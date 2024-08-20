- Члены футбольной команды похвалили Гюндогана за отставку

Джамал Мусиала выразил благодарность Илкаю Гюндогану за их общие впечатления в сборной Германии. "Спасибо за всё, Кап", - написал многообещающий игрок Баварии в Instagram после объявления Гюндогана о завершении карьеры в сборной Германии. На Евро в Германии и два года назад на чемпионате мира в Катаре Гюндоган и Мусиала входили в состав сборной Германии.

Поздравляем Илкая Гюндогана

Сокомандник Марк-Андре тер Штеген, ныне выступающий за FC Барселона, присоединился к поздравлениям. "Поздравляю с твоей карьерой в сборной Германии. Ты потрясающий игрок и лидер. Горжусь, что играл с тобой за Германию", - написал испанский голкипер. Другие немецкие internationals, в том числе Антонио Рюдигер, Эмре Джан и Йонатан Тах, также поблагодарили или поздравили Гюндогана за его службу в национальной команде.

Джамал Мусиала служил под руководством Илкая Гюндогана в качестве капитана сборной во время их пребывания на Евро в Германии. После объявления Гюндогана о завершении карьеры Мусиала обратился к нему как к "капитану" в своем посте в Instagram.

Читайте также: