Члены семьи охотятся за военнослужащим в Курске

17:19 Предупреждение о таинственных дронах в Brunsbüttel: Военные Германии помогают следствиюВоенные Германии оказывают помощь в расследовании странных полетов дронов над промышленными объектами в Шлезвиг-Гольштейне. Представитель Территориального командования заявил, что после получения запроса от полиции военные предоставляют данные радара. Также к расследованию присоединились Covestro и Holcim, химическая компания и швейцарская строительная фирма соответственно. Covestro сообщал о выявлении полетов дронов. Эти компании входят в группу химических, энергетических и логистических компаний, расположенных в промышленном парке ChemCoast в Brunsbüttel. Государственная прокуратура во Фленсбурге расследует таинственные полеты дронов над промышленными объектами на основании подозрений в шпионаже с целью саботажа.

16:51 Продолжаются жертвы среди гражданского населения: Восьмеро погибших в результате российских атакК сожалению, продолжают гибнуть невинные люди: восемь человек погибли в результате российских атак, как сообщают украинские власти. Два человека погибли в Сумской области, граничащей с Россией. Три жертвы зафиксированы в Харькове. Три смерти также зарегистрированы в Донецкой и Херсонской областях.

16:20 НАТОвый хаб в Геilenkirchen объявляет об окончании тревогиНАТОвская авиационная база в Геilenkirchen объявила об окончании тревоги. Ранее уровень безопасности был повышен до второго по высоте из-за потенциальной угрозы накануне вечером. Меры безопасности на аэродроме вернулись к уровню, который поддерживался с начала конфликта в Украине. Несмотря на это, НАТОвская база не сообщила никаких подробностей о природе угрозы. Второй по высоте уровень безопасности в НАТО указывает на то, что инцидент имел место или есть доказательства подозрительной террористической деятельности против альянса. В целях предосторожности домой были отправлены многие сотрудники.

16:01 Федеральный прокурор расследует освобожденного Рико КрейгераФедеральная прокуратура Германии проводит расследование в отношении немецкого гражданина Рико Крейгера, освобожденного из белорусского плена в результате обмена пленными. Представитель подтвердил, что расследование было инициировано на основе первоначальных подозрений в использовании взрывчатых веществ для взрыва. Ранее Крейгера приговорили к смертной казни в Белоруссии по обвинению в терроризме и наемничестве, но затем помиловали и обменяли на пленников. Как сообщает "Die Welt am Sonntag", Крейгер якобы выражал желание присоединиться к "Кanstantsin Kalinouski Regiment" в Украине, белорусскому добровольческому подразделению, поддерживающему украинские силы, которые сопротивляются российскому вторжению. Крейгер опровергает эти утверждения.

15:44 Моди призывает Зеленского к диалогу с МосквойПремьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией для прекращения войны. Во время своего визита в Киев Моди предложил свои услуги в качестве "друга", чтобы способствовать миру. "Ключ к решению проблемы можно найти только через диалог и дипломатию. Мы должны начать движение к этой цели без промедления", - сказал Моди. Он призвал обе стороны совместно найти выход из сложившейся ситуации, не требуя вывода российских войск. Подробнее здесь.

15:22 Группа Вагнера борется один год после смерти ПригожинаГод спустя после смерти российского наемника Евгения Пригожина его частная армия, Вагнер, разделена, согласно британским оценкам. После крушения самолета Пригожина многие влиятельные фигуры покинули группу, согласно Министерству обороны Великобритании. "По сравнению с пиком в 50 000 человек в 2023 году Вагнер теперь, по всей вероятности, насчитывает около 5000 человек в оставшихся развертываниях в Белоруссии и Африке", - заявило министерство. Многие бывшие бойцы Вагнера, как считается, присоединились к российской армии или paramilitary groups под контролем министерства обороны. Сегодня исполняется год со дня гибели Пригожина в результате крушения самолета, последовавшего за его попыткой государственного переворота против российского военного руководства два месяца назад. Все девять других пассажиров самолета также погибли. Подробнее здесь.

14:38 ИСВ: Прогресс Киева вынуждает Москву перебрасывать войскаИз-за продвижения украинских сил в российской области Курск Москва якобы перебрасывает войска из оккупированной украинской области Запорожья, согласно анализу американского Института изучения войны (ISW). Военное руководство России якобы перебрасывает некоторые подразделения для укрепления обороны Курска, ссылаясь на сообщения в социальных сетях от размещенных солдат. Однако Россия якобы пытается избежать ослабления своего главного направления атаки в украинской области Донецк. Подробнее здесь.

13:59 Уменьшается доверие к немецкой помощи Украине, считает экспертКонфликт вокруг бюджета в немецком правительстве существенно влияет на доверие к надежности немецкой помощи Украине, как отмечает эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг из Немецкого общества международной политики. Он указывает на дискуссии о возможном ограничении немецкой помощи Украине и финансировании ее поддержки за счет процентов от замороженных российских активов. "Германия фактически выстрелила себе в ногу этой идеей, вызвав серьезную международную критику", - говорит Мёллинг в подкасте "Ситюация" журнала "Штерн". Он задается вопросом, когда и как эта идея принесет результаты, добавляя, "Проблема в том, что деньги еще не получены, и не совсем ясно, как их распределять между Украиной".

13:29 Моди приветствует Зеленского в Киеве, соединяя После сомнительного приветствия с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди также тепло приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Моди присоединяется к Зеленскому у мемориала, посвященного погибшим украинским детям, где он оставляет мягкую игрушку. Индия, признанная самой населенной страной мира, добровольно сохраняет нейтралитет во время конфликта, воздерживаясь от участия в западных санкциях против Москвы и последовательно призывая к решению конфликта через диалог. Однако конкретные решения все еще не найдены.

12:58 Морской путь в Крым остается закрытым На день после украинской атаки российский порт Кавказ, жизненно важный для поддержки Крыма, по-прежнему блокирует паромы. По словам министра транспорта России, паромное сообщение возобновится после завершения уборки. Кавказ strategically расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное и Азовское моря. Крым, находящийся под российским контролем, виден от Кавказа, делая его значимым транзитным узлом в Черном море. Через этот порт в Крым поставляются топливо и боеприпасы.

11:52 Российский аналитик: "В конце концов, Путин ответит за свои действия" Президент России Владимир Путин, похоже, колеблется в свете украинских военных успехов в Курске. "Это его обычная реакция в таких ситуациях", - комментирует российский политический аналитик Екатерина Schulmann. "Он прячется, пока ситуация не стабилизируется, а затем продолжает, как будто ничего не произошло". Несколько других российских аналитиков считают, что Кремль в настоящее время рассматривает возможные контрмеры. Как правило, Путин медлит с принятием таких решений, говорят они. "В конце концов, Путин ответит за свои действия", - предупреждает Александр Габуев, директор Центра России и Евразии Карнеги в Берлине.

11:21 Пожар в российском нефтехранилище в Пролетарске все еще горит Российское нефтехранилище в Пролетарске, расположенное в южном Ростовском регионе, по-прежнему горит. Согласно данным Системы информации о пожарах (FIRMS) NASA, объект все еще горит сегодня. Телеграм-канал Baza, связанный с российскими правоохранительными органами, также сообщает, что пожар продолжается. Baza утверждает, что нефтехранилище было снова атаковано украинским дроном накануне.

11:08 Украина стремится установить связь с Моди Хотя Индия, будучи членом BRICS, тесно сотрудничает с Россией, президент Украины Владимир Зеленский теперь приветствует премьер-министра Индии Нарендру Моди, ожидая посредничества для прекращения конфликта. Из-за наступления на Курск украинцы все больше интересуются мирными переговорами, сообщает репортер ntv Надя Крийвальд.

10:40 Вооруженные силы Украины сообщают о успехе против российских атак дронов Украинская армия сообщает о том, что успешно отразила 14 из 16 российских ударных дронов, развернутых за ночь. "Наши системы ПВО были активны в регионах Черкассы, Кировоград, Полтава и Суммы", - сообщает военно-воздушные силы.

10:12 Военные Украины комментируют затонувшую лодку в Кавказе Военно-морской флот Украины комментирует уничтожение парома в российском порту Кавказ. "Отчетливо военная цель была ликвидирована", - говорит пресс-секретарь Дмитро Плетенчук, делясь своими мыслями на украинском телевидении. Паром должен был перевозить топливо для вражеских сил. Паром затонул, и порт в настоящее время не работает. Местные власти сообщают, что атака произошла в четверг, когда паром загорелся.

09:40 Российский дипломат: "Никакой буферной зоны на российской территории не будет терпимо" Посол России в США Анатолий Антонов комментирует наступление на Курск и намерение Киева создать буферную зону в этом регионе. "Это невозможно", - утверждает ТАСС, цитируя его. Одновременно он предупреждает против сотрудничества с западными странами для изгнания украинских сил из Курской области. Он обвиняет западные страны в "постоянном испытании терпения России" и попытках спровоцировать "эмоционально заряженные, поспешные решения".

09:05 Онлайн-анализ свидетельствует о растущем недовольстве Путиным в России Неудивительно: после того, как украинские войска продвинулись на российскую территорию две недели назад, недовольство президентом Владимиром Путиным растет по всей России. Об этом свидетельствует анализ FilterLabs AI, сообщенный "Нью-Йорк Таймс". Многие онлайн-авторы видят продвижение украинцев как провал российского правительства и Путина в частности. "Реакция Путина на вторжение была либо неадекватной, либо неподходящей", - говоритJonathan Teubner, CEO FilterLabs. Компания мониторит российское мнение с помощью анализа данных в социальных сетях.

08:30 Моди прибывает в Киев для встречи с Зеленским Премьер-министр Индии Нарендра Моди приземлился в Украине, сообщают индийские и украинские СМИ. Запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Киев ищет поддержку Индии из-за ее значительного глобального влияния, одновременно сомневаясь в заявленной Индией нейтральности. В июле премьер-министр Индии посетил Москву. Фотографии Моди и президента России Владимира Путина, обнимающихся, вызвали обеспокоенность в Украине и различных западных странах.

07:58 Российское предупреждение о нападении на атомную электростанцию "пустые слова" Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в планировании атаки на атомную электростанцию в Курске. Фактическую опасность ядерной катастрофы из-за конфликта оценивает репортер ntv Райнер Мунц.

07:33 Китай и Белоруссия согласовали расширение сотрудничества в сфере безопасностиКитай и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества в сферах торговли, безопасности, энергетики и финансов, как следует из совместного заявления, выпущенного после встречи премьер-министра Китая Ли Цзяцяня и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Обе страны также стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленной продукции и упростить торговлю, чтобы снизить издержки для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:05 Командование украинской армии критикует плохо обученных новобранцев и преимущество России в воздухеВоенные командиры и солдаты Украины сетуют на плохое обучение новобранцев и значительное преимущество России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые отказываются стрелять. Они видят врага в готовом положении в окопе, но не отвечают огнем. Вот почему наши люди гибнут", - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". В мае правительство приняло спорный закон о мобилизации. С тех пор, якобы, ежемесячно призывают тысячи солдат, в основном в пехоту. Однако возникают проблемы с обучением, оснащением и оплатой стольких новых людей.

06:35 Москва: США планируют снять все ограничения на поставки оружия УкраинеПо словам российского посла в США Анатолия Антонова, Россия ожидает, что Соединенные Штаты скоро полностью снят ограничения на использование оружия, поставляемого на Украину. Как сообщает агентство РИА Новости, Антонов заявил, что "текущая администрация ведет себя как тот, кто протягивает одну руку и прячет кинжал другой". Они готовят полное снятие всех существующих ограничений, не задумываясь о последствиях. Антонов считает, что настоящий диалог с США возможен только если они прекратят свою "враждебную" политику в отношении России. Он также подчеркивает, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН маловероятна.

06:09 Харрис: Трамп поощрял Путина к нападению на ЕвропуКандидат в президенты от демократов Камала Харрис подтверждает свою поддержку НАТО и обещает продолжать поддерживать Украину, которая подвергается нападению со стороны России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - заявила она на съезде Демократической партии в Чикаго. Тем не менее, ее республиканский оппонент Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО и поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Президент Сетевого агентства: "Правительство Германии остается начеку"Несмотря на хорошо наполненные газовые хранилища, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер продолжает призывать к осторожности в потреблении газа. "Правительство Германии остается начеку. Мы должны оставаться бдительными", - сказал Мюллер в интервью "Августскому общему". Он также упомянул продвижение украинской армии на российскую территорию, что может усугубить ситуацию. "Не сама газовая инфраструктура является предметом спора, но вокруг этой инфраструктуры является зоной войны с обеих сторон", - сказал он газете. В том числе и газопроводная станция "Газпрома" в Суздале, которая расположена всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и является важным распределительным пунктом для газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Моди посещает Киев: "Ни один вопрос не может быть решен на поле боя"Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня впервые посетит Украину. Планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским в столице Киеве, как объявил Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти. Нью-Дели последовательно призывает к разрешению через диалог. "Индия твердо убеждена, что ни один вопрос не может быть решен на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений - это самая большая проблема для человечества", - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди действовать в качестве посредника в конфликте.

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03:31 Источники: США отправят новую военную помощь УкраинеПо словам правительственных источников, США планируют направить дополнительную военную помощь Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Последний пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы для М142 HIMARS, джавелин-ракеты и широкий спектр других вооружений, оборудования и транспортных средств, как заявили источники, пожелавшие остаться анонимными. Официальное объявление ожидается сегодня, в день независимости Украины. Оружие будет поставлено из запасов Пентагона, что позволит быстро доставить его.

02:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за деньУкраинская армия сообщила о 53 российских атаках возле города Покровск на востоке страны в течение четверга. Захват Покровска остается основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Сообщений от российского правительства пока не поступало. На основе доступной информации российские войска в последние дни медленно продвигались к Покровску.

16:16 Лидер СДПГ: Без военной помощи Украина будет ликвидирована До выборов в Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ Сакка Эскен вновь подтверждает военную поддержку Германии Украины против России. Канцлер Олаф Шольц работает над справедливым и устойчивым миром, говорит Эскен газетам группы Funke. "Но пока Путин продолжает агрессивные действия против Украины, мир не может быть достигнут дипломатическими средствами." Эскен связывает свои слова с критикой со-líдера Левой партии Сахры Вагенкнехт. "Если, как призывает фрау Вагенкнехт и другие, мы прекратим военную помощь Украине сегодня, страна будет invasions tomorrow и стерта с карты послезавтра. Это приведет к катастрофическим последствиям для безопасности Европы, не к меньшему вооружению и уж точно не к миру."

23:56 Украина готовится к самому суровому зимнему сезону Из-за разрушений электроэнергетической инфраструктуры Украины в результате российских атак страна готовится к самому холодному и темному зимнему сезону. "Мы сталкиваемся с самой сложной зимой", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко на видеоконференции. Зимой будет еще сложнее, чем в прошлом году, из-за накопленного ущерба от российских атак. Российская армия использует различные виды оружия в скоординированных атаках, чтобы нанести как можно больший ущерб, объясняет он. В мягкую зиму потребление энергии составляет около 18 гигаватт, в холодную - 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в один гигаватт, говорит Галущенко. Российские атаки повредили около 9 гигаватт мощности.

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23:08 НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене Из-за потенциальной угрозы НАТО повысило уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене, Северный Рейн-Вестфалия. Все несущественные сотрудники были отправлены домой, сказал представитель базы. Решение основано на данных разведки о возможной угрозе. "Это не повод для тревоги и является превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать наши критические операции", - сказали они. Полиция подтверждает, что находится на месте. Дополнительные детали и количество развернутых сотрудников не разглашаются.

22:07 Украина сообщает об атаке на логистический пункт в Курске Украинская армия сообщает о новой атаке на российские войска в Курской области. Используя управляемые американские бомбы, они атаковали российский логистический пункт днем, объясняет командующий ВВС Николай Олещук. "Целью были центр управления дронами, радиоэлектронная warfare unit, оборудование, оружие и до 40 российских военных", - пишет Олещук, сопровождая видео, якобы показывающее атаку.

21:43 Первое заседание рабочей группы после швейцарской мирной конференции После мирной конференции в Швейцарии в июне состоялось первое заседание рабочей группы, сообщает Украина. В виртуальном сеансе приняли участие представители более 40 государств и организаций. Планируются дальнейшие подобные заседания рабочих групп.

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здесь.Украинский конфликт привлек внимание всего мира, и различные страны оказывают свою поддержку. Например, военная помощь Германии используется для расследования подозрительных полетов дронов над промышленными объектами в Шлезвиг-Гольштейне, подозреваемых в шпионаже с целью саботажа. В то же время, в другой части мира, премьер-министр Индии Нарендра Моди призывает президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией, чтобы положить конец войне, играя роль потенциального посредника.

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