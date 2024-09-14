"Чрезмерное жалование или угрызения совести"

Рыночная динамика, похоже, замедляется после сильного роста в августе. Следующая неделя будет решающей, так как мы ждем сигналов от Федеральной резервной системы США. По словам Николая Тиetzte из Morgan Stanley и Михаила Проффе из Proffe Invest, рынок остается высоким, и появляются новые возможности для инвестиций. В беседе с этими двумя экспертами Фридельм Тильген обсуждает потенциальные стратегии инвестирования.

Текущая рыночная ситуация, при которой рынок остается высоким, может потребовать тщательного рассмотрения в свете ожидаемых сигналов от Федеральной резервной системы США. Ситуация также открывает новые возможности для потенциальных стратегий инвестирования, как считают эксперты Николай Тиetzte и Михаил Проффе.

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