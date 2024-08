Что избирателям нужно знать о предложениях Харриса и Трампа по экономической политике

Трамп провел две речи на этой неделе, посвященные экономике и его политике, но так и не представил подробный экономический план. Харис планирует представить широкий экономический план в пятницу днем.

Трамп неоднократно критиковал администрацию Байдена-Харис за высокую инфляцию и пообещал сразу снизить цены. На самом деле, у президента мало рычагов для борьбы с растущими ценами в одиночку. Это задача Федеральной резервной системы. И хотя темпы инфляции уже замедлились, цены по-прежнему высоки.

Вот что мы знаем на данный момент о планах Харис и Трампа:

Отмена налогов на чаевые

Оба, Трамп и Харис, выступают за отмену федеральных налогов на чаевые – хотя Трамп впервые выдвинул эту идею и обвинил своего соперника в заимствовании. Данное предложение стало одним из любимых обещаний Трампа на его предвыборных митингах.

Он впервые предложил эту идею в июне в Лас-Вегасе, Невада, ключевом штате-перспективе с большим количеством работников сферы гостеприимства и обслуживания, но не предоставил подробностей. Ранее на этой неделе он сказал, что поддерживает отмену tanto федерального налога на доходы, как и налогов на заработную плату – более значительное финансово предложение.

"Мы рассматриваем полную реализацию", – сказал Трамп в интервью Spectrum News 1 в Северной Каролине, когда его спросили, поддерживает ли он отмену tanto федерального налога на доходы, как и налогов на заработную плату. Такое решение потребует одобрения Конгресса.

Запрошенный позже для ясности, национальный пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт не добавила ничего.

По данным Центра бюджетных исследований Йельского университета, в 2023 году в занятых профессиях работало около 4 миллионов человек, или около 2,5% от всех занятости. Но более чем треть зарабатывают недостаточно, чтобы платить федеральный налог на доходы.

Налоги на федеральные заработные платы финансируют социальное обеспечение и Medicare и составляют 15,3%, половина из которых оплачивается работодателями.

На прошлой неделе Харис также пообещала отменить федеральный налог на доходы на чаевые на митинге в Лас-Вегасе. Чаевые останутся подлежащими налогу на заработную плату в соответствии с планом Харис.

Если tanto федеральный налог на доходы, как и налог на заработную плату будут отменены, это снизит доходы на $150 миллиардов - $250 миллиардов в течение десятилетия, по оценкам Комитета за ответственную федеральную бюджетную политику. Просто отмена federal налога на доходы на чаевые приведет к потере около половины этой суммы.

Отмена налогов на пособия по социальному обеспечению

Трамп также предложил налоговые льготы для другого влиятельного избирательного блока – пожилых граждан. В конце прошлого месяца он объявил, что хочет отменить налоги на пособия по социальному обеспечению.

"Чтобы помочь пожилым людям с фиксированным доходом, страдающим от последствий инфляции, не будет налога на социальное обеспечение. Мы прекратим это", – сказал он на среде митинге, посвященном экономике.

В настоящее время пожилые люди не обязаны платить налоги на свои пособия, если они зарабатывают менее $25 000 в год на человека, или $32 000 для женатых пар, или так называемый совокупный доход, который учитывает их скорректированный годовой доход, половину их пособий по социальному обеспечению и не облагаемый налогом интерес.

Выше этого порога они могут быть обязаны платить налог на доходы от до 50% своих пособий, с доходами, направляемыми в трастовый фонд социального обеспечения по старости. Те, у кого совокупный доход составляет не менее $34 000 на человека, или $44 000 на пару, могут платить налог на доходы от до 35% своих пособий, с этими средствами, направляемыми в фонд Medicare Part A.

Отмена налога на пособия по социальному обеспечению снизит налоги в среднем на $550, хотя низкообеспеченные households не получат никакой выгоды в следующем году, согласно Центру налоговой политики.

Однако это предложение нанесет ущерб популярной программе, а также Medicare и федеральному бюджету, согласно Комитету за ответственную федеральную бюджетную политику. Налог должен принести около $94 миллиардов доходов в этом году.

Отмена налога увеличит федеральные дефициты на $1,6 триллиона - $1,8 триллиона к 2035 году, согласно анализу комитета. Фонд социального обеспечения по старости будет исчерпан более чем на год раньше, а фонд Medicare Part A исчерпает средства на шесть лет раньше.

Многие пожилые люди могут пострадать, если фонды социального обеспечения и Medicare исчерпают средства раньше и им придется сократить выплаты.

Трамп не уточнил, как он собирается оплачивать это предложение.

Добавление больше тарифов

Трамп призывает к введению новых тарифов, если он вернется в Белый дом. Хотя Харис не говорила о своих торговых планах конкретно, администрация Байдена-Харис сохранила большинство тарифов времен Трампа и увеличила некоторые из них.

Ранее в этом году Трамп в ходе выступлений и интервью призвал ввести тариф в размере хотя бы 10% на все импорты из всех стран, а также дополнительный тариф более 60% на все китайские импорты.

Вместе эти тарифы могут стоить типичной семье среднего дохода $1 700 в год, согласно оценке, опубликованной Институтом экономической политики Питерсона в мае.

На этой неделе Трамп сказал, что всеобщий тариф может составлять до 20%.

"Мы введем 10-20% тарифы на страны, которые обманывали нас годами", – сказал он на среде выступлении в Северной Каролине.

Трамп неоднократно заявлял, что новые тарифы вернут jobs и увеличат доходы для страны. Но экономисты в целом согласны с тем, что тарифы – дорогой способ стимулировать некоторых американских производителей. В апреле Moody's оценил, что даже если Трамп смягчит удар от тарифов с помощью налоговых льгот, его торговые предложения могут стоить экономике США 675 000 рабочих мест, ухудшить инфляцию и сократить валовой внутренний продукт на 0,6 процентных пункта.

Кроме того, таможенные пошлины уплачиваются американскими импортерами, а не иностранными странами, как часто заявляет Трамп. По данным Управления таможенной и пограничной охраны США, американцы заплатили более 242 миллиардов долларов за таможенные пошлины, введенные Трампом на импортированные солнечные панели, сталь и алюминий, а также товары, произведенные в Китае, за время его пребывания на посту президента.

В марте Трамп также предложил ввести новые таможенные пошлины в размере 100% на все автомобили, произведенные за пределами США, если он победит на следующих выборах.

Большинство тарифов, введенных во время правления Трампа, все еще действуют. В мае администрация Байдена-Харрис представила план по увеличению таможенных пошлин на определенные китайские товары, в том числе сталь и алюминий, полупроводники и электромобили, в течение следующих двух лет.

Устранить истекающие налоговые льготы

Трамп и Харрис имеют разные взгляды на то, как обращаться с истекающими налоговыми льготами на сумму более 3,4 триллиона долларов для физических лиц в следующем году.

Бывший президент заявил, что одной из своих главных целей будет продление широкого спектра налоговых льгот, предусмотренных Законом о сокращении налогов и рабочих местах 2017 года, одного из главных достижений его первого срока. Снижения налогов на доход физических лиц и наследство истекают в конце следующего года.

Он обещал дополнительные налоговые льготы для людей всех доходов, а также для бизнеса на митингах.

«Чтобы оказать экономическую помощь рабочим и семьям, мы сделаем дополнительные налоговые льготы», — сказал он на среде на митинге. «Это дало нам отличную экономику. Мы сделаем дополнительные налоговые льготы. Мы сделаем их постоянными».

Самые высокие доходы домохозяйств получат более 45% выгоды, если истекающие положения Закона о сокращении налогов и рабочих местах 2017 года будут продлены, согласно анализу Центра налоговой политики Урбана-Брукингса.

Кроме того, Трамп хочет снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15% с 21%, установленного налоговыми льготами 2017 года — хотя он признал в недавнем интервью с Bloomberg Businessweek, что снизить ее так много будет сложно. Большинство налоговых льгот для корпораций в законе являются постоянными.

Харрис, с другой стороны, заявила в Politico в прошлом месяце, что продолжит обещание президента Джо Байдена не повышать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов в год.

Вице-президент также осудила Трампа за желание продлить все налоговые льготы 2017 года.

«Если он будет избран, Дональд Трамп собирается дать налоговые льготы миллиардерам и крупным корпорациям», — сказала она на недавнем митинге.**

Уменьшить цены

Оба, Харрис и Трамп, делают акцент на снижении цен на продукты питания и другие товары повседневного спроса для американцев.

Во время своей экономической речи в среду Трамп сказал, что подпишет исполнительный указ в свой первый день в Овальном кабинете, направляя всех руководителей ведомств и членов кабинета министров использовать все инструменты и полномочия для борьбы с инфляцией и быстрого снижения потребительских цен.

«Просто посмотрите. Они упадут и упадут быстро», — сказал он.**

Один из его способов снизить цены — «устранить каждый дорогостоящий, убивающий рабочие места, регулирование». Но он не предоставил подробностей во время своей речи.

Трамп также неоднократно заявлял, что снизит цены на бензин и газ, увеличив добычу. Но цены на бензин в США в значительной степени зависят от глобального рынка нефти и влияются вещами, которые находятся вне контроля президента, такими как война России в Украине или недавние решения ОПЕК сократить производство нефти. Кроме того, добыча нефти в США достигла рекордных уровней при Байдене.

«Мы будем бурить, детка, бурить. Это снизит цены на все», — сказал он в четверг.**

Харрис, как ожидается, предложит федеральный запрет на ценообразование в effort to target corporations and lower grocery prices.

По данным кампании Харрис, подробности предложения еще не опубликованы.

Некоторые прогрессисты винят корпоративную алчность в росте цен. Идея в том, что компании используют высокие темпы инфляции как оправдание для обмана потребителей, в то время как они получают рекордную прибыль.

Однако исследование, опубликованное в мае Федеральным резервным банком Сан-Франциско, не нашло убедительных доказательств того, что обман является основной причиной роста инфляции.

Хотя цены остаются высокими, инфляция уже замедлилась после достижения около 9% в 2022 году. Индекс потребительских цен недавно упал ниже 3%, что открывает путь для Федеральной резервной системы для снижения ставок в следующем месяце.

Расширить доступное жилье

Харрис готовится объявить в пятницу трехэтапный план по борьбе с нехваткой доступного жилья в стране. Часть пакета основана на предложениях, которые Байден уже представил.

План вице-президента обещает предоставить до 25 000 долларов в виде помощи при первоначальном взносе для впервые покупающих жилье. Помощь при первоначальном взносе будет применяться к рабочим семьям, которые своевременно платили арендную плату в течение двух лет, с более щедрой помощью для впервые покупающих жилье. План, который будет реализован в течение первого срока Харрис, согласно кампании, также предоставит налоговый кредит в размере 10 000 долларов для впервые покупающих жилье, которое Байден предложил ранее в этом году.

По данным кампании Харрис, план позволит более чем миллиону впервые покупающих жилье в год, в том числе впервые покупающим жилье, получить доступ к средствам.

Харрис также призывает построить 3 миллиона новых жилых единиц. Чтобы стимулировать строительство, она предоставит первый в истории налоговый стимул для застройщиков, которые строят начальные дома, продаваемые впервые покупающим жилье. Она также расширит существующий налоговый стимул для строительства доступного арендного жилья.

Кроме того, Харрис хочет создать новый инновационный фонд на сумму 40 миллиардов долларов для стимулирования инновационного строительства жилья — в два раза больше, чем предложенный ранее фонд, объявленный администрацией Байдена. Фонд будет направлен на empowerment местных органов власти, разработчиков и строителей для строительства большего количества доступного жилья и поддержку новых методов финансирования строительства жилья.

Харрис также планирует перепрофилировать часть федеральных земель под доступное жилье, подобно предложениям Байдена и Трампа.

План также выделяет два основных предложения, направленных на снижение арендной платы в США. Первое — запретить арендодателям использовать алгоритмические инструменты для установления арендной платы. Второе — discourage wealthy investors from buying up properties and marking up rents in bulk by removing tax benefits for investors who buy large numbers of single-family rental homes.

Трамп также продвигал идею использования федеральных земель для облегчения дефицита жилья — упоминал об этом на двух мероприятиях своей кампании на этой неделе.

«Мы откроем участки федеральных земель для строительства жилья», — сказал он на пресс-конференции в четверг. «Мы отчаянно нуждаемся в жилье для тех, кто не может позволить себе то, что происходит сейчас».

Кроме того, в платформе Республиканского национального комитета говорится, что партия будет «продвигать собственное жилье с помощью налоговых стимулов и поддержки для впервые покупающих и снижать ненужные регуляции, которые повышают стоимость жилья», а также «снижать процентные ставки по ипотеке за счет сокращения инфляции».

В этом отчете также приняли участие Элла Нилсен и Саманта Делуа из CNN.

Заголовок и история были обновлены с дополнительной информацией.

Трамп критикует роль федерального правительства в решении проблемы инфляции, заявляя, что президенты имеют ограниченные инструменты для снижения цен, и это в основном ответственность Федеральной резервной системы.

В попытке поддержать работников и пожилых людей tanto Trump как Harris предложили отменить федеральные налоги на чаевые и выплаты из социального обеспечения, соответственно.

