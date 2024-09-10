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Федеральные земли ГерманииНовостиBFG

Члены семьи не могут получить статус опекуна из-за решения суда

Беженец-отец, опознанный в Болгарии, просит предоставить аналогичный статус своей семье в Германии, но судьям административной юстиции в Северном Рейн-Вестфалии отказывают в этомეში

 and  Melissa Williams
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В соответствии с немецким Законом об убежище родственники беженцев, признанные в разных странах, не...
В соответствии с немецким Законом об убежище родственники беженцев, признанные в разных странах, не имеют права на статус семьи беженцев, как провозглашено в решении Высшего административного суда Северного Рейна-Вестфалии.

- Члены семьи не могут получить статус опекуна из-за решения суда

Согласно немецкому законодательству об убежище, супруги, дети или родители беженцев, признанных в других странах, не имеют права на семейный статус беженца, как постановил Высший административный суд Северного Рейна-Вестфалии в Мюнстере. Это решение находится на рассмотрении в Федеральном административном суде в Лейпциге (Az.: 14 A 3506/19.A).

В данном случае, мужчина покинул Сирию в 2013 году и получил статус беженца в соответствии с Женевской конвенцией в Болгарии. Позже он переехал в Германию со своим документом беженца и подал еще одно заявление на убежище, которое было отклонено Управлением по делам иностранцев и беженцев, что привело к его приказу на депортацию в Болгарию. Административный суд Кёльна приостановил этот приказ из-за нарушений прав человека в Болгарии и приказал Федеральному ведомству применить запрет на депортацию. Сирийцу был предоставлен дополнительная защита и временный вид на жительство в Германии.

Его жена и дочь покинули Сирию в 2015 году и подали заявление на убежище в Германии. В 2017 году в Кёльне родился их сын. Семье также была предоставлена дополнительная защита. Однако Управление по делам иностранцев и беженцев отказалось признавать статус беженца, предоставленный мужу в Болгарии.

Административный суд Кёльна посчитал это ошибкой и сослался на решение болгарских властей. Однако 14-й Сенат Высшего административного суда не согласился и отклонил апелляцию. По закону об убежище, заявители не подвергаются риску преследования в Сирии. Только в случае, если близкий родственник получает статус беженца в Германии, можно получить семейный статус беженца, что не относится к заявителю.

В общем, individuals should return to the nation where their refugee status has been recognized. This country is also responsible for family reunification.

Дополнительная защита предоставляется тем, кто не соответствует критериям статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией или имеет действительное заявление на убежище, но все еще faces a significant risk of harm in their home country, such as execution, torture, or degrading treatment.

Несмотря на успешное получение статуса беженца мужчиной в соответствии с Женевской конвенцией в Болгарии, Управление по делам иностранцев и беженцев Германии не признало это, что было беспокойством даже когда Административный суд Кёльна посчитал это ошибкой. К сожалению, признание его статуса беженца БФГ (Болгарией) не было достаточно для получения семейного статуса беженца для его жены и дочери в Германии, как предусмотрено немецкими законами об убежище.

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