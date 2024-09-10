Члены семей заложников в Газе умоляют Трампа и Харриса вернуть своих американских родственников.

"Мы хотим услышать, что они действительно заботятся. Мы хотим услышать, что оба кандидата признают и подтвердят, что все еще есть 7 американцев, удерживаемых в плену, и что США полностью посвящены их возвращению," заявил Ронен Нейтра, гражданин США и Израиля из Нью-Йорка, беседуя с CNN. Его 22-летний сын Омер служит в израильской армии и был захвачен Хамасом во время нападений 7 октября.

CNN связалось с родственниками троих американских граждан, удерживаемых в Газе, все они выразили разочарование тем, что efforts по освобождению их родственников в течение последних 11 месяцев пока не увенчались успехом.

"Хватит," заявил Ади Александр, чей 20-летний сын Эдан служил в израильской армии, когда был захвачен Хамасом 7 октября.

"Возможно, сделка, предложенная президентом Джо Байденом в декабре, была подходящей тогда, но, возможно, нам нужна что-то другое сейчас," - предложил он.

Все члены семьи, беседовавшие с CNN, выразили надежду на то, что администрация Байдена, а также Трамп и Харрис разработают инновационные стратегии оказания давления на Хамас и Израиль для заключения нового соглашения.

"Я бы выдвинул вызов кандидатам и спросил у них, знаете ли, как вернуть наших детей," - сказал Руби Чен, еще один гражданин США и Израиля, чей 19-летний сын Итай был убит во время нападений в прошлом году. Его тело все еще удерживается Хамасом в Газе.

"Мы хотим услышать свежие идеи от обоих кандидатов и чтобы они обязались принять новый подход ко всем сторонам," - сказал Чен CNN.

Члены семьи предложили CNN, чтобы стратегия включала в себя изучение США новых рычагов давления на Хамас и его спонсора Иран, а также на другие страны с потенциальным влиянием, такие как Египет, Турция и Катар, государство Персидского залива, которое принимает официальных лиц Хамаса и способствует переговорам.

В качестве стимулов, таких как торговые соглашения, снятие санкций и международные обмены заключенными, также следует учитывать, посоветовали CNN семьи заложников, напоминая о недавних соглашениях, достигнутых между Вашингтоном и Москвой для освобождения американских граждан, таких как корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович и баскетболистка ВНБА Бриттани Гринер.

"Они продемонстрировали значительную креативность в сложной сделке, которую они заключили для Эвана Гершковича, и в организации международного соглашения с Германией и другими странами для возвращения американских граждан домой," - сказал Александр CNN.

"Наши дети могут не быть так знамениты, как баскетболистка, но с нашей точки зрения, креативность, которую они продемонстрировали, должна вернуться в нашей ситуации, и сделать все возможное - все, что в их силах - будь то увеличение давления, будь то поиск творческих способов вернуть наших детей," - добавил он.

Даже среди родственников американских заложников есть поддержка того, чтобы Вашингтон усилил давление на Израиль, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по словам критиков, препятствует переговорам по освобождению заложников США, чтобы умилостивить радикальные элементы в своем шатком коалиции.

Родственники выразили поддержку усилиям по ограничению американской дипломатической, финансовой и военной помощи Израилю как способа побудить Нетаньяху к соглашению.

"Несомненно, на Биньямина Нетаньяху должно быть оказано больше давления, но я не уверен, есть ли в данный момент политическая воля, будь то от администрации Байдена или кампании Трампа, чтобы создать больше дистанции между ними и израильским премьер-министром," - сказал Ронен Нейтра CNN, используя популярное прозвище для Нетаньяху.

"Но мы призываем наших лидеров проявить храбрость и отложить политику в сторону. Мы не играем в игру. Это реальная вопрос жизни и смерти," - заключил он.

Сегодня в Газе все еще удерживается более 100 заложников, поскольку условия жизни в палестинской анклаве ухудшаются под длительной израильской блокадой. Освобожденные заложники сообщали о частых нехватках еды и воды в Газе, и некоторые также сообщали о физическом и психическом насилии со стороны своих захватчиков.

Возвращение тел шести заложников в прошлом месяце спровоцировало общенациональные протесты в Израиле, с демонстрантами, требующими от администрации Нетаньяху заключить сделку для освобождения тех, кто все еще находится в плену. Многие задавались вопросом, сможет ли широкое недовольство заставить его руку.

Скорее, упрямый Нетаньяху сохранил свою стратегию в полосе, подчеркивая свою приверженность борьбе до победы над Хамасом и обещая сохранить израильские войска на границе между Газой и Египтом - новое и значительное препятствие для заключения сделки.

Ситуация на Ближнем Востоке, в частности, продолжающееся удержание американских граждан в Газе, стала вопросом глобальной озабоченности. Различные семьи заложников выразили надежду на то, что оба президентских кандидата предложат инновационные стратегии оказания давления на Хамас и Израиль, подобные недавним соглашениям, достигнутым между Вашингтоном и Москвой.

Мир следит за тем, как администрация Байдена, а также Трамп и Харрис пытаются оказать влияние на соседние страны, такие как Египет, Турция и Катар, которые могут повлиять на Хамас, чтобы способствовать заключению нового соглашения.

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