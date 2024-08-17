- Чрезмерное употребление имбиря: опасность чрезмерного употребления в пищу

Имбирь хвалят как "суперпродукт", даже как замечательное овощное растение. Его часто называют чудом. Считается, что он обладает невероятными целебными свойствами. В традиционной китайской медицине его широко используют уже тысячи лет. И в западном мире все больше людей обращаются к этому мощному корню, богатому эфирными маслами, таким как гингерол и шогаол. Говорят, что имбирь облегчает головные боли и предотвращает простуды. Когда урчит живот, он успокаивает пищеварительную систему. Его даже используют как афродизиак. Список его преимуществ обширен. Однако эксперты советуют потреблять имбирь в умеренных количествах и не превышать суточную дозу в четыре-пять граммов, как говорит Даниэла Крехл, специалист по пище и питанию в Баварском центре потребителей. Избыточное потребление имбиря может иметь неблагоприятные последствия для здоровья, даже быть опасным.

1. Когда имбирь не согласуется с вашим желудком

Проблемы с пищеварением? Имбирь стимулирует пищеварение, и полезные бактерии в кишечнике тоже получают пользу. Это положительные эффекты. Однако не все хорошо реагируют на имбирь, и он может иметь противоположные эффекты - изжога, боль в животе, вздутие, диарея. Так считает исследование Университета Мэриленда. Людям с чувствительным желудком следует избегать сильно концентрированных видов имбиря. "Острота его ингредиентов сильно стимулирует желудок, атакуя слизистую оболочку желудка", - объясняет Йоханнес Георг Вехслер, специалист по внутренней медицине и нутрициологии, и президент Федеральной ассоциации немецких диетологов. Длительное потребление имбиря в течение длительного времени может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, поэтому лучше потреблять имбирь не непрерывно, а в фазы.

2. Имбирь, разжижающий кровь

Имбирь стимулирует кровообращение. Это здорово. Однако этот положительный эффект может стать отрицательным, например, во время менструации. Хотя имбирь считается подходящим средством от менструальных спазмов, он также может усилить их. Он также может усилить другие симптомы. Перед операцией также лучше избегать имбиря из-за его свойств разжижать кровь. Кроме того, имбирь имеет антикоагулянтный эффект. Хотя имбирь известен как средство от утренней тошноты во время беременности, также обсуждается, может ли он вызвать преждевременные роды. На данный момент нет четких научных доказательств этого. Информационная служба "Эмбриotox" Берлинской клиники пишет: "Несколько клинических исследований с участием более 900 беременных женщин не выявили признаков увеличения риска врожденных дефектов или выкидышей". Имбирь можно потреблять в обычных дозах в течение всей беременности.

3. Потребление имбиря во время простуды

Имбирь содержит острые вещества. Хотя они не так интенсивны, как перец чили, имбирь все же может раздражать слизистые оболочки рта, вызывая "жжение". Несмотря на то, что многие люди пьют имбирный чай во время простуды, считая, что он помогает от кашля и заложенности носа, на самом деле это может быть контрпродуктивно. Имбирь еще больше раздражает слизистые оболочки. Высококонцентрированные продукты из имбиря в этом случае не помогут. Био-имбирь обычно не нужно чистить, когда его используют для чая. Однако, если это импортированный имбирь, например, из Китая, ситуация другая. "В этом случае корки могут содержать вредные вещества, такие как пестициды, поэтому имбирь нужно чистить", - объясняет Крехл.

4. Когда болит желчный пузырь

Даже желчный пузырь реагирует на имбирь, потенциально увеличивая выработку жидкости. Поэтому людям, склонным к желчнокаменной болезни, следует потреблять имбирь с осторожностью.

5. Взаимодействие имбиря с лекарствами

Имбирь, как уже упоминалось, имеет свойства разжижать кровь. Поэтому людям, принимающим лекарства, которые также разжижают кровь, не следует дополнительно потреблять имбирь. То же самое относится к 5HT3-антагонистам, таким как ондансетрон, используемым для предотвращения тошноты и рвоты. Говорят, что имбирь имеет подобные эффекты, и сочетание его с этими лекарствами может потенциально усилить их эффекты, как положительно, так и отрицательно.

Источник: Исследование 1, Исследование 2, Эмбриotox, Фармация сегодня, с материалами ДПА

Некоторые люди могут обнаружить, что избыточное потребление имбиря может усугубить проблемы с желчным пузырем, как упоминается в тексте о потенциальном увеличении выработки жидкости. Для людей, принимающих лекарства, разжижающие кровь, важно избегать потребления имбиря из-за его свойств разжижать кровь, как указано в обсуждении взаимодействия с лекарствами.

Читайте также: