четверг с 35-летним Мокриджем, из-за его непристойных шуток о людях с ограниченными возможностями и недавно завершившихся Паралимпийских играх в Париже.

Поразительно, что несоответствие комментариев было идентифицировано только через более чем две недели после того, как подкаст был загружен 15 августа. Это подчеркивает понимание среди фанатов "Немцев", что такое поведение терпимо. Также вызывают вопросы позиции Акреми и Гарсии, ведущих подкаста, в текущем споре об abilities. Это не первый раз, когда создатели отклоняются от хорошего вкуса.

2,5 миллиона слушателей за эпизод

Некоторые могут утверждать, что двое ведущих менее влиятельны, и внимание к неподобающему поведению Мокриджа оправдано. Однако "Немцы" входят в топ-50 чартов подкастов с впечатляющими 2,5 миллиона слушателями за эпизод. Среди их гостей - известные фигуры, такие как Bushido, Sido и Mario Barth.

Изучая страницу Instagram Акреми и Гарсии, можно найти значительную аудиторию в 177 000 подписчиков, а также объявления о предстоящем арене-туре в Берлине, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Их шоу не скромные; они запланированы в престижных местах, таких как UBER Arena и Barclays Arena, и билеты на шоу в Франкфурте раскупаются за рекордные пять минут. Несмотря на отказ Babbel от спонсорства, кажется, что это имеет мало влияния на их планы тура.

Неприятный юмор Низара Акреми

Кто развлекает так много, казалось бы, находясь вне основного потока? Родившийся в Бонне немецко-тунисец Низар Акреми начал свою карьеру в стендап-комедии в 2015 году после неудачной попытки стать певцом. Акреми вызвал бурю критики в 2022 году со своим сольным шоу "Шитшторм", в котором продвигал спорные антисемитские шутки, построенные на устаревших стереотипах о евреях.

Он утверждал, что евреи обладают " ultimate power" в Германии. Он также подчеркнул ресторан в Франкфурте, забронированный настоящими евреями с физическими отметинами, как невидимое зрелище, подобное "единорогу". Никогда не встречая евреев раньше, он утверждал, что эти individuals были для него подобны "единорогам". Чтобы проверить это, он бросил монету в воздух и наблюдал, как владелец поймала ее, подтвердив ее еврейский статус. Корпорация Hessian Broadcasting прекратила сотрудничество вскоре после этого.

По данным "Еврейского генерала" от 7 октября 2023 года, Акреми усилил свою ненависть к евреям, открыто выражая антисемитские взгляды в социальных сетях. Это очевидно в его X-постах, где он сравнивает действия израильской армии в Газе с Холокостом: "Нет разницы между людьми, которые ставят граждан в газовую камеру, и людьми, которые бомбят граждан". Он уточнил это хэштегом #israhell. 40-летний Акреми также соединил свой антисемитизм с мизогинией, как видно из поста в январе. "Гал Гадот - такая хакфейс. Если бы я был женщиной, я бы дала ей удушающий захват, но она бы приземлилась лицом вперед", - сказал Акреми об израильской актрисе, выступающей за освобождение заключенных ХАМАС.

Стратегические скандалы

Акреми вошел в мир подкастов пять лет назад с чистого листа. Шайан Гарсия, со-ведущий Акреми, был неизвестной фигурой в начале, якобы живя в Висбадене со своей женой. Начиная с YouTube с уличными интервью, его платформа теперь насчитывает 700 000 подписчиков. В TikTok у него почти миллион подписчиков.

С 2019 года Акреми и Гарсия были связаны, вещающие два раза в неделю, обычно разговаривая о тривиальных вещах, в то время как они игриво отклоняются от общественных норм с осторожностью и юмором. Вероятно, они ожидали реакцию на скандал с эпизодом 448. После выхода эпизода Акреми опубликовал сообщение в X, объявив о спорном эпизоде: "Люк Мокридж был сегодня на подкасте. Проснитесь, Вок Бubble. В典 true goblin fashion, я сумел раскрыть особенно неприятную сторону. Я с нетерпением жду шума".

Этот "шум" кажется, положил конец профессиональному пути Люка Мокриджа, но Низару Акреми и Шайану Гарсии, кажется, не грозит никаких последствий. Их фанатская база в основном поддерживает их, хваля их юмор и заявляя, что другие просто слишком чувствительны и не могут понять контекст шутки. Это общее мнение среди преданных поклонников Люка Мокриджа. Отказ Babbel от спонсорства подкаста, вероятно, не повлияет на Акреми и Гарсию, так как никаких серьезных последствий не последовало. Онлайн-петиция в основном призывает к наказанию Мокриджа, казалось бы, игнорируя участие ведущих.

Интересно, что примерно год назад был еще один эпизод "Немцев" с участием Люка Мокриджа в главной роли. Во время этого эпизода Акреми и Гарсия исследовали обвинения, выдвинутые его бывшей девушкой, Инес Аниоли. Она утверждала, что Мокридж занимался сексуальным принуждением в их отношениях, включая попытку изнасилования. Однако доказательств этих утверждений оказалось недостаточно, и поведение Аниоли тоже не всегда было безупречным. В конечном итоге дело было закрыто.

В то время хэштег #последствиядлялука стал популярным. Многие фанаты обвиняли тех в СМИ и комедийных кругах, кто выступал против Моккриджа, в организации охоты на ведьм, в результате которой несколько его выступлений были отменены. "Почему нет извинений перед Луком Моккриджем? Где сейчас те люди? Те, кто разрушил его жизнь, кто стоил ему миллионов евро," - возмущался Акреми в то время, добавляя, что стало легко женщинам разрушать жизнь мужчины. Теперь Луку Моккриджу, похоже, удалось погубить свою собственную карьеру.

Несмотря на упадок карьеры Лука Моккриджа из-за его оскорбительных замечаний, хозяева подкаста "Немцы" Низар Акреми и Шайан Гарсия продолжают собирать большие аудитории, продавая билеты в рекордные сроки. Их фанатская база защищает их скандальный юмор, заявляя, что другие не понимают.

Низар Акреми, один из хозяев, имеет большую аудиторию и прославился своими скандальными антисемитскими замечаниями в 2022 и 2023 годах, что привело к прекращению сотрудничества. Несмотря на это, подкаст дуэта остается популярным в топ-50 чартах подкастов, с влиятельными гостями и широкой аудиторией.

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