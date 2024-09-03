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Члены совета директоров SAP уходят из-за "неприемлемого поведения".

 and  Grigoriy Williams
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Члены совета директоров SAP уходят из-за "неприемлемого поведения".

На недавнем корпоративном мероприятии поведение члена совета директоров SAP Юргена Мюллера привело к неприятному инциденту, в результате чего он принял решение уйти в отставку к концу сентября. Подробности инцидента не разглашаются, но компания заявила, что его поведение не соответствовало этическим принципам организации, как указано в официальном заявлении.

Мюллер признал свою вину на мероприятии, выразив сожаление по поводу своих импульсивных действий в публичном заявлении. Он искренне извинился перед всеми заинтересованными сторонами и принял полную ответственность за свои действия. Мюллер также считал, что его отставка будет в лучших интересах компании, как он заявил в дальнейшем комментарии. К сожалению, компания и ее представитель отказались раскрывать какие-либо подробности об инциденте.

Председатель совета директоров Пекка Ала-Пиетила Sowjetcап appreciation for Müller's significant contributions to SAP over the years, wishing him all the best in his future endeavors. Присоединившись к SAP в 2013 году, Мюллер занимал должность члена совета директоров с 2019 года, и его уход знаменует еще одно изменение в руководстве компании.

Гигант программного обеспечения переживает значительную трансформацию, направленную на принятие эпохи искусственного интеллекта. Более тысячи сотрудников приняли участие в программе увольнений и досрочного выхода на пенсию этим летом, выразив энтузиазм по поводу раннего ухода. В результате SAP объявила, что больше сотрудников, чем ожидалось, покинут компанию.

Инцидент, приведший к отставке Мюллера, произошел на недавнем корпоративном мероприятии. Компания заявила, что поведение Мюллера не соответствовало этическим принципам организации.

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