Члены совета директоров SAP уходят из-за "неприемлемого поведения".

На недавнем корпоративном мероприятии поведение члена совета директоров SAP Юргена Мюллера привело к неприятному инциденту, в результате чего он принял решение уйти в отставку к концу сентября. Подробности инцидента не разглашаются, но компания заявила, что его поведение не соответствовало этическим принципам организации, как указано в официальном заявлении.

Мюллер признал свою вину на мероприятии, выразив сожаление по поводу своих импульсивных действий в публичном заявлении. Он искренне извинился перед всеми заинтересованными сторонами и принял полную ответственность за свои действия. Мюллер также считал, что его отставка будет в лучших интересах компании, как он заявил в дальнейшем комментарии. К сожалению, компания и ее представитель отказались раскрывать какие-либо подробности об инциденте.

Председатель совета директоров Пекка Ала-Пиетила выразил признательность за значительный вклад Мюллера в SAP на протяжении многих лет, пожелав ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Присоединившись к SAP в 2013 году, Мюллер занимал должность члена совета директоров с 2019 года, и его уход знаменует еще одно изменение в руководстве компании.

Гигант программного обеспечения переживает значительную трансформацию, направленную на принятие эпохи искусственного интеллекта. Более тысячи сотрудников приняли участие в программе увольнений и досрочного выхода на пенсию этим летом, выразив энтузиазм по поводу раннего ухода. В результате SAP объявила, что больше сотрудников, чем ожидалось, покинут компанию.

