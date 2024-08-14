- Чрезвычайный комитет ВОЗ заседает по Mpox

В свете обеспокоивающего варианта опасного вирусного заболевания Мpox в Африке, в Женеве собирается чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Независимые эксперты советуют, есть ли риск более широкого распространения и должна ли ВОЗ объявить "международную озабоченность по вопросам общественного здравоохранения" (МООЗ).

Это высший уровень тревоги ВОЗ. Он не запускает конкретные меры, но служит напоминанием для властей по всему миру готовиться к потенциальным вспышкам. Каждая страна принимает собственные меры. Европейское агентство здравоохранения ECDC оценило риск распространения нового варианта в Европе как "очень низкий" в конце июля.

Африканское агентство здравоохранения CDC уже объявило вспышку в Демократической Республике Конго и соседних странах медицинской чрезвычайной ситуацией для континента. Это может способствовать выделению больших ресурсов для поддержки стран в борьбе с заболеванием, согласно Африканскому CDC.

Заболевание ранее называлось оспой обезьян, так как оно было впервые выявлено у обезьян. ВОЗ изменила название, поскольку обычно не называет заболевания в честь животных, регионов или стран.

С конца 2023 года было обнаружено множество случаев нового подтипа вируса Мpox, кlade I (роман один), на востоке Демократической Республики Конго. Он может распространяться легче и вызывать более тяжелое заболевание. Исследования все еще продолжаются. Мpox характеризуется кожной сыпью и обычно лихорадкой, которая может быть смертельной для маленьких детей.

Из Конго Мpox распространился в страны, где ранее не было случаев: Бурунди, Руанда, Кения и Уганда. Существует риск, что заболевание может достичь отдаленных стран, сказала эксперт ВОЗ по Мpox Розандра Льюис.

Комитет проводит виртуальное заседание до 17:00. Решение о публикации решения сразу после этого еще не принято.

ВОЗ уже объявляла о медицинской чрезвычайной ситуации по Мpox с июля 2022 года по май 2023 года. В то время случаи менее опасного кlade II были в нескольких десятках стран, в том числе в Германии. Благодаря образованию о защитных мерах и вакцинации вспышки были быстро взяты под контроль в большинстве стран.

Другие страны за пределами Африки должны внимательно следить за ситуацией, учитывая возможность более широкого распространения нового варианта Мpox. Вопрос о возможных последствиях более широкого распространения заболевания для глобального здравоохранения вызывает обеспокоенность у других глобальных организаций здравоохранения и властей.

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