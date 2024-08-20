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СпортНовостиФК "Бавария"

Члены сборной выражают благодарность Гюндогану.

Разыanne представители национальных сборных, в том числе Джмаль Мусиала и Марк-Андре тер Штеген, прокомментировали онлайн-объявление Иlkей Гюндоган об уходе с поста капитана.

 and  Mark Rodriguez
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Джамаль Мусиала выразил благодарность Илкаю Гюндогану вслед за его решение покинуть национальную...
Джамаль Мусиала выразил благодарность Илкаю Гюндогану вслед за его решение покинуть национальную команду

- Члены сборной выражают благодарность Гюндогану.

Джамал Мусиала отдал дан уважения Илкаю Гюндогану за их общие впечатления в сборной Германии. "Спасибо за всё, капитан, было честью для меня", - написал Мусиала в Instagram после новостей о завершении международной карьеры Гюндогана. На Евро-2024 в Германии и за два года до этого на чемпионате мира в Катаре Гюндоган и Мусиала были товарищами по сборной Германии.

Его партнёр по клубу Барселоны, Марк-Андре тер Штеген, также присоединился. "Браво за твою международную карьеру в Германии. Ты исключительный игрок и сильный лидер. Горжусь, что мы играли вместе за Германию", - написал испанский голкипер. Другие немецкие товарищи по команде, такие как Антонио Рюдигер, Эмре Джан или Йонатан Тах, также поблагодарили или поздравили Гюндогана с его карьерой в сборной Германии.

Несмотря на то, что они играют за разные клубы, Джамал Мусиала и Иlkay Гюндоган имеют общее прошлое с FC Bayern, так как оба представляли Германию на взрослом уровне. Их блистательные карьеры также включали выступления вместе в сборной Германии на Евро-2024 и чемпионате мира в Катаре.

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