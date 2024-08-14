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Чрезвычайный комитет ВОЗ заседает в Женеве

 and  Ksenia Johnson
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Чрезвычайный комитет ВОЗ заседает в Женеве

В свете беспокоящей разновидности опасного вирусного заболевания Mpox в Африке, в Женеве собирается чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Независимые эксперты советуют, есть ли риск более широкого распространения и должна ли ВОЗ объявить "международную озабоченность по вопросам общественного здравоохранения" (МООЗ).

Это наивысший уровень тревоги ВОЗ. Он не запускает конкретные меры, но служит напоминанием для властей во всем мире готовиться к возможным вспышкам. Каждая страна принимает собственные меры. Европейское агентство общественного здравоохранения ECDC оценило риск распространения нового варианта в Европе как "очень низкий" в конце июля.

Африканское агентство общественного здравоохранения CDC уже объявило вспышку в Демократической Республике Конго и соседних странах медицинской чрезвычайной ситуацией для континента. Это может предоставить больше ресурсов для поддержки стран в efforts по сдерживанию, согласно Африканскому CDC.

Заболевание раньше называлось оспой обезьян, потому что оно было впервые идентифицировано в обезьянах. ВОЗ изменила название, так как обычно не называет заболевания в честь животных, регионов или стран.

С конца 2023 года было обнаружено множество случаев нового подтипа вируса Mpox (клада I) на востоке Демократической Республики Конго. Он может распространяться легче и вызывать более тяжелое заболевание, хотя исследования все еще предстоят. Mpox характеризуется кожной сыпью и обычно лихорадкой, которая может быть смертельной для маленьких детей.

Из Конго Mpox распространился в страны, где ранее не было случаев: Бурунди, Руанда, Кения и Уганда. Существует риск, что заболевание может достичь отдаленных стран, сказал эксперт ВОЗ по Mpox Розандра Льюис.

Комитет собирается виртуально до 5 часов вечера. Решение о публикации решения сразу после этого еще не принято.

С июля 2022 года по май 2023 года ВОЗ уже объявляла чрезвычайную ситуацию в связи с Mpox. В то время случаи менее опасного клада II были в нескольких десятках стран, в том числе в Германии. Благодаря образованию о защитных мерах и вакцинации вспышки были быстро взяты под контроль в большинстве стран.

ВОЗ в настоящее время оценивает, представляет ли новый вариант Mpox риск более широкого распространения за пределами Африки, как заявило чрезвычайное совещание ВОЗ. Если ВОЗ объявит МООЗ, будет важно, чтобы ВОЗ определила, кто должен получить дополнительные ресурсы для помощи в efforts по сдерживанию.

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