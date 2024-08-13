- Что дальше для ее семьи

Какое облегчение в семье Аминати! В понедельник вечером (12 августа) ведущий Даниель Аминати (50) смог поделиться хорошими новостями о здоровье своей жены Патрис Аминати (29) со своей общиной в Instagram. В карусели фотографий из летнего отпуска с их дочерью Маликой (1) он написал, что его жена "finally free of metastases".

Тяжелые времена остались позади семьи

В марте 2023 года у 29-летней Патрис диагностировали рак кожи. В первой половине 2024 года пара объявила, что метастазы образовались в легких и других органах. Похоже, что они успешно лечились и остались в прошлом. В Instagram Даниель Аминати оглядывается на начало года: "6 февраля мы спонтанно поехали в Оберхоф в Тюрингии, чтобы отвлечься как семья, подзарядиться и подготовиться к тому, что ждет нас впереди, особенно мою жену". 12 февраля началась вторая терапия рака - "на этот раз, иммунотерапия через инфузии".

Даниель и Патрис Аминати хотят второго ребенка

Через полгода - облегчение: "Почти ровно через шесть месяцев Патрис наконец свободна от метастаз!" Эти новости были отмечены еще одним пребыванием в семейном отеле в Тюрингии. И, похоже, Аминаты планируют вернуться туда - возможно, не в последний раз как семья из трех человек: "Мы вернемся... может быть, тогда, если Бог захочет, с ребенком номер два!"

Даниель и Патрис Аминати встретились в 2018 году и поженились в апреле 2022 года. Их дочь родилась в августе 2022 года. С момента диагноза Патрис Аминати держала своих подписчиков и поклонников в курсе своей болезни в Instagram.

После успешного лечения метастазов Даниель Аминати выражает надежду в Instagram, что "на нашем следующем путешествии в семейный отель в Тюрингии, если Бог захочет, мы вернемся как семья из четырех человек!"

После объявления о том, что Патрис свободна от рака, пара сосредотачивается на возможности завести второго ребенка.

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