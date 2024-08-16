Члены парламента Турции участвуют в напряженных дебатах.

На парламентской трибуне вспыхнула violencia, в которой участвовали несколько человек с травмами на лице. Конфликт продолжался примерно тридцать минут, в ходе которых турецкие политики вступали врукопашную. По сообщениям, причиной стал протест против обращения правительства с оппозиционным деятелем, что определило позицию критика в парламенте.

В полный рост драки между парламентскими представителями вспыхнули в турецком парламенте в Анкаре. Согласно местным СМИ, беспорядки вызвал вопрос об обращении с заключенным оппозиционным членом Кана Аталая, чья парламентская мандат была отозвана. По словам представителя партии AKP Алайпа Озалпа, он якобы ударил Ахмета Сика, оппозиционного представителя от партии TIP, после осуждения заключения Аталая.

По данным Ассошиэйтед Пресс, Сик принял ожидаемую реакцию на то, чтобы назвать Аталая "террористом", но настоящими "террористами" он считает тех, кто находится в парламентских позициях. Затем Озалп, бывший профессиональный футболист, который раньше играл за Кёльн, якобы бросился и толкнул Сика на пол. В результате хаоса другие политики вмешались, вызвав тридцатиминутную потасовку с участием многих присутствующих в парламенте. По сообщениям, по крайней мере двое оппозиционных депутатов получили легкие ранения от ударов по лицу, оставив кровяные следы на полу, как видно на фотографиях в СМИ.

В апреле 2022 года Аталяю было назначено восемнадцатилетнее тюремное заключение за обвинения в пособничестве попытке государственного переворота. Известный адвокат, Аталай активно выступал за участников протестов Gezi 2013 года, в итоге выиграв выборы из своей камеры. В январе его мандат был конфискован.

С апреля Аталай находится в судебном споре между двумя ведущими судами Турции. Спор возник из-за противоречивых решений Конституционного суда, который первоначально приказал освободить Аталая, и Верховного суда апелляций, который отказался выполнять решение Конституционного суда и вместо этого подал уголовные обвинения против тех, кто был вовлечен в решение.

"Я чувствую себя неловко"

Конституционный суд ранее приказал освободить Аталая в октябре, сославшись на его парламентскую неприкосновенность. Однако если Кассационный суд в конечном итоге откажется выполнять решение, он затем подал уголовные жалобы против судей Конституционного суда, связанных с решением. Поддерживая Кассационный суд, консервативный президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Конституционный суд в ошибках. Лидер оппозиции Озгур Озел осудил парламентскую потасовку, выразив неудобство по поводу ее происхождения.

В прошлом физические столкновения происходили во время особенно разделенных дебатов в турецком парламенте, например, во время жаркой дискуссии в 2020 году о военном участии Турции в Сирии. Еще одно физическое столкновение во время жаркой дискуссии о бюджете в начале декабря 2022 года закончилось тем, что оппозиционный политик Хюсейн Орс был госпитализирован и переведен в отделение интенсивной терапии.

Аналогичный спорный инцидент произошел в январе 2017 года во время голосования по предложенной конституционной реформе. Поддержка правящей партии и фракции оппозиции обменялись ударами, пока напряжение не утихло. В декабре 2013 года члены правящей партии и оппозиции снова вступили в драку, на этот раз из-за использования термина "Курдистан" в отчете БДП о бюджетном плане правительства.

Напряжение возникло из-за того, что отчет БДП упоминал "Курдистан" в отношении курдских поселений в восточной и юго-восточной Анатолии. Противоположные партии в парламенте - МХП, AKP и светский ХП - решительно возражали против использования слова.

Комиссия,umably имея в виду турецкий парламент или связанный орган управления, не смогла сохранить мир во время упомянутого инцидента, в результате чего несколько политиков получили травмы. После осуждения заключения Кана Аталая события, произошедшие на парламентской трибуне, стали прямым ответом на действия Комиссии.

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